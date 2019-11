Denis Suárez: "Estoy jugando muy a gusto en el Barça"

Denis Suárez llegó como el fichaje estrella de la temporada para reforzar un filial con muchas bajas a principio de temporada. Procedente del Manchester City enseguida se adaptó al equipo y fue, junto al asentamiento de jugadores como Samper, Edgar Ié o Adama, el equilibrio del cuadro azulgrana tras un inicio un tanto tormentoso debido a lo poco que se conocía el equipo.

Tras el partido contra el Murcia, el gallego dedicó unos minutos a VAVEL.com para hacer una valoración de la contundente victoria azulgrana (4-0) y un repaso de su primer año como pupilo culé. Esto fue lo que nos contó.

Firmes ante el Murcia

Los azulgranas se reencontraron con la victoria contra el Murcia tras dos derrotas consecutivas que cerraron un ciclo de nueve jornadas seguidas invictos: “Veníamos de dos partidos, no malos, pero con derrotas. Contra el Córdoba nos costó mucho jugar como sabemos y el otro día contra el Sabadell ellos estuvieron bien y pudimos empatar con aquel penalti que no pitaron. Hoy nos encontramos muy cómodos y volvimos a la victoria”.

El equipo visitante empezó mostrando los dientes al Barça con un gol anulado en el minuto cuatro de partido. Su identidad se fue difuminando a medida que pasaron los minutos. Parte de culpa de ello fue la decisión táctica del técnico murciano. En un inicio Julio Velázquez alineó tres centrales, hecho que dejaba muchos espacios a un equipo que es letal cuando se le deja respirar: “Ellos con tres centrales nos dejaron mucho espacio detrás de los pivotes. El míster nos había dicho que nos moviésemos detrás de ellos y Edu y yo encontramos muchos espacios por allí. Yo creo que por allí llegaron los tres primeros goles. Luego ellos con defensa de cuatro dominaron más el partido y creo que no tuvieron opciones”.

Un gran final de temporada

Las primeras comparsas de la Liga no fueron demasiado buenas para los de Sacristán. Eran una plantilla con la media de edad muy joven que coqueteó con la zona de descenso durante varias jornadas. A partir del parón por Navidad, el equipo remontó el vuelo firmando una segunda vuelta de notable siendo terceros en la tabla.

Se dijo del equipo a principio de curso que no tenía competitividad, preguntado por si sentían que habían callado bocas con su juego, Suárez puso hincapié en la evolución del equipo: “No hay que callar bocas. Nosotros sabíamos que era un equipo nuevo, con fichajes, por ejemplo yo fui de los nuevos, no me había adaptado todavía. A mitad de temporada empezamos a conseguir nuestro juego y estaba claro que tarde o temprano íbamos a ir para arriba”.

Para los tres partidos que quedan el resultado, para el jugador, está muy claro: “El objetivo es ganar los tres partidos que quedan para quedar lo más arriba posible”.

Un jugador muy versátil

Denis Suárez terminó el partido jugando como lateral derecho. Desde que empezó la temporada ya ha demostrado su versatilidad sobre el verde ocupando varias posiciones: lateral, interior, extremo y media punta. Preguntado por qué demarcación le resultaba más cómoda, el azulgrana no dudó: “Si tengo que escoger prefiero jugar por dentro de interior pero donde me ponga el míster yo jugaré”.

Viniendo del Manchester City, el gallego no tardó en asimilar la cultura de juego del Barcelona: “Al principio me costó un poco por los movimientos en el campo, sobre todo de interior, que me costaba bastante. Ahora estoy totalmente adaptado porque en el City jugábamos diferente”.

"Cuando termine la temporada ya hablaré con quien tenga que hablar"

“Estoy muy contento. Al principio me costó un poco entrar, luego tuve una buena racha de coger confianza y goles. Ahora estoy jugando muy a gusto”, añadió como valoración a este primer curso en Can Barça. Sobre su futuro, el contrato que le liga al club tenía como objetivo que fuera un jugador del primer equipo la temporada que viene. El ex ‘skyblue’, por eso, sólo piensa en el filial a día de hoy: “Ahora estoy centrado en los tres partidos que quedan y cuando termine la temporada ya hablaré con los que tenga que hablar y ellos decidirán. Haré lo que me diga el club”.