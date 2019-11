Lucas Alcaraz se despide del Granada CF

El entrenador Lucas Alcaraz ha querido despedirse del Granada CF a través de estas palabras:

"Me gustaría despedirme de vosotros por acompañarme durante todo el tiempo, por compartir la información diaria del equipo. Es una decisión que comuniqué personalmente a Quique después de la finalización del partido, en presencia de Juan Carlos. Posteriormente me dirigí a la plantilla, con la que he tenido muy buena relación personal y profesional. Hemos sabido sufrir juntos en los malos momentos y me gustaría disculpar el momento final.

Me gustaría agradecer, también, al cuerpo técnico, empleados y,aunque me hubiera gustado comunicarlo aquí, pero no coincidía, así que prefería dejar el anuncio de la no continuidad para comunicarlo aquí, en mi campo, en mi casa, y dónde realmente hemos realizado la actividad semanal y diaria.

Cuando me refiero a mis ayudantes, quiero recordar a mi compañero Jesús Cañadas, que hoy también se despide conmigo. Ha sabido trabajar en la sombra y merece también el máximo reconocimiento en este acto de también, su despedida.

Han sido dos semanas en las que por la importancia de los partidos, y la necesidad de los puntos, era algo que no podía anticipar. Mi salida del Granada Club de Fútbol, solo se podía tomar pensando en lo mejor para el club, pensando como abonado y, sobre todo, como granadinista.

Pienso que se ha cerrado un ciclo, que se empezó en febrero con el Real Madrid y se cerró en Zorrilla. Creo que el banquillo necesita una cara nueva, pero estas dos temporadas hemos luchado por mantenernos en la una de las mejores ligas del mundo. Me llena de orgullo, pero fundamentalmente que el Granada se mantiene en Primera me supone alegría y sobre todo tranquilidad. El desgaste de los últimos partidos y el cansancio, han hecho que tome esta decisión.

También quisiera recordar a mi abuelo, mi bisabuelo y mi suegro, ellos me enseñaron a amar la casa, y no han tenido la suerte de disfrutar esta etapa. Recuerdo también cuando le explicaba a mi hijo lo que es para mí el Granada. Mis dos hijos son conscientes de lo que es este club para mí, en este sentido me alegro de que mis hijos hayan vivido lo que yo viví en mi infancia. Es muy difícil juntar la pasión y la profesión, pero yo he sabido unirlo.

Me gustaría también, dar las gracias y desear la mejor de las suertes a Quique Pina, que ha confiado en mí desde el primer momento. En el fútbol, si se puede empezar la casa por el tejado, supo recuperar a un club que estaba al borde de la desaparición, y ponerlo en la primera división de una de las mejores ligas del mundo. Creo que la afición necesita a Quique, y Quique necesita el apoyo de ellos. Deseo que todo lo que le pasa al Granada sea lo mejor que le pueda pasar a un club, y espero que nadie tenga duda de que él tomará las mejores decisiones para el equipo y la entidad.

Quiero agradecer a todos los que han formado parte del club, de los trabajadores, del cuerpo técnico, de los presidentes y de los jugadores. Ellos han sido los que me han ayudado a salir adelante y a conseguir los objetivos.

Por último, a mi afición le agradezco su apoyo al equipo. Incluyo a todos los que han valorado mi trabajo, y a los que no han estado de acuerdo. A todos los valientes que viajaron a Valladolid, a todos los que se comieron las uñas viendo la tele. Desde aquí aprovecho para agradecérselo a todos y cada uno de ellos. El apoyo que hay en la calle y todo lo que he vivido ha sido lo mejor de esta semana, creo que me han tratado con muchísimo cariño y me gustaría agradecer su trato".