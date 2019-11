Luis Enrique: "En el Barça solo vale ganar"

Luis Enrique no puede ocultar su felicidad desde que es el nuevo entrenador del FC Barcelona. El asturiano es un hombre que irradia felicidad por todos los poros de su cuerpo: "Estoy muy bien, muy feliz e ilusionado de tener la oportunidad de empezar una nueva etapa en el Barça. Es muy difícil llegar a este club, y yo lo he conseguido en tres etapas: como jugador, como entrenador del filial y ahora tengo la oportunidad de entrenar al primer equipo. Espero poder disfrutarlo, tengo muchas ganas de empezar".

"Jamás me planteé entrenar al FC Barcelona, no me gusta marcarme metas a largo plazo, ni objetivos muy difíciles, porque lo más normal es que no se cumplan. He ido paso a paso, viviendo el presente y planteándome las cosas poco a poco, tratando de hacer cosas importantes en los equipos que he estado entrenando. Creo que es algo que me ha acabado beneficiando", reconocía el técnico.

"Voy a ser juzgado por los resultados"

Luis Enrique también habló sobre su buen feeling con la afición azulgrana: "Conseguir feeling con la afición como jugador es más sencillo que como entrenador. Cuando estás jugando la gente ve el esfuerzo, la garra, el sacrificio, es más fácil que haya un nexo de unión. Será muy fácil que la afición se identifique con el Luis Enrique entrenador si ganamos títulos, como le sucede a todos los entrenadores del mundo. Voy a ser juzgado por los resultados, pero acepto el reto con muchísima ambición".

"Aquí sólo importa el presente, y el presente es que el Barça debe ganar y debe hacerlo de una manera atractiva. Soy consciente de ello, y va a ser nuestro objetivo", añadía.

Influencias del Luis Enrique entrenador

Lucho también quiso valorar su experiencia con los distintos entrenadores que ha tenido como futbolista: "He aprendido de todos los entrenadores que he tenido, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Cada entrenador te deja su poso, positivo o negativo. No creo que me parezca a ninguno de ellos, ¡ ojalá me pareciese a los que ganan ! Yo me parezco a Luis Enrique, tengo que ser fiel a mi manera de ser, a mi manera de interpretar y ver el deporte y la vida. Eso es lo que voy a intentar inculcar a mis jugadores. Hay que hacerles ver que tienen la profesión más maravillosa del mundo y que representar a un club único e increíble que deben valorar".

"Me gusta conseguir complicidad con los futbolistas. Si un jugador trabaja a gusto, está contento y se siente respaldado, las cosas fluyen. Es algo que he conseguido en todos los clubs en los que he estado. Eso no quita que sea exigente, cuando hay que trabajar me gusta ser serio, me gusta que el futbolista acabe la sesión de trabajo cansado, que se prepare bien para los partidos", añadía.

Cantera e importancia de los capitanes

El nuevo técnico azulgrana también habló sobre la importancia de la cantera: "Tanto en el Celta como en la Roma he apostado por la juventud. El Barça realiza un trabajo de cantera maravilloso, todo aquel que sea osado, atrevido y que quera triunfar tendrá su oportunidad. Está claro que no pueden subir todos porque la competencia es enorme pero es importante que los jugadores jóvenes tengan hambre y den el máximo de ellos mismos para triunfar en el primer equipo".

"Los capitanes son los representantes de los jugadores. Un capitán no es quien levanta la copa y le da la mano al árbitro, es mucho más. Los capitanes son una pieza fundamental en la comunicación del grupo. Conozco el perfil humano de los jugadores que pueden ser capitanes del Barça, y están más que preparados. Ellos son los grandes protagonistas y deben sentirse a gusto, y para ello trabajaremos", concluía.