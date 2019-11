Puntuaciones del Real Valladolid 2013/14: una defensa de papel

Cuando la defensa no funciona, por mucho que el resto de jugadores dén lo mejor de sí mismos, el agujero atrás impide la satisfacción de los objetivos. Algo similar le ha ocurrido al Real Valladolid, ya que no ha sido capaz de mostrar solidez y seguridad en su línea defensiva, así que el trágico desenlace del descenso ha acabado haciéndose realidad.

Cierto es que la zaga no solo la componen cuatro hombres -al menos en este caso-, sino que son los centrocampistas quienes deben echar una mano atrás para evitar inferioridades y goles en contra. Esa última función es la del guardameta, un hombre solitario que poco podrá hacer si sus compañeros no despejan con éxito las acometidas rivales. El centro del campo pucelano también ha hecho aguas en una campaña en la que los zagueros castellanos no han demostrado un nivel propio de Primera, aunque se debe decir que la estructura defensiva del Pucela ha sido nefasta, desde el primer atacante hasta el guardameta.

Las numerosas goleadas encajadas, especialmente fuera de casa, han lastrado a un Valladolid que si ya lo tenía difícil para salvarse, veía cómo sus propios errores lo condenaban a una estancia en Segunda. Una cosa es que el Madrid anote cuatro goles y otra es que Granada, Athletic, Celta o Espanyol también vapuleen así a los blanquivioeta, cuyo año de pesadilla acaba con el temido descenso.

Rukavina

5 | Al igual que el resto de su equipo, el serbio ha bajado considerablemente sus prestaciones con respecto a las del año anterior. Antonio ha seguido siendo uno de los pilares pucelanos con su presencia en el carril derecho, si bien no ha conseguido asombrar a la Liga como lo hiciera con Djukic en el banquillo. Su cuentakilómetros no ha sufrido grandes cambios, ya que ha seguido cabalgando por la banda como en su primera temporada en Zorrilla, pero con mucha menos calidad tanto en defensa como en ataque.

En su labor defensiva, el Rukavina-lapa visto el año pasado ha sido sustituido por un defensa que deja muchas lagunas atrás y que se veía superado por sus rivales, si bien la fragilidad de la retaguardia pucelana no ha sido de ayuda cuando se veía en inferioridad. En cuanto a sus aportaciones en la parcela ofensiva, el incisivo serbio tampoco ha estado al nivel de la temporada pasada, en la que formó una pareja de calidad con Patrick Ebert. El teutón dijo adiós, entre polémica, a la disciplina castellana y dejó solo en el ala diestra al balcánico, que a pesar de anotar el gol que dio tres puntos frente al Espanyol, aunque finalmente no sirvieron para nada, no ha encandilado a la afición con su desborde y su profundidad.

"Toni", como lo conocen en el vestuario, ha llevado a cabo una campaña muy regular, en la línea del equipo, a pesar de tener competencia en la primera vuelta. Gilberto "Alcatraz" había llegado a Valladolid para apretar las tuercas del lateral serbio, pero su paso ha sido efímero, y su aportación nula.

Rueda

4 | El extremeño ha sido una de las grandes desazones del año. El central sobrio, contundente y con buena salida de balón se ha transformado en un defensa muy lento, inseguro con la pelota en los pies y sin la contundencia necesaria para la Primera división. Su bajón puede explicar que la línea defensiva del Pucela haya hecho aguas y haya recibido abundantes goleadas fuera de casa.

Al igual que su compañero Rukavina, firmó uno de los goles que dieron estéril esperanza a la afición blanquivioleta, ya que con su testarazo frente al Villarreal dio aires a un equipo que se veía encaminado hacia un pozo al que ha acabado cayendo. Uno de los motivos que podrían explicar este bajón de rendimiento no es otro que la competencia, ya que con Djukic en el cargo era Sereno quien pujaba con él por un puesto en el centro de la zaga. Sin embargo, el luso dijo adiós y dejó su puesto al testimonial Heinz, cuyo nivel no era propio de la élite, así que la relajación al saberse titular ha podido lastrar al canterano.

La llegada de Mitrovic en el mercado de invierno puso las cosas más difíciles a los zagueros, ya que con la sobriedad y contundencia del serbio temieron que Juan Ignacio los relegara al banquillo. Así pasó con Marc Valiente, que paradójicamente era el sustituido para que el cedido por el Benfica ocupara el eje de la defensa.

Marc Valiente

6 | Curioso el caso del catalán. A pesar de no haber firmado el año de su vida, no ha sido de lo peor de la defensa del Real Valladolid, aunque en ocasiones viera cómo el entrenador lo ubicaba en el medio del campo para ocupar la medular del terreno de juego donde, por cierto, no se desenvolvió mal. En el primer tramo de la temporada gozó de la titularidad junto a Jesús Rueda, su compañero de retaguardia, y ya esta pareja mostraba signos de debilidad.

