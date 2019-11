Calderón se despide: "Soy el primer y máximo responsable"

"Ha sido un honor entrenar al Real Betis, mi equipo", así de agradecidas han sido las palabras del entrenador argentino, que ha declarado ante los medios con la finalidad de despedirse como técnico del club verdiblanco. Se ha hecho responsable Calderón de la actual situación del Betis y se ha abierto a los medios y la afición con la lectura de un agradecido discurso: "Soy el primer y máximo responsable de no haber logrado la remontada en estos meses, por eso me voy triste, decepcionado y agradecido. Triste por no haber podido dar a la afición la alegría que merecía; decepcionado por no haber podido cumplir unos objetivos, complicados pero en los que yo creí firmemente cuando llegué y agradecido a la afición que me arropó siempre, al club por su confianza que depositó en mí y al respaldo que me ha dado, a los jugadores por su entrega y al staff medico y mi staff por su gran trabajo."

Además, también se ha despedido de la afición y ha hecho un llamamiento a la unidad en el equipo: "Yo siempre he creído en el trabajo en equipo y en estos meses he intentado en todo momento estrechar lazos con todos y cada uno de los departamentos del club, a los que les agradezco su buen recibimiento. Espero y deseo que el betis consiga la unidad de todos, porque eso nos hará mas fuertes y permitirá el rápido regreso a primera división, el lugar que merece la afición que tenemos, que es de primera."

Ha admitido el técnico pibe su primordial motivo por el cual no seguirá dirigiendo al primer equipo verdiblanco: "El club debe empezar un proyecto deportivo con un entrenador que cuente con el 150% de confianza, y dada la falta de resultados en esta temporada, es lógico que yo no continúe." También ha admitido su beticismo, que seguirá sintiendo en su nueva andadura profesional: "Ahora me tocará animar y apoyar al Betis como un abonado y accionista mas y así lo haré vaya donde vaya. Y por supuesto siempre estaré a la disposición del club para lo que necesite."

Platas: "No ha podido ser pero queremos agradecer su generosidad al aceptar el cargo"

También ha declarado el presidente de la entidad, Manuel Domínguez Platas, agradeciendo al argentino su entrega y disposición: "Agradecer a Calderón y a su equipo la generosidad de aceptar el cargo que se le encomendó en su día, queremos agredecer el trabajo, la implicación, honestidad y lealtad en estos meses que hemos gozado de su presencia. El futbol ha sido injusto con el y no ha podido conseguir lo que hubiésemos deseado y no ha podido cumplir la finalidad que esperábamos. Éste es tu club, siempre serás bienvenido. La historia nos dará la oportunidad de llegar a la etapa donde conseguiremos los éxitos que cosechamos."

Respecto al tema que interesa a los béticos acerca de la figura del director deportivo, que aún no ha presentado el Betis, el presidente ha declarado que "A mí me preocupa más el tema del entrenador que el de director deportivo, ya que contamos con Alexis Trujillo en la parcela. Él está trabajando en la búsqueda del entrenador que también influirá en las decisiones con los jugadores." También ha confirmado los cambios que sufrirá el consejo de administración del Real Betis próximamente: "A final de temporada van a haber cambios en el consejo de administración, aunque la mayoría de los cambios se producirán duante el mes de septiembre en la junta de accionistas. Antes de que acabe el mes habrá bajas y nuevas incorporaciones, y simplemente seguimos con el mismo plan que nos impuso el administrador judicial."

También ha mencionado su visión de los rumores que están presentes en la actualidad verdiblanca acerca del retorno de Lorenzo Serra Ferrer a la entidad: "Sería una buena noticia para el Betis que pudiera incorporarse, pero en este momento no existe ninguna vinculación con el Betis y Serra Ferrer. No hay nada. Hemos hablado con él como con otras muchas personalidades del futbol con el perfil de entrenador o director deportivo, pero es otro más, no hay nada firmado pero no está descartado como otros que descarta la prensa."

En cuanto a las declaraciones que realizó el exjugador verdiblanco Alfonso en sus redes sociales rechazando una colaboración con el Betis, el presidente Platas ha admitido que "A Alfonso se le propuso alguna formula que él aceptase de colaboración y no llegamos a ninguna que fuera confortable para ambos."

Calderón: "Me he ido del Betis luchando, no me arrepiento de nada"

Haciendo balance de aspectos positivos y negativos de los cinco meses que ha pasado el técnico al mando del Real Betis, ha comentado que: "El peor momento fue la confirmación del descenso. Todo momento de decepciones fue momentáneo, pero el no lograr el objetivo fue el peor. Conclusiones positivas considero que hay bastantes, como haber recuperado al equipo anímicamente, aunque lo peor para mí es haber sido capaz de haber devuelto a la gente la confianza y después el descenso, es como darle la vida y quitársela, es lo mas triste para una afición a la que quiero tanto y debo tanto."

Respecto a su futuro profesional ha admitido que: "La programación es que el dia 25 juguemos el ultimo partido. A partir de ahí los jugadores tienen vacaciones y ya pedí autorización para poderme ir a viajar a partir de ahí. Es verdad que tengo contactos avanzados en tres paises diferentes, aunque hay unos más avanzados que otros".

También se ha mencionado Calderón acerca de la calidad de la primera plantilla bética y de la posibilidad de variarla: "De la plantilla haría retoques, ya pasé mi informe jugador por jugador. La plantilla no es tan mala, tengo muy claro lo que hay que mejorar pero no haría cambio radical."

Deshecho en halagos a la afición, el técnico argentino ha declarado que "Tenemos que seguir elejempo de la afición, que es la mejor de España, siempre está unida. Tenemos que estar a su altura. Cuando vine fue porque tenía la ilusión de ayudar a salir de la situación, nunca me preocupé de las consecuencias conmigo mismo. Todo lo que he sentido de la afición es que me han respetado y admirado, así que solo puedo agradecer el respaldo de la gente a pesar de no conseguir el objetivo."

Finalmente, tanto Platas como Calderón se han mencionado acerca de la renovación de jugadores, en concreto de Amaya. Por su lado, el entrenador ha admitido que "Cuando me preguntaban por jugadores para renovar he dado mi opinión interna y nunca entré en las exigencias económicas. Yo sugerí, como en el caso de Amaya, jugadores que podría resultar positivo que se queden, ya luego deciden el jugador y el club". Por otro lado, el presidente ha declarado que "Aún no se ha cerrao el acuerdo con Amaya, pero eso no significa que se vaya a ir el año que viene. Cuando llegue una secretaria técnica se estudiarán, pero hay algunas renovaciones que estaban muy claras y se han hecho, como con jugadores del filial, como el caso de Caro. Cuando llegue un respaldo técnico estudiaremos los demás casos."