Javi Lara: "Hay que ganar este partido para ir a Jaén tranquilos"

Javi Lara está viviendo una de sus mejores temporadas a nivel personal. Con muchos minutos en la Liga Adelante y, en periodos de la campaña, ha sido clave para el equipo. Por ello, le tiene cariño al club y a la gente con la que está trabajando y espera que las últimas semanas, en las que la Ponferradina consiguió buenos resultados, sigan hasta cumplirse el objetivo. “Por las personas que hay aquí, tanto jugadores como cuerpo técnico, los considero muy trabajadores y buenas personas y eso es muy complicado encontrarlo hoy en día en el fútbol", declaró. "Te sabe mal cuando ves a gente que curra todos los días y no consigue resultados. Ahora parece que estamos en una buena dinámica, se ha dado la vuelta a la situación y se lleva mejor el día a día”, siguió diciendo Javi Lara.

En las últimas jornadas hubo un cambio drástico dentro del equipo y el jugador cordobés no se quiso mojar en cuanto a qué cosas han sido modificadas y respondió aludiendo al estilo de juego: “Cada uno tiene una percepción del fútbol, pero por mis características pienso que es mejor el fútbol de posesión, aunque todas las opciones son válidas. A lo largo de la temporada hemos ganado a la contra, con posesión o incluso jugando mal, todo vale”.

Cuatro jornadas muy importantes

No solo el Numancia es el rival a batir, sino que en las cuatro semanas de competición que restan, la Deportiva se debe medir también a otros rivales que luchan por la permanencia, como Real Jaén y Girona. Javi Lara espera que el equipo pueda revertir los malos partidos hechos con los equipos parejos en la clasificación: “Si hace una semana ya dije que contra rivales directos no habíamos estado afortunados, este —Numancia— es otro rival directo y debemos dar la cara. Aunque no queramos siempre miramos hacia adelante ya que tenemos muchos enfrentamientos directos y este hay que sacarlo adelante para poder ir a Jaén más tranquilos, en una posición un poco más cómoda”.

El Numancia suma 20 empates en 38 partidos

A simple vista hay una estadística que llama la atención del equipo soriano. De los 38 partidos disputados, ha ganado nueve, ha perdido otros nueve y ha igualado en 20 de ellos, más de la mitad. Para Javi Lara, esos números demuestran que "es un equipo que es difícil que pierdan un partido pero al que le cuesta ganar también". "Son muy intensos, presionan, las segundas jugadas las aprovechan muy bien y a balón parado son muy fuertes, porque han metido el 90% de los goles así” prosiguió y advirtió el centrocampista en el análisis sobre el equipo numantino.

Para el partido del domingo, Claudio Barragán tendrá que recomponer el once inicial, ya que Yuri, debido a la lesión que se produjo en Ipurúa, puede que no se recupere a tiempo. Otro de los delanteros, Jesús Berrocal, tampoco está a su mejor nivel, pero Javi Lara tiene una solución muy rápida: "Si no pueden llegar, habrá otros que estarán intentando meter la cabeza para estar entre los titulares”.

La falta de gol preocupa al montoreño

Desde la jornada 17, día en que marcó de falta directa al Eibar, Javi Lara no ve portería. Lleva cuatro goles, pocos en comparación con los once que anotó la campaña anterior en Segunda B con la camiseta del Alcoyano. “El año pasado, como tiraba los penaltis, metía más pero este año…", señaló. Dejando de un lado las penas máximas, se lamentó de la mala suerte que lleva en las últimas semanas: "Llevo más postes que un tonto... Lugo y Riazor seguidos, en el campo del Numancia, en Jaén…”. Cuatro palos que le han privado de acercarse a la decena de tantos en una temporada en la Liga Adelante.

A pesar de no ser un goleador, sí que tiene en mente poder hacer algún tanto más. “No me mosquea no hacer goles, pero uno sí que se come la cabeza con eso. Alguno más me gustaría llevar y creo que lo merezco, pero lo seguiré intentando” dijo para finalizar, demostrando la ambición con la que jugará en las jornadas finales del campeonato.