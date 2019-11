Jairo: “Al inicio de temporada, nadie daba un duro por nosotros”

En su primera temporada, Jairo no ha querido perderse ni los compromisos amistosos en el continente asiático, donde el Sevilla está de gira comercial como acuerdo por el patrocinio de Malasia. El sevillista se mostró muy satisfecho por el trabajo realizado: “La temporada al final ha sido muy buena, aunque quedan los amistosos, pero se afrontan con tranquilidad. El viaje hay que tomarlo con paciencia. Tal y como fue el inicio de temporada, cuando nadie daba un duro por nosotros, todo ha ido bien. Nosotros creíamos en el trabajo, éramos gente nueva y joven y, cuando nadie lo pensaba, hemos conseguido algo muy grande”.

Para el cántabro, la clave de la victoria ha sido “la unión del vestuario; a partir de ahí nos hemos hecho fuertes ante las adversidades del inicio de temporada y, por eso, hemos conseguido lo que hemos logrado”. Según el extremo sevillista, “desde el primer momento hubo mucha unión en el vestuario y esa ha sido clave. Somos gente muy joven y tengo ilusión de ganar cosas y mis compañeros también”.

Jairo: “La Europa League nos ilusionaba más que las otras competiciones” Jairo también comentó que se sentían más motivados por la Europa League que por el resto de competiciones: “Nosotros sabíamos que, para el club y la afición, esta competición era muy especial por los últimos años que se habían ganado dos. Pusimos desde el primer momento más ilusión que en las otras competiciones. El paso ha sido difícil y largo, pero la recompensa ha sido muy bonita”. Y, además del título europeo, una gran clasificación en Liga; sobre esto, el atacante comentó: “No empezamos muy bien la temporada y esos puntos que nos han faltado para Champions se han ido por ahí, porque la segunda parte de la Liga ha sido sensacional. Podíamos haber llegado ahí arriba, pero el quinto puesto es espectacular para ser el primer año de un proyecto nuevo”.

Según el futbolista, la afición ha tenido un papel clave en todo esto: “De la temporada me quedo con el viaje a Estoril con lo que quedaba por delante; fue un punto de inflexión para el equipo”. Y continuó: “La afición ha estado ahí, en los momentos malos, donde nos ha levantado, y también en los buenos. Me quedo con la fiesta del otro día; la segunda parte del partido y vivir eso fue muy especial”. Y, como broche final, cerró la temporada con un gol: “Yo tenía ganas de marcar porque en la segunda parte de la temporada he tenido menos minutos. No nos jugábamos mucho, pero siempre que sales te gusta estar bien y celebrarlo con los aficionados”.

Como él mismo comentó, para Jairo esta temporada ha sido muy buena: “El Sevilla me dio la oportunidad porque es un grande y tengo que estar agradecido. No esperaba jugar lo que he jugado; soy muy joven y tengo mucho que aprender. Cuando me ha tocado jugar he cumplido con creces y estoy orgulloso de lo que he hecho hasta ahora”. En cuanto a la competencia, dijo que “arriba hay mucha con futbolistas contrastados en el fútbol. Este año he aprendido mucho y espero seguir haciéndolo”. Y también aprovechó para elogiar al resto de sus compañeros: “En esta temporada, además de los jugadores de ataque, el resto de la plantilla ha aportado mucho. Los defensas han hecho muchos goles, así como la estrategia. Ha sido cosa de todos. La clave del fútbol es el gol y han sido muchos. Así, tanto en lo colectivo como en lo personal quiero seguir mejorando; en el grupo hay que ir poco a poco, pero que no nos lo creamos”. Como objetivo, Jairo se marcó “seguir mejorando e intentar ganarme un puesto. Si me llama la sub 21 será bonito, ya que hay Europeo y a cualquiera le gusta defender la camiseta de su selección. Es un gran equipo y me gustaría estar”.