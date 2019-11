Entrevista. Javier Aquino: "No me arrepiento de haber venido a Europa"

Formado y curtido en el Cruz Azul mexicano, Javier Aquino (Oaxaca de Juárez, 11/02/1990) decidió aventurarse en Europa a la edad de 22 años. El Villarreal, siempre atento al mercado sudamericano, decidió hacerse con los servicios de este habilidoso extremo derecho que soñaba con triunfar por el Viejo Continente. Por aquel entonces, el 'Submarino' se hallaba en Segunda División, pero la historia reciente del club, con pasado Europeo y renombre nacional, se antojaba una oportunidad fabulosa para emprender el viaje que anhelaba Javier.

En enero, con la competición a medio camino, se produjo el fichaje. El Villarreal deambulaba por la zona alta de la tabla, pero no llegaba a consagrarse como claro aspirante al ascenso. Perbet y Aquino llegaron para reforzar el equipo. Para llevarlo a codearse de nuevo entre los grandes. Meses más tarde, el Villarreal era de Primera.

Esta temporada, Javier Aquino ha seguido siendo importante en los esquemas de Marcelino. Es un habitual en el once y otro ídolo más de la parroquia amarilla.

​ "Mi carrera acaba de empezar, tengo muchas cosas importantes que demostrar"

No ha corrido la misma suerte con su selección. Pese a participar en numerosos partidos de preparación, el seleccionador mexicano ha decidido prescindir de sus servicios para el Mundial. Un fiasco que le da más fuerza para seguir luchando. Porque Aquino no es de los que se amilana ante las adversidades. Porque su sueño es escribir un glorioso futuro para la 'tricolor.

Pregunta: Tras un ascenso a Primera, el Villarreal ha conseguido llegar a competiciones europeas cuando el objetivo era la permanencia. ¿Qué más se puede esperar de este equipo?

Respuesta: La verdad que después de un año difícil en Segunda, creo que el equipo consiguió el objetivo final que era ascender a Primera, y este año se superaron las expectativas.

Es la primera temporada en Primera División, y yo creo que lo que el objetivo principal es disfrutar; disfrutar en cada momento que vamos a vivir este año que viene. Será muy bonito por jugar en competición europea. Para algunos jugadores como yo, será la primera vez, y vamos a disfrutar y hacer el máximo esfuerzo como siempre hace este equipo.

P: Este domingo se juegan la sexta plaza frente a la Real Sociedad, ¿cómo afronta el equipo el partido de Anoeta?

R: Vamos a encontrarnos con un partido difícil frente a un rival que por algo está ahí, que por algo estuvo en la Champions este año.

Es un rival difícil contra el que ya hemos tenido la oportunidad de jugar este año, y sabemos que en su casa son complicados de batir, pero el equipo tiene toda la ilusión, toda la ambición de poder quitarles la sexta plaza en su casa, y eso sería muy bonito para nosotros. Poder eludir la primera ronda de Europa sería cerrar de la mejor manera posible la temporada.

"El equipo tiene toda la ilusión, toda la ambición de poder quitarles la sexta plaza en su casa"

P: ¿Qué balance hace de la actual campaña a nivel general?

R: Muy positivo. Creo que se han superado las expectativas que se tenían entorno al equipo. Al principio de temporada se pensaba un poco más en la permanencia en Primera para no descender, y poco a poco el equipo ha ido demostrando que tenía capacidad, ganas e ilusión por hacer cosas importantes, y al final de cuentas se sorprende mucha gente; pero trabajamos para eso.

P: ¿Y a nivel individual? Le quedan dos años de contrato en Villarreal, ¿qué metas se marca a corto y largo plazo?

R: Por ahora disfrutar mi período de vacaciones cuando tenga la oportunidad. Y después de eso, seguir trabajando muy fuerte este año para pelear de la mejor forma en la competición europea, y tener más regularidad con el Villarreal en Primera. Este ha sido mi primer año en Primera División, y me siento muy contento de lo que he jugado, cuando me ha tocado estar, y cuando no, he estado apoyando a mis compañeros siempre.

P: ¿Fue una buena decisión irse a Europa a sus 22 años?

R: Sí. Fue una decisión arriesgada, un poco complicada porque pensé que solo tenía 22 años; tenía una zona de confort en mi ex equipo; tenía ya ganado un nombre. La gente me conocía, mis compañeros también, pero quise venirme aquí a ganarme un lugar y a pelear por cosas más importantes como son competiciones europeas, jugar con los mejores del mundo; entonces no me arrepiento en ningún momento.

P: ¿Regresaría a México si hubiera una oferta muy buena de algún equipo? ¿Le gustaría salir a un equipo de mayor jerarquía?

R: No, de momento no. No me planteo regresar a México en ningún momento, estoy muy feliz en Europa, jugando en la mejor Liga del mundo, y en un equipo como el Villarreal. No tengo planeado volver a México en corto-medio plazo. Espero poder tener una carrera importante en Europa, y quedarme muchos años.

"Quise venirme aquí a ganarme un lugar y a pelear por cosas más importantes como son competiciones europeas"

P: ¿Aún sueña con ser campeón con Cruz Azul?

R: En mi regreso a México en algún futuro lejano, espero que pueda ser con el equipo que me vio nacer como jugador, que fue Cruz Azul. Esperemos que esa posibilidad se pueda dar, y ser campeón con ellos es una meta que tenía.

P: ¿Qué ha aprendido desde su salida de México? ¿Hay mucha diferencia de juego entre en continente europeo y el sudamericano?

R: Es un poco diferente en el tema del ritmo, de la forma de jugar, pero he aprendido muchísimo aquí. Me siento un jugador más maduro, con más experiencia, y que tiene un rol distinto al que tenía en México, y hago un balance totalmente positivo. Estoy muy feliz de haber llegado al Villarreal, de cumplir un sueño de ascender con el equipo, y ahora a cumplir otro más que es jugar competición europea con ellos, y la verdad es que estoy muy feliz de mi llegada.

P: En las últimas fechas se han producido dos altercados en la afición del Villarreal que han tenido mucha repercusión mediática. ¿Cómo califica a los hinchas tras lo ocurrido con el plátano y la bomba de gas?

R: Creo que es una gran afición la del Villarreal, muy respetuosa, muy educada. No se puede juzgar a una afición por un acto de alguna persona desubicada. La afición del Villarreal es una afición ejemplar, que siempre apoya al equipo, que siempre respeta y nunca agrede al rival.

P: ¿Cómo se sintió tras quedarse fuera de la lista definitiva para el Mundial después de haber jugado parte de la fase previa?

R: Me siento tranquilo. Siempre he trabajado para conseguir a nivel personal mis metas y mis objetivos día a día, y desafortunadamente, esta ha sido una meta no conseguida, no cumplida. Pero tampoco se acaba aquí. Mi carrera acaba de empezar, tengo muchas cosas importantes que demostrar, y yo trabajo para mí. En este momento, estar jugando aquí en España, y siendo un habitual casi siempre en el Villarreal no me ha alcanzado para estar ahí. Hay que seguir trabajando y haciendo cosas más importantes para volver a ser tomado en cuenta.

P: ¿Seguirá trabajando para volver a la selección?

R: Ya veremos qué puede pasar. Por ahora apoyar a la selección y ojalá que le vaya muy bien en el Mundial, pero yo ya me he desconectado un poco de eso. Ahora estoy disfrutando del cierre de competición aquí, y aprovechar mi período de vacaciones que hace un poco en falta.

Quiniela mundialista

Campeón

Argentina

Subcampeón

Brasil

Equipo revelación

Bélgica

Equipo decepción

Holanda

Mejor jugador

Messi

Máximo goleador

Messi

Mejor portero

Casillas

Jugador revelación

Hazard

Jugador decepción

Robben

Fotografía: Carla Cortés

Agradecimientos a: VAVEL México