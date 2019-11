Informe VAVEL playoffs 2014: Racing de Santander

La suerte ya está echada, el futuro del histórico Racing se decidirá en las próximas semanas. La entidad santanderina está obligada a regresar ya mismo al fútbol de élite, ya que de no hacerlo, y teniendo en cuenta la precaria situación económica por la que atraviesa, es posible que el fútbol español se quede sin uno de los fundadores de la Primera División. Para ello, ‘los hombres de Paco’ deberán doblegar a doble partido a la gran revelación de la temporada, la UE Llagostera, equipo que ha quedado líder del grupo tercera por delante de clubes cono Lleida o Nàstic de Tarragona.

De no conseguir el ascenso a la categoría de plata ante el cuadro catalán, el Racing tendría otra oportunidad de subir; beneficios de haber quedado primero de grupo.

Sin más dilación, comenzamos a repasar la temporada verdiblanca, los puntos de inflexión o momentos claves de la misma, una serie de datos y curiosidades de interés y un minucioso análisis de todos y cada uno de los componentes de la plantilla racinguista.

Trayectoria piramidal con escala en el sueño de la Copa

El Racing de Santander arrancaba el curso 2013/2014 allá por agosto del pasado año con la incertidumbre por bandera, aunque eso no impidió que, pese al revuelo institucional reinante, jamás se abandonase el objetivo prioritario del ascenso. Con nuevo entrenador y con una plantilla totalmente distinta a la que arrebató la ilusión a la hinchada santanderina tan solo unos meses atrás, el Racing arrancó la temporada con un empate en Luanco. En los dos siguientes compromisos ligueros, los santanderinos sembraron serias dudas al sumar dos nuevos empates ante rivales que a priori eran muy inferiores, como Avilés y Guijuelo. Llegado a este punto, con solo tres jornadas disputadas y todavía ninguna victoria, cierto sector del racinguismo comenzó a pedir la destitución de Paco Fernández. No obstante, la situación se calmó cuando , al fin de semana siguiente, el Racing consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse al Zamora CF, por aquel entonces líder de grupo con tres victorias en tres partidos.

Primer once de la temporada, en Luanco. Foto: Cristina Carril - VAVEL

En los cinco partidos venideros, la escuadra cántabra sumó tres victorias y dos empates que le permitieron asentarse en la zona noble de la clasificación, demostrando ser un equipo muy difícil de batir. Sin embargo, en la décima jornada llegaría la primera derrota del curso. Fue en Ferrol, ante su homónimo gallego, y acabó así con una racha de imbatibilidad del Racing que duraba desde principios de mayo. Antes de eso, los verdiblancos habían conseguido meterse en dieciseisavos de final de Copa del Rey -competición que a la postre sería simbólica en su lucha contra la directiva-, tras eliminar en las rondas previas a Hospitalet y Leganés. Tras un polémico empate ante el filial sportinguista, el Racing de Santander asaltaba por primera vez el liderato tras imponerse por 2-3 en el Carlos Tartiere en la duodécima jornada.

El Racing se alzó al liderato por primera vez en casa del máximo rival

No obstante, la alegría le duro poco, pues el parón de la siguiente jornada y la segunda derrota de la temporada en Burgos le hicieron caer fuera de los puestos de promoción de ascenso. Por fortuna, el equipo supo recomponerse, y tres victorias consecutivas le permitió reengancharse en la lucha por el liderato, el cual asaltaron para quedarse el 14 de diciembre tras empatar a cero en O Couto. Esa misma semana, el equipo asaltaba el Ramón Sánchez Pizjuán, venciendo por 0-2 a todo un Sevilla y metiéndose entre los 16 mejores del torneo del KO. Este emotivo momento se culminó tres días después, en el último partido del año y de la primera vuelta, al final del cual varios aficionados invadieron el terreno de juego de El Sardinero para exigir a la directiva que abonase las nóminas adeudadas a futbolistas, cuerpo técnico y empleados. Esto fue solo la antesala de lo que el racinguismo iba a llevar a cabo en las siguientes semanas.

