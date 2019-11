El Leganés elimina al Guijuelo y pasa a la segunda ronda de playoffs

No hubo ‘Lleidazo’ en Butarque. Esta vez, el Leganés aguantó imbatido hasta el final. El guión para los pepineros era parecido al de la temporada pasada, incluso pitaba el mismo colegiado. Sólo les valía la victoria, y la lograron. El Guijuelo se encontró mejor en la primera parte, pero el Leganés, con una paciencia que paradójicamente suponía la taquicardia en la grada, encontró el premio gracias a un gol de Carlos Álvarez en la segunda mitad.

Igualdad y tensión

Pocas ocasiones en una primera mitad con mucha intensidad en medio campo

Sin la entrada esperada en Butarque, culpa de una hora matinal que a muchos les pilló aún de fiesta por la capital, y con cerca de 300 aficionados guijuelenses, el partido arrancó en busca de un clasificado para la segunda ronda. Ambos necesitaban marcar para pasar después del 0-0 de la ida. Sin embargo, ninguno estuvo cerca de hacerlo, al menos en la primera mitad.

Tampoco las ocasiones y las llegadas con peligro iban a ser abundantes, más bien lo contrario. Lo que no fue escaso fue el derroche de intensidad en medio campo en busca de unos huecos que no aparecían. El Leganés no generaba ocasiones, y el Guijuelo no encontraba el error en el Leganés, pero sí la velocidad de Rubén, que exprimió al máximo a la defensa pepinera. Pero tan sólo Fran Moreno de cabeza para el ‘Lega’ y Chuchi desde la frontal para el Guijuelo hicieron mover ligeramente al aficionado de su asiento.

El ‘Lega’ se impone gracias a Carlos Álvarez

Carlos Álvarez marcó el primero, y Wilfred evitó en varias ocasiones el segundo

La segunda parte fue otra cosa: puro playoff. Aunque al Leganés le costó unos minutos imponerse al Guijuelo, la cadencia de llegadas aumentó. Y en pleno silencio del medio campo, un pase inesperado de Luis Ruiz en profundidad, jugador que hoy fue uno de los mejores del equipo, encontró a Carlos Álvarez en carrera, y ya en el área, el asturiano batió por bajo a Wilfred para desatar el éxtasis pepinero. El Leganés se adelantaba en el 55’ para lamento de los chacineros. Un lamento que no impedía ninguna gesta más allá de la inicial, pues les seguía valiendo un gol para pasar la eliminatoria.

No bajó los brazos el Leganés, que fue a por el segundo gol. El de la tranquilidad. Pero Wilfred y sus palos dijeron que no. Dos paradones del portero chacinero salvaron en dos ocasiones el segundo tanto, y dos largueros salvaron a Wilfred. El Guijuelo, que necesitaba marcar para no irse a casa, dejó más espacios atrás y el Leganés lo aprovechó. A medias, eso sí, porque no encontró el segundo gol, para tensión de unos aficionados pepineros que a medida que pasaban los minutos se echaban las manos a la cabeza cada vez que un córner o un balón parado en contra se asomaba por el área de Queco Piña. El recuerdo de hace un año estaba fresco.

En los cuatro minutos de descuento, Rubén de la Barrera fue expulsado, y una pequeña tangana se produjo entre los jugadores, fruto, como mencionaba, de la tensión de los minutos finales. Balones colgados al área pepinera no encontraron a su ‘Sergio Ramos’ particular, y el colegiado pitó el final para alegría de los pepineros y desilusión de los chacineros.

A la cuarta fue la vencida

Ninguno de los dos había logrado pasar a una segunda ronda en este formato de playoff. El Leganés siempre cayó en esta primera eliminatoria las últimas tres veces que las jugó, y el Guijuelo, que nunca había llegado tan lejos, se fue con las manos vacías. Fin de temporada por tanto para los guijuelenses, no así para los blanquiazules que mañana conocerán a su próximo rival en estos playoffs de ascenso a Segunda División.