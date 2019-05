Entrevista. Pedro Crespo: "La clave es no encajar en Pasarón. En la vuelta marcaremos"

Pedro Crespo (Murcia, 1989) ya comanda el medio campo granate. El ex de Murcia B, Deportivo B o Guijuelo llegó al Pontevedra procedente del Coruxo en invierno para cubrir la baja de Candela. Y aunque le costó, acabó consolidándose como un fijo en el esquema de Manu Fernández. Ahora, pese a no acabar como campeones, el centrocampista apuesta por hacer un buen papel en el play off y acabar logrando el ansiado ascenso.

El primer asalto tendrá lugar este domingo en Pasarón y en frente estará el Portugalete, segundo clasificado en el grupo vasco. Pedro los considera un rival fuerte, pero cree que el Pontevedra, pese a ser cuarto, tiene serias opciones de pasar de ronda en su afán de volver a Segunda B. Una categoría, en la que, por supuesto, Pedro Crespo tiene puestas las miras, aunque no descarta permanecer en la capital del Lérez pase lo que pase en la promoción. Pero eso será un tema para el verano.

Pregunta: ¿Cómo está el equipo de cara al play-off?

Respuesta: Está confiado a pesar del tropiezo que tuvimos en Dorneda. El campo era como era, y creo que el equipo estuvo competitivo. Nos fastidió no conseguir el título, sobre todo también por la afición, pero el equipo está con confianza y dispuesto a pasar la eliminatoria.

P: ¿Puede pesar demasiado el empate de Dorneda?

R: Ahora es otra competición completamente nueva. Los play-off son diferentes a la liga. Es cierto que en Dorneda se falló, pero como he dicho, es un campo fuera de lo normal y nos quedamos con los partidos contra Somozas y Boiro, en los que el equipo fue competitivo.

Preferimos un rival competitivo como el Portugalete que otro como el Dorneda, que se encierra atrás en un campo muy pequeño.

P: ¿Qué opinión tiene el vestuario del Portugalete? ¿Gusta como rival?

R: Sabemos que son el típico equipo vasco muy intenso, muy competitivo, que van al choque y ciertamente, preferimos un equipo así que otro como el Dorneda, que se mete atrás en un campo pequeñito. Estamos recopilando información sobre ellos y trabajando para conseguir eliminarlos. Creo somos dos conjuntos bastante similares, aunque ellos un poco más veteranos. La eliminatoria va a estar bastante igualada y se va a decidir por detalles.

P: ¿Dónde estará la clave? ¿Puede pesar el factor campo?

R: Ellos a priori tienen esa ventaja, pero nosotros fuera de casa también estamos siendo fuertes y encajamos pocos goles. La clave va a ser no encajar en Pasarón. Si sacamos un buen resultado en Pontevedra, pienso que nosotros podremos marcar en La Florida, algo que nos daría mucha ventaja.

P: Y ya pensando de cara a un posible ascenso, ¿les puede pasar factura que todas las eliminatorias que tenéis por delante se vayan a decidir siempre fuera de Pasarón?

R: En principio podría parecer más complicado, pero nunca se sabe. Si acude gente al estadio, conseguimos un buen resultado y no encajamos, luego, en las vueltas los rivales tendrán que abrirse más y eso lo podemos aprovechar. Entonces nunca si es mejor la vuelta como local o como visitante.

Si la afición sigue como hasta ahora nos ayudará mucho de cara a conseguir el objetivo.

P: Hablando del ambiente del estadio, a pesar de que Pasarón no ha registrado un gran número de espectadores a lo largo de la temporada, si parece que el sentimiento granate que hay en la ciudad ha vuelto a florecer. ¿Cómo valora el apoyo de la afición?

R: Para nosotros es importantísimo. Por ejemplo, en el partido del Somozas cuando salimos al campo, había más ambiente del habitual, y eso da un plus de confianza y de motivación para afrontar el partido. Si la afición sigue haciendo lo que está haciendo, nos ayudará mucho.

P: Son conscientes de que ese reenganche del aficionado al equipo tiene que ver con que se está ofreciendo una mejor imagen, ¿no?

R: Sí, claro. Si los resultados acompañan, la afición se anima. Eso es lo que queremos nosotros, sacar esta semana un buen resultado y después que todas las personas que puedan vayan a apoyarnos al País Vasco. Cuantas más mejor.

Hay equipo para ascender. Subir es difícil, pero no conseguirlo sería un fracaso.

P: ¿Cómo cree que se sentiría la afición si, finalmente, no se ascendiese? ¿Lo considerarían un fracaso?

R: Yo, personalmente, sí. Creo que hay equipo. Es difícil salir de Tercera División, pero yo aspiro siempre a lo máximo y en mi opinión, sería un fracaso. Pero bueno, si pasase se tendría que intentar al año siguiente.

P: Han salido informaciones hablando de que Manu Fernández ha renovado un año más (en el momento en el que se hizo la entrevista todavía no había confirmación oficial). Por tanto, desde el club ya se evalúa la temporada como positiva. ¿Cómo lo ve usted?

R: Sinceramente, no tenía ni idea acerca de su renovación. Ni él ha dicho nada ni he visto nada, pero si es verdad, me alegro mucho por él. Creo que se lo ha ganado. Está trabajando bastante bien y creo que es un acierto por parte del club.

P: ¿Cuál es la primera consigna que Manu les da en el vestuario? ¿En qué hace más hincapié?

R: Siempre nos dice que confiemos en nosotros y que sigamos la línea de entrenamientos que hasta teniendo, que estamos trabajando bastante bien. Pero sobre todo que confiemos en nosotros mismos, que no hay nadie mejor que nosotros.

P: Cambiando a un ámbito más personal, parece bastante consolidado en el equipo.

R: Sí, al principio me costó porque venía de estar muchísimo tiempo lesionado y todavía tenía molestias. Pero cada vez me encuentro mejor, el míster me da confianza y yo intento ganármela en los entrenamientos y en el campo.

P: ¿Cree que todavía no se ha visto su mejor versión? ¿Puede dar más?

R: Está claro que me encuentro bien, pero no estoy totalmente al 100%. Vengo de una lesión de un año y después también estuve lesionado en Coruxo, por lo que es complicado llegar al máximo. Ahora me encuentro bastante bien y espero por lo menos, terminar muy cerca de mi mejor nivel.

No estoy al 100%. Voy regulándome, pero espero acabar muy cerca de mi mejor nivel.

P: De todas formas, pese a que comenta que no está al 100%, se le ve ya a un buen nivel.

R: Voy regulándome. Hay semanas que no puedo entrenar a tope, como hace un par, cuando estaba un poco tocado del abductor. Todo eso impide estar en unas condiciones físicas absolutamente plenas, por lo que, por mucho que quieras, no puedes dar el máximo.

P: Y una vez finalice el playoff, se ascienda o no, ¿le gustaría continuar en el Pontevedra el año que viene?

R: Depende de si el Pontevedra quiere y de hablarlo. Todavía no hemos charlado sobre ese tema porque estamos centrados en la fase de ascenso. Cuando termine, ya se verá. Pero está claro que el Pontevedra es un buen club, un buen sitio para jugar y todo es cuestión de hablarlo.

P: Por lo menos ahora está a gusto, ¿no?

R: Sí, estoy muy a gusto y me divierto. Además, ya tengo más confianza con los compañeros y todo eso ayuda a estar bien. Ahora lo importante es sacar un buen resultado en Pasarón este domingo y llevarnos a Vizcaya una buena renta.