El 2014 arrancó con un empate en casa, en un partido en el que el racinguismo continuó pronunciándose en contra del Consejo de Administración, hasta el punto que los componentes de Juventudes Verdiblancas se saltaron la prohibición de ubicarse en preferencia norte, que había decretado días antes Ángel Lavín. El asunto comenzó a ponerse crudo tres días más tarde, cuando varios aficionados invadieron el palco de autoridades durante el partido de ida de los octavos de final de Copa, llegando incluso a agredir a algunos dirigentes. La violencia nunca es la salida, pero es cierto que pocas vías le quedaban a la afición para salvar a su centenario club. El equipo continuaba con paso firme en liga, incluso consiguió la gesta de volver a ganar en un campo de Primera División y meterse en cuartos de final de Copa. Pero poco después la plantilla dijo basta. Tras la tercera derrota liguera en Zamora, la plantilla verdiblanca –respaldada por el cuerpo técnico y la hinchada- emitió un comunicado por el que manifestaban su irrevocable intención de no disputar la vuelta de los cuartos de final de Copa del Rey si el Consejo de Administración no dimitía antes .

Adiós al sueño copero por la dignidad

Como se demostraría aquel histórico 30 de enero, no iban de farol. La afición de Santander, mucha de la cual -como es habitual en los tiempos que corren- no andaba en una situación económicamente cómoda, pagó los 35 euros de la entrada copera, sabiendo que muy probablemente el partido no se iba a disputar. Y lo hicieron para presenciar en riguroso directo uno de los gestos que más ha dignificado al fútbol -e incluso el mundo laboral- en los últimos tiempos: ver como el equipo de su tierra renunciaba a disputar el partido de sus vidas con el único fin de preservar su dignidad y sus derechos como profesionales. Esta hazaña dio la vuelta al mundo, que se solidarizó en masa con el Racing, dando alas al entorno verdiblanco para que en la Junta de Accionistas de la mañana siguiente el sueño se hiciese realidad: en Consejo de Administración presidido por Ángel Lavín y por Francisco Pernía desde la sombra, ya era historia.

Mario le dice al colegiado que no se juega (Foto: El Diario Montañés)

‘Tuto’ Sañudo fue elegido nuevo presidente de la entidad, y en el primer partido del Racing como local desde su investidura, los precios populares y el retorno de la ilusión permitieron que El Sardinero presentase la mejor entrada de los últimos tres años, rozando el lleno. En los partidos siguientes, el Racing mostró su mejor versión de la temporada, cediendo solo una derrota y dos empates en las diez semanas siguientes, para así dejar prácticamente certificada la primera plaza del grupo. No obstante, debido a la relajación o X factor, el conjunto de Paco Fernández no ha conseguido ganar en las últimas cinco jornadas de la temporada regular, sumando cinco empates que le han servido para asegurarse el liderato, y partir con mucha ventaja en la carrera por el ascenso. Veremos en el playoffs si el bajón de las últimas jornadas fue simplemente relajación y reserva o si de verdad el equipo está atravesando una mala racha.

En fin de la ‘era Pernía-Lavín’ y ganarle la partida al Oviedo, momentos clave

Sin lugar a dudas, y aunque directamente no sea un tema deportivo, el punto de inflexión para que la plantilla verdiblanca se centrase en jugar al fútbol fue el cese del Consejo de Administración. Con el histórico plante copero y los numerosos mensajes de apoyo y presión consiguientes ya citados anteriormente, el Racing consiguió librarse de la mayor lacra institucional de sus más de 100 años de historia, que a pesar de no ser siempre la misma cabeza visible, duraba ya ocho años: mismo perro con distinto collar. En la Junta del 31 de enero, los accionistas allí presentes cesaron a los Ángel Lavín, Leticia Vila y compañía; con la inestimable colaboración del gestor holandés Onur Arslan. El conjunto montañés, tras casi una década de atropellos, mentiras y descalabros económicos; pudo ese día respirar tranquilo y obtener algo a la vez tan sencillo y tan complejo: la libertad.

En la faceta estrictamente deportiva, cabe destacar las dos victorias ante el Real Oviedo en los dos compromisos ligueros. Antes de comenzar la temporada, se preveía que el grupo 1 iba a ser una lucha de titanes entre dos históricos con ganas de volver a la élite, como es el caso de los carballones y de los santanderinos. No obstante, el Real Oviedo un cumplió con las expectativas puestas en él, y no solo salió derrotado de sus dos enfrentamientos entre ambos, sino que tampoco ha sido capaz de clasificarse para la promoción de ascenso.

