Un Atlético de Madrid sin reproches

No pudo ser. La tan preciada primera Copa de Europa se ha vuelto a escapar, como hace 40 años. Los guerreros del Cholo acudían a Lisboa con "pasión, humildad, compromiso, entrega", como describió el propio Simeone en la rueda de prensa previa al partido final.

Porque a este Atelti no le ha faltado ni "pasión, humildad, compromiso, entrega" no solo en este encuentro, sino tampoco en ninguno de los 60 partidos anteriores que ha disputado el equipo del Manzanares desde que inició su temporada allá por el mes de agosto ante el FC Barcelona en la Supercopa de España y hasta que llegó a Lisboa. Los jugadores saltaron al césped del Estádio do Sport Lisboa e Benfica, sin presión, sin ego; con esa ilusión tan grande que se escapa en la mirada de unos deportistas que saben que están haciendo historia. No había fatiga, no había cansancio; solo deseo y anhelo.

En Lisboa los encantos rojiblancos desprendían fe y creencia, algo que no les ha sobrado ni un ápice esta temporada. Lisboa respiraba un aire de optimismo rojiblanco tanto o más que en Barcelona hace una semana. La capital lusa celebraba una final de Champions con una ilusión rojiblanca como nunca antes una afición se llevó desde su ciudad, como nunca antes la afición que permanecía en su casa percibía.

Simeone cuando llegó percibió un clima demasiado desesperanzador entre las filas de un equipo que debía resolver. Y hoy, tres años más tarde, al equipo le sobra esperanza y confianza a raudales. Tres años más tarde la parroquia rojiblanca ha llevado su escudo por toda Europa, batallando contra los mayores rivales europeos, los más históricos de la competición que cualquier equipo podría temer. Pero el miedo no forma parte del Atlético de Simeone. El miedo no existe en el diccionario del cholismo, como tampoco existe la presión en las filas de su vestuario. Porque este club, con Simeone a la cabeza ha perdido el miedo y cualquier presión existente. Esperanza, confianza, ilusión y optimismo caracteriza al Atlético del Cholo y, como dijo el capitán Gabi en lo más alto de Neptuno "Esto acaba de empezar. Lo mejor está por venir", porque esto no es el final.

Por ello y a pesar de la derrota, no hay reproches. No hay críticas hacia un vestuario que lo ha dado todo en cada partido, ni quejas hacia unos futbolistas que han buscado hasta curas milagrosas para no perderse el encuentro más importante de la historia del Atlético de Madrid. Tampoco hay recriminaciones para Simeone y los suyos, un cuerpo técnico con tanto amor propio que ha sido capaz de extrapolarlo a sus pupilos. Porque si un vestuario afirma de su entrenador que "Es como un dios para nosotros. No debería decirlo con él aquí delante, pero si nos pide que nos tiremos desde un puente, lo haremos" y este entrenador responde que "Lo más difícil para un cuerpo técnico es lograr que lo que transmite luego se vea reflejado en el campo, y estos jugadores lo han conseguido" no puede haber reproches. Para Simeone y su vestuario no hay reproches.