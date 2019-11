El adiós de Patxi Puñal

El de hoy ha sido uno de esos días que la afición osasunista no quería que llegara jamás. Patxi Puñal, el eterno capitán, ha comparecido en rueda de prensa para confirmar su adiós al equipo y su retirada del fútbol profesional. Familiares, amigos, periodistas, compañeros, ex-compañeros y aficionados rojillos le han arropado en este día tan especial.

Tras la rueda de prensa, seguramente la más emocionante que el de Huarte ha dado en su vida, el club le ha hecho entrega de una placa conmemorativa, en agradecimiento a los 25 años de servicio. La fundación no ha querido ser menos y le ha obsequiado con un cuadro en el que se incluían fotos de Patxi a lo largo de estos 25 años. Cuando la comparecencia tocaba a su fin, la sala ha roto a cantar el cantico más escuchado estos últimos años a orillas del Sadar. “No podrán parar, a Patxi Puñal…”

La última rueda de prensa de Patxi Puñal

Con la sala de prensa abarrotada, el futbolista navarro ha tomado la palabra para, en primer lugar, dar las gracias a todas las personas que se habían molestado en acudir al estadio de El Sadar para acompañarle en un día tan especial. “Lo primero quiero daros las gracias por estar aquí, lo tomo como una muestra de cariño más. El otro día me despedí en el campo y hoy lo hago aquí. Me marcho de un Club donde he estado 25 años, del Club que ha sido mi casa. Me voy contento y orgulloso de haber defendido esta camiseta tantos años. Lamento profundamente que haya sido con este final, pero he vivido mucho, he aprendido mucho; ha formado parte de mi vida. Me marcho porque el tiempo pasa. He cumplido un sueño. Para mí era un sueño jugar en el primer equipo y lo he conseguido y he estado 13 años en Primera División y me marcho muy orgulloso de ello. Me marcho porque como futbolista no hay más. Hay goteras en el día a día y creo que es el momento” ha expresado.

El agradecimiento no se ha detenido ahí: “Quiero agradecer de verdad primero a mi familia y a mis amigos por aguantar todas estas cosas. Al final no es fácil convivir con futbolistas de élite, porque hay muchos momentos de nervios y de tensión que se pagan en casa. Por otro lado, quiero agradecer a presidentes, a entrenadores y, sobre todo, a compañeros por ayudarme a disfrutar del día a día de este deporte, del vestuario, ayudarme a cumplir objetivos. También a los empleados del Club y, sin duda, a la afición” ha comentado.

Ha tenido palabras de cariño para la afición rojilla: “La afición me ha hecho sentirme grande e importante. Durante la carrera ha habido muchas demostraciones, pero la del domingo pasado pienso que fue grande. Aun con la decepción de haber bajado fueron capaces de hacernos sentir orgullosos del sentimiento que aquí se vive y lo vivo que está. Ser capaces, con los ojos llenos de lágrimas, de rendirme ese homenaje a mí y al equipo, esa ovación…, por todo ello darles las gracias” ha añadido con la voz rota.

Antes de despedirse, el capitán ha concluido emocionado: “Quiero dejar claro que estoy muy agradecido a Osasuna y que siempre lo voy a llevar en mi corazón”.

Tras la rueda de prensa se ha dirigido al césped del estadio, donde le esperaban unos 200 aficionados que no han querido perder la oportunidad de darle su aliento una última vez.