Estadísticas, curiosidades y rachas verdiblancas

Como bien le correspondía por historia y plantilla, el Racing de Santander ha conseguido cosechar algunos de los mejores números del grupo e incluso de la categoría. Ha sido el segundo equipo más goleador del grupo con 55 tantos, solo superado por el Racing de Ferrol (58). Además, la gran cantidad de guardametas que se han ido turnando en la meta santanderina (Mario Fernández, Dani Sotres, Sergio Pérez y Alejandro García), no ha impedido que el conjunto santanderino alcance una buena estabilidad defensiva y se convierta en el equipo menos goleado del grupo, con tan solo 27 goles encajados. Por tanto, posee la mejor diferencia de goles, y su máximo realizador Mamadou Koné, con 18 tantos, solo ha sido superado por Manu Barreiro y Joselu.

El Racing ha ganado el golaveraje a todos los rivales de su grupo, cosa que es bastante curiosa sabiendo que solo ha conseguido ganar en la ida y en la vuelta al Real Oviedo. Con cuatro, es el equipo con menos derrotas de toda la Segunda División B; siendo además, junto al Elche Ilicitano, los únicos equipos imbatidos como local. Además, como curiosidad sorprendente, señalar que ‘los hombres de Paco’ se han impuesto esta temporada en más campos de Primera (dos, Sánchez Pizjuán y Juegos Mediterráneos) que dos equipos de la máxima categoría (Real Valladolid y Betis, uno).

El Racing ha ganado como visitante a más equipos de Primera que Betis y Valladolid

En cuanto a las rachas, el Racing es justo campeón de liga, pues ha ocupado la primera posición en 21 jornadas. Solo ha estado fuera de los puestos de promoción de ascenso durante cinco jornadas, y tres de ellas fueron en las tres primeras jornadas, cuando el conjunto verdiblanco todavía no había arrancado del todo. Los de Paco Fernández han logrado encadenar cuatro victorias consecutivas y hasta cinco empates seguidos; las cuatro derrotas, con semanas de separación entre todas ellas. En esos cuatro tropiezos (más el del Sevilla en la ida de Copa), perdió por la mínima, encajando más de un gol solamente en A Malata (3-2).

Análisis táctico de la plantilla

En 180 minutos el Racing se jugará todo, no habrá tiempo para los errores ni los fallos de otros partidos. Pese a esto, Paco Fernández confía en sus hombres, y los posibles once guerreros que salten al terreno de juego tanto en Llagostera como en El Sardinero serán los siguientes: Mario, Francis, Juanpe, Orfila, Saúl, Borja Granero, Javi Soria, Andreu (en el caso de que no se recupere Miguélez), Lafuente, Iñaki y Koné.

No obstante, aunque deposité su fe y confianza en estos once jugadores su plantilla es mucho más amplia y cualquiera de los 20 que tiene a sus órdenes podrían hacer un gran papel en estos playoffs de ascenso. Para descubrir un poco más a todos los miembros de la plantilla verdiblanca, vamos a hacer una breve ficha táctica de cada uno de ellos.

Mario Fernández: Es el capitán del equipo verdiblanco y uno de los baluartes del conjunto cántabro. Se puede definir como un portero alto, de garantías y que ha demostrado tener muy buenos reflejos. En más de una ocasión ha sido el salvador del equipo.

Sergio Pérez: El portero andaluz ha contado con 463 minutos, que son unos seis partidos, en los que no ha podido demostrar todo lo que vale. Su juventud, y tal vez los nervios que llevaba en los encuentros, le impidieron ser el cancerbero que buscaba Paco.

Alejandro García: Jugó su primer partido frente al Oviedo en El Sardinero y, pese a la magnitud del encuentro, estuvo soberbio en sus intervenciones. Desde esa fecha ha sido el portero titular, y ha demostrado que tiene cualidades para ser el portero verdiblanco.

Francis: Es el lateral derecho del equipo desde hace tres años y la experiencia es un grado en esta categoría. No tiene la misma frescura que el primer día, pero sus carreras por la banda siguen siendo continuas durante los partidos. En defensa suele estar bien situado y a los rivales les es difícil deshacerse de él, aunque no pase por su mejor momento.

Pedro Orfila: Tiene la capacidad de poder jugar en cualquier posición de la defensa, y su polivalencia le hace indispensable para el equipo. En el centro de la zaga ha realizado un papel excepcional junto a Juanpe. A pesar de comenzar la campaña como lateral, supo adaptarse bien.

