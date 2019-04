Sergio Ramos: "La historia se escribe partido a partido"

Cita grande la que aguarda a todo aficionado del balompié el sábado 24 en Lisboa. Buena prueba de la magnitud del choque que acontecerá en pocas horas era la presencia de la particular delegación madridista en sala de prensa. Iker Casillas, Carlo Ancelotti y Sergio Ramos; los capitanes y el técnico.

El sevillano estuvo presente, como no podía ser de otro modo, para transmitir buena parte del sentir del equipo en las horas previas a la gran final ante el Atlético de Madrid: “Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y por eso hago hincapié en que nos debemos dejar el alma porque para la afición y el club es un partido importante. Entre jugadores, afición e historia queremos celebrar un momento único”, manifestaba el de Camas.

"No puede faltar la actitud"

El segundo capitán blanco hizo alusión a la actitudu del equipo y destacó la importancia de hacer un buen papel y, más allá del resultado, lograr que la afición se sienta orgullosa del derroche de los suyos; del mismo modo, Ramos señaló también que la referencia en lo que a buenos partidos se refiere, no se limita solo al duelo de vuelta en semifinales europeas ante el Bayern o al FC Barcelona en la final copera: "A lo largo de la temporada hemos jugado más partidos buenos que el de Múnich y la final de Copa. No puede faltar la actitud. Por encima de todo está el sacrificio y la recompensa de tantos años de trabajo. Nos tenemos que dejar el alma. Es un juego, pero lo importante es irte a casa con la cabeza alta y que no nos reprochen nada. Si estamos motivados y respetamos al rival lo vamos a poner muy difícil porque es una oportunidad muy importante para nosotros".

Otro de los factores clave será la afición. No han sido pocos los madridsitas que se han desplazado a Lisboa para atestiguar en primera persona la lucha por la Décima: "El cariño, la confianza e ilusión que transmiten (los aficionados) son muy importantes. Hay que valorar su esfuerzo y es un plus de motivación para nosotros. Entre todos, los que están aquí y los que no, nos dejaremos la piel para llevarnos la Champions para casa y poder vivir un momento importante, un sueño para todos”.

"Nuestra afición es única y por eso es la del Real Madrid"

No escatimó el de Camas en elogios para su gente, a quien esta temporada deben el gran apoyo expresado en los duelos en los que realmente el quipo lo necesitó: "Nuestra afición es única y por eso es la del Real Madrid. Quiero agradecerle el cariño que nos ha mostrado a lo largo de la temporada y sin ellos nada es posible. Espero que mañana nos den la fuerza suficiente para llevarnos en volandas y ojalá les podamos brindar el título".

Sergio Ramos hizo referencia a la que es su primera final de Champions y todo lo que eso lleva implícito, llegando a calificarlo de "sueño": "No he tenido la suerte de jugar una final de la Champions aunque haya vivido momentos únicos. Después de tantos años es una recompensa al trabajo y sacrificio colectivos. En el fútbol no tienes tiempo de disfrutar y es como si estuvieses en una nube porque es un sueño".

Además de la actitud y los aficionados, otro de los puntos que se antoja importantísimo de cara a la lucha por el triunfo ante el Atlético de Madrid es la experiencia que Carlo Ancelotti atesora en partidos de este calado. Ramos habló sobre su entrenador y destacó todo aquello que puede aportar para este encuentro: "Es mi amigo y estoy orgulloso de que esté aquí porque siempre ha hecho hincapié en la intensidad en el trabajo y la presión. No es nuestro estilo hablar de estos valores, pero llegar hasta aquí requiere de ellos. Haber sido futbolista le hace tener un feeling con los futbolistas y le hace diferente a cualquier otro entrenador".

"Me preocupan los míos; el rival no me quita ni un minuto para pensar"

Así las cosas, el central sevillano no se mostró excesivamente preocupado ante la posibilidad de que finalmente Diego Costa salte al césped de da Luz y sea de la partida con su equipo. Para Ramos lo verdaderamente importante es que los jugadores clave del Madrid estén sobre el campo: "Me preocupan los míos. El rival no me quita ni un minuto para pensar y reflexionar. Me preocupan más Benzema, Ronaldo y Pepe, que están arrastrando molestias durante la semana. El míster es el más adecuado para decidir. En este tipo de partido nos gusta medirnos a los mejores jugadores".

Por últmo, el '4' habló sobre la intensidad que muchos adjuntan al juego del Atlético de Madrid pero no tanto al del Real, señalando que la actitud de los jugadores blancos lleva implícita la misma lucha y brega que la de los rojiblancos: "Cada uno vende lo que quiere y es libre de expresar lo que cree o no. Es cierto que no sólo hay que hacer hincapié en un equipo. El fútbol es sacrificio y trabajo y si quieres marcar una diferencia se necesita todo eso".