Ancelotti: "Cristiano está bien, jugará mañana"

Última jornada de un campeonato para el cual el Real Madrid llega con opciones. Se percibía en el ambiente de esta sala de prensa de Valdebebas que el duelo que se vivirá mañana a partir de las 16:00 ante el RCD. Espanyol no era lo que más importaba. Una Liga que se decidirá en el Camp Nou a partir de las 18:00 y donde uno de los que se la juega será el rival en la gran final de Lisboa del próximo 24 de mayo, el Atlético de Madrid.

El tema central de toda la rueda de prensa estuvo en esa gran final dando la sensación de que la rueda de prensa era previa a ese partido y no al correspondiente a la jornada 38 de Liga. Aunque la primera pregunta si estaba relacionada con el duelo de mañana, aunque sólo de refilón. '¿Cómo está Cristiano Ronaldo? ¿Es cierto que el portugués está disponible para el duelo de mañana?' Esa fue la primera pregunta a lo que el técnico madridista respondió: "Cristiano Ronaldo está bien, no tiene ningún problema y está disponible por lo que sí, mañana va a jugar". Fue una respuesta a medias ya que la pregunta no terminaba ahí, sino que al italiano se le preguntaba si la decisión se tomaba para que el crack luso tuviese la oportunidad de romper el empate a 31 tantos que mantiene hoy día con el delantero del Liverpool, Luis Suárez en la lucha por la Bota de Oro.

"La semana previa a la Champions se vive con normalidad, no haremos nada en particular"

Otro de los tocados también tuvo su momento de gloria en una rueda de prensa monopolizada por la Champions. "Diego López ha tenido un problema y le hemos dado descanso estos días. Es una pequeña sobrecarga, no ha tenido ningún problema antes por lo que descansará y volverá a trabajar la próxima semana" explicaba Ancelotti.

Hasta aquí llegó la rueda de prensa previa al partido de mañana, ahora comenzaba la rueda de prensa previa a la Champions League. El nerviosismo comienza a percibirse, el ambiente de Champions ya inunda Madrid y también cada esquina donde se respire madridismo. Pero no es bueno exaltarse, es un partido más: "La semana previa hay que tener tranquilidad, hay que preparar la semana con normalidad. Esta semana ha sido muy buena, hemos recuperado a casi todo el mundo y ahora sólo queda seguir. No vamos a hacer nada en particular" aclaraba el técnico blanco.

"Khedira es una opción para la final, pero Illarramendi es mi primera opción"

De hombres recuperados va la cosa y cuando se habla de este tema el primer nombre que aparece sobre la mesa es el del internacional alemán Sami Khedira. Contará con minutos mañana para ir rodándose, se intuía y Ancelotti lo ha confirmado: "Necesita jugar tras un periodo de inactividad, lo hizo bien en Vigo y no tuvo problemas después por lo que sí, puede ser una opción para la final". Khedira entra en las quinielas para ocupar un puesto en ese once el próximo 24 de mayo especialmente tras las discutidas apariciones de Illarramendi las últimas semanas. El de Mutriku es el "recambio natural de Alonso" según palabras de su propio técnico hace unos días. Tras estas declaraciones sobre Khedira el paciente italiano salió al paso con la elegancia que le caracteriza: "Illarramendi tiene calidad para jugar todos los partidos, importantes y no importantes. Es su primer año y estamos muy contentos. Ha jugado muy bien. Le costó empezar pero para mí sigue siendo la primera opción. Se le fichó para eso y tiene calidad de sobra para disputar una final".

"Zidane está perfectamente preparado para entrenar a cualquier equipo"

Para terminar el italiano ensalzó a dos de los estandartes de este club, el primero es su mano derecha, Zinedine Zidane a quien le rodean muchos rumores de cara a al temporada que viene. A Carlo no le extrañan lo más mínimo: "Zinedine está aprendiendo la labor del entrenador, a programar entrenos, a charlar con los jugadores, a motivarles junto a su propia capacidad y su carisma. Creo que está perfectamente preparado para entrenar a cualquier equipo". Además, la afición arropará en el último partido de la temporada en el Santiago Bernabéu de cara a esa final de Lisboa: "Mañana espero un público muy intenso, Queremos jugar bien el último partido de la temporada. Creo que la afición nos va a mostrar mucho cariño" sentenciaba Carlo Ancelotti.