Javi Barrio: El canterano verdiblanco juega de central y tiene una gran facilidad para llevarse los balones por alto. En Copa del Rey tuvo un papel destacable, jugando casi todos los partidos y haciéndolo a un nivel muy bueno. No obstante, en competición liguera casi no ha idsfrutado de oportunidades.

Juanpe: Ha ido creciendo poco a poco a lo largo de la temporada. Empezó con algunos fallos y nervios, pero según pasaban los partidos se afianzó en su posición en el centro de la defensa y es uno de los artífices de los pocos goles que ha recibido el Racing.

Oriol: Es uno de los mejores centrales que tiene el equipo, pero esta temporada no ha podido demostrarlo. Las lesiones no se han apiadado con él, y no ha podido jugar de manera continua a lo largo del campeonato. Su pasado y fidelidad racinguista hacen que sea querido entre la afición.

Saúl García: Juventud, talento y calidad. El lateral zurdo ha realizado una gran campaña en Segunda División B, y su nombre ha sonado para varios equipos de Primera. Sus cualidades, tanto defensivas como ofensivas, son muchas, pero hay que destacar su capacidad para subir por la banda y sorprender a las defensas rivales de cara al gol.

Javi Soria: Seguridad y compromiso. Ha jugado de central o de centrocampista, y en ambas posiciones ha demostrado una gran calidad. Su instinto goleador es una de las mejores bazas que tiene el Racing, destacando su efectividad a balón parado.

Andreu: Maneja el timón del Racing con seguridad, clase y elegancia. Se encarga junto con Borja Granero de que el juego del Racing de Santander sea fluido y cree peligro de cara a la meta rival. Ha sido eclipsado por Soria y Granero, pero la lesión de Miguélez puede abrirle muchas puertas.

Borja Granero: Corazón y calidad unidos dan un jugador como Granero. Ha sido un indispensable de Paco por su forma de mover el esférico en el centro del campo y dar fluidez al juego del equipo verdiblanco.

Iñaki: Titular indiscutible toda la temporada, tanto de lateral como de extremo izquierdo. En ambas posiciones ha hecho un gran trabajo, aunque cabe destacar su valor ofensivo creando ocasiones y dando pases de gol a sus compañeros.

Ander Lafuente: No ha contado con todos los minutos que merece, pero aun así su labor en el extremo izquierdo ha sido excepcional. Tiene rapidez, desborde y gol; en definitiva, lo tiene todo para ser un gran jugador en la categoría de bronce.

David Concha: Juvenil de 17 años, con clase y calidad por doquier. Paco Fernández no pudo resistirse a tenerle bajo sus órdenes e irle poco a poco incluyendo en el primer equipo. Su primer gol -y único hasta el día de hoy- con el Racing fue en el encuentro de Copa del Rey frente al Almería, que le daba vida al equipo de cara a poder vencer la eliminatoria.

Rubén Durán: Pase en largo, carrera y definición. Rubén Durán aporta al Racing frescura y dinamismo por las bandas y la mediapunta. Crea peligro, tiene desborde y ha jugado con el Racing gran parte de la temporada por su incansable apetito.

David Miguélez: La magia del mago ha sido en forma de goles y trabajo. En esta temporada ha conseguido cinco dianas y una asistencia que han servido al equipo para seguir sumando.

Mariano: “Mariano balón de oro” ha gritado la afición en más de una ocasión a lo largo de varios partidos ligueros. Su estatura y su juego de espaldas a la portería le hacen un jugador clave para cuando los partidos no están de cara y las ocasiones son escasas. Esta temporada ha conseguido cinco tanto entre el campeonato y la Copa del Rey.

Koné: Máximo goleador, rápido y trabajador. El jugador costamarfileño ha tenido una muy buena temporada en el conjunto verdiblanco, que le ha abierto las puertas de equipos de primera categoría. Su instinto goleador es inagotable, aunque a veces tenga que disparar muchas veces a portería para conseguirlo.

Ayina: Ha tenido pocos minutos pero ha ido dejando pinceladas de lo que puede hacer. Es un jugador con desborde que puede ser utilizado como revulsivo cuando los partidos se atascan.

Y por último, Paco Fernández, el entrenador verdiblanco, quien ha demostrado ser un hombre comprometido y serio. Ha sabido hacer un equipo unido que ha afrontado todos los problemas que se le han puesto de frente. Además, ha sacado el máximo de sus jugadores, y todos han dado lo mejor de ellos mismos bajo sus órdenes.