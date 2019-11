UD Almería 13/14: puntuaciones finales

La UD Almería ha pasado por picos de estado de ánimo, de forma física, de fútbol, pero, al final, se ha logrado conseguir el objetivo de mantener al equipo en la primera división del fútbol español. Las notas reflejadas en este artículo no muestran una nota media de todas las puntuaciones otorgadas a lo largo del año, sino que muestran un rendimiento general del jugador a lo largo de toda la temporada. Como no podría ser de otra manera, el mejor del conjunto almeriense ha sido Esteban y, por lo que ha representado a lo largo de estos seis años, le otorgamos un diez y le deseamos una feliz etapa en su club de la infancia el Real Oviedo FC.

(0-3 Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente)

Francisco

7 | Es el entrenador más joven de la primera división española, pero, sin embargo, no ha mostrado ser el más inexperto. El técnico ha sorprendido a propios y a extraños demostrando una capacidad titánica para aguantar la presión. Muchas han sido las veces en las que el entrenador se ha visto fuera del banquillo; cada partido se convertía en un ultimátum, pero esto no afectó a un entrenador que le empiezan a salir muchas "novias" en la Liga BBVA. La afición no quiere que decida moverse de su ciudad y siga haciendo historia con la UD Almería. En la memoria