La incorporación de Stefan Mitrovic provocó que Marc fuese inquilino del banquillo por primera vez a lo largo de su estancia en Pucela, si bien alternó la suplencia con apariciones como centrocampista. Juan Ignacio Martínez ha caracterizado su etapa en Zorrilla por las constantes variaciones en sus equipos, y Valiente también lo ha sufrido en sus carnes, ya que, felizmente para él, gozó de la titularidad durante el tramo decisivo de la temporada, aunque no consiguió que su equipo salvara la categoría.

El canterano del Barça tiene aún contrato a orillas del Pisuerga, así que lo más probable es que sea uno de los pilares sobre los que se asiente el Valladolid en busca de recuperar su puesto en Primera cuanto antes. Sin embargo, su buen hacer en los tres años que lleva ya en el equipo podría hacer que otros clubes de Primera se fijen en sus servicios, así que será el mercado de fichajes quien dictará sentencia.

Mitrovic

6 | Cuando el Real Valladolid anunció su cesión desde el Benfica, muy pocos se esperaban que este joven central fuese a dar tan buen rendimiento. Su debut fue casi nada más deshacer las maletas y fue satisfactorio, ya que además de la victoria contra el Submarino Amarillo, Stefan hizo gala de unas buenas condiciones físicas y de una contundencia que la zaga pucelana echaba en falta.

Entre sus virtudes no destaca el juego con el balón, pero la sobriedad exhibida en estos seis meses en la capital de Castilla ha gustado tanto a afición como a su entrenador, que ha apostado por él en casi todos los partidos celebrados desde su llegada. A pesar de esta buena carta de presentación, tanto él como la línea defensiva se ha visto abandonada por la medular, que no ha sabido dar el apoyo que requieren los defensores.

Dentro de la esperpéntica y desastrosa temporada que han efectuado los de Juan Ignacio, ya ni sorprende que el gol que condenó definitivamente a los pucelanos al descenso fue obra de Mitrovic en propia meta. El Granada se benefició de este tanto para aferrarse a Primera y mandar a Osasuna y Valladolid al pozo de la división de plata. Dado que es el Benfica quien tienen en sus filas a Stefan Mitrovic, su futuro en el club no se puede garantizar, aunque el defensa ha manifestado sentirse a gusto y ha mostrado su predilección por continuar un año más.

Carlos Peña

6 | Él ha sido de lo más destacado del equipo este nefasto curso, y si un lateral izquierdo es uno de los mejores jugadores, es porque el resto no ha brillado en absoluta. Carlos González Peña no es Roberto Carlos ni nada que se le asemeje, es un carrilero zurdo con tantos kilómetros en sus piernas como lágrimas vertidas por la afición pucelana con el descenso de los suyos. Si alguna laguna puede achacársele en concreto es en acciones a balón parado, ya que la estrategia ha castigado mucho a los de Zorrilla, y Peña en muchas ocasiones se ha visto superado por el rival en este tipo de jugadas a balón parado.

No ha habido partido en el que este canterano de la Masía no percutiese por su banda y enviase constantes centros al área, aunque lamentablemente para sus intereses muy pocos daban resultado. La principal característica que distingue futbolísticamente a este hombre es el tesón y el esfuerzo, ya que intenta suplir su escasa técnica con litros de sudor y constante trabajo tanto individual como colectivo. Es un tipo a quien todo entrenador desearía tener en su vestuario.

Carlos ha sido el único lateral izquierdo puro de la plantilla, por mucho que Bergdich ocupara puntualmente esa demarcación, así que ha sido uno de los fijos para el técnico. Su gol en el Benito Villamarín hizo soñar a los aficionados al Real Valladolid, si bien la tragedia no tardó en hacerse realidad mediante una derrota que condenó al Pucela al descenso.

Gilberto Alcatraz García

4 | El lateral colombiano llegó con mucha expectación, algo que no pudo cumplir finalmente. En ningún momento mostró su mejor versión, siendo el choque ante el Valencia su mejor actuación, en el que marcó un gol. Su participación con la elástica pucelana será recordada como un nuevo fracaso a un fichaje exótico, de esos que no suelen salir bien a orillas del Pisuerga.

Su escasa participación, sumado a problemas físicos, terminaron por decantar su salida, rumbo a una nueva aventura que le permitiera seguir acumulando minutos para intentar acudir al Mundial con su selección, Colombia. Una de las muestras de la pésima planificación deportiva, con incorporaciones arriesgadas, de las que se tiene poco conocimiento de su rendimiento en España.

Heinz Barmettler

2 | La inexistente participación de Heinz es una nueva falta en el expediente de la dirección deportiva, que contrató a un futbolista por su buen rendimiento en la pretemporada y un par de encuentros amistosos. El suizo-dominicano, que participó en el segundo encuentro de la temporada, desapareció de las convocatorias, alternando problemas físicos con decisiones técnicas. Juan Ignacio Martínez decidió que no era válido para defender la elástica pucelana en Liga, relegándole a un par de amistosos que se disputaron durante la temporada. Su continuidad en el Real Valladolid es dudosa, dado que nunca ha llegado a cuajar, aunque aún tiene contrato en vigor y se debería encontrar una salida.

