El Real Valladolid no quiere tropezar con la misma piedra

El Pucela tiene ante sí la posibilidad de seguir un año más en la categoría de oro del deporte rey a nivel nacional. Es cierto que no depende de sí mismo para lograr su objetivo, aunque no por ello se debe perder la esperanza en un grupo de jugadores que sin duda pondrán toda la carne en el asador el próximo domingo en el José Zorrilla, a partir de las 18 horas, con la intención de superar al Granada y confiar en que alguno de los otros resultados que se tienen que producir acompañen para evitar el descenso. No va a ser para nada sencillo doblegar a los andaluces, sobre todo teniendo en cuenta que también se están jugando la vida porque acumulan ya cuatro jornadas consecutivas sin saborear las mieles del triunfo.

Aunque el conjunto castellano tampoco se encuentra en su mejor momento anímico de la temporada, especialmente tras la derrota sufrida el pasado domingo en el Benito Villamarín por cuatro goles a tres frente al Real Betis, una contienda apasionante en la que los pupilos de Juan Ignacio Martínez acabaron sucumbiendo en el último minuto para desgracia de todos sus aficionados. Por lo tanto, los dos equipos tienen la obligación de olvidarse de los últimos varapalos que han experimentado en sus respectivos caminos para centrarse en lo verdaderamente importante, un partido que puede catalogarse como una final para ambos y en la que se espera que al menos uno de los dos sea capaz de lograr el ansiado premio de la permanencia.

El partido que se pudo ver entre nazaríes y vallisoletanos hace poco más de cuatro meses dejó varios aspectos a destacar. El resultado evidenció la superioridad de los locales, quienes pasaron por encima de su rival al imponerse por un contundente 4-0. Los blanquivioletas no tuvieron una noche muy inspirada, una cuestión que estuvo propiciada por la poca intensidad defensiva y por las continuas embestidas que los hombres de Lucas Alcaraz llevaron a cabo durante todo el choque. Las conclusiones al acabar el duelo no fueron nada positivas para los pucelanos, dado que supuso el final de la primera vuelta con un escaso botín de 16 puntos, por los 23 que sumaba a esas alturas el rival con el que se verán las caras este fin de semana a orillas del Pisuerga.

Sin ningún atisbo de duda, uno de los nombres a reseñar de la batalla celebrada en Los Cármenes fue Brahimi. Pese a que el argelino no pudo anotar ninguna diana de las cuatro materializadas por los suyos, se convirtió en una auténtica pesadilla para todo el entramado defensivo del Real Valladolid en general, y para Rukavina más en particular. El lateral serbio no supo dar con la tecla adecuada para impedir que el futbolista rojiblanco se internara por la banda con gran facilidad, una parcela del campo en la que aprovechaba para asociarse con otros compañeros y percutir constantemente al centro del terreno de juego para abarcar mayores espacios. Fue un partido en el que se doctoró en esto del balompié, puesto que no hubo ni un instante en el que diera la sensación de que los zagueros albivioletas pudieran frenar sus peligrosas arremetidas.

Brahimi se convirtió en una pesadilla para toda la defensa del Real Valladolid

Otros jugadores que también tuvieron una presencia importante fueron Piti y Recio, quienes se unieron a Brahimi en apenas un palmo del césped para desesperación de todo el cuerpo técnico castellano. De hecho, fue un partido en el que Recio destapó su esencia goleadora al convertir un doblete, una vez que tuvo la convicción suficiente para servirse de dos errores de bulto de Mariño y de Jesús Rueda para dejar el enfrentamiento casi visto para sentencia. El segundo tanto marcado por el centrocampista malacitano, que suponía el 3-0 en el electrónico, se iba a convertir en algo histórico porque significaba el gol número 700 del Granada CF en Primera División. Mientras que el club presidido por Carlos Suárez no ganaba para desgracias en el transcurso de aquella cita, los andaluces atravesaban un momento realmente dulce que para nada hacía presagiar las complicaciones que se encontrarían más adelante.

Uno de los problemas más serios que experimentó el Pucela en la confrontación fueron las jugadas a balón parado, una faceta muy importante en este deporte y que representó tres de los cuatro tantos marcados por los granadinos en el encuentro. Unas veces por fallos en la zaga, otras por descuidar las marcas e incluso por despistes arbitrales, pero lo que es innegable es que los nazaríes le ganaron la partida a los visitantes en prácticamente todos los registros del duelo. Jeison Murillo con un precioso remate de chilena ante la pasividad de sus oponentes, Recio al beneficiarse de una salida en falso de Diego Mariño y El Arabi tras una posible acción antirreglamentaria de Mainz fueron los encargados de llevar a buen puerto las acciones de estrategia que condenaron al ostracismo a los vallisoletanos.

No hay que emplearlo ni mucho menos como excusa, aunque conviene destacar que los blanquivioletas llegaban en horas bajas en lo que se refiere a sus efectivos en algunas demarcaciones, por lo que se vieron obligados a realizar algún que otro experimento que no fue para nada afortunado. Víctor Pérez y Fausto Rossi coincidieron por primera vez en todo el curso futbolístico en el once inicial en el doble pivote, debido a la ausencia de otros baluartes del equipo como Álvaro Rubio o Javier Baraja, quien había contado con varios minutos en el primer tramo del año con motivo de las lesiones de algunos de los jugadores más habituales en el esquema castellano.

Tampoco funcionó la idea de ubicar a Omar Ramos y a Zakarya Bergdich en los dos costados, debido a que el plan ideado por el míster era intentar sacar provecho de la profundidad del canario y de la velocidad del franco-marroquí, dos hombres de perfil zurdo que tendrían que desfondarse en ataque y ayudar en la medida de lo posible al resto de los componentes del equipo en labores de repliegue. Sin embargo, los dos se sintieron bastante perdidos a lo largo del partido, al igual que todo el equipo, lo que hizo que Juan Ignacio tuviese que contemplar atónito desde el banquillo la impotencia y la resignación de sus futbolistas al no poder plantarle cara a un rival que cuajó uno de los envites más brillantes de toda la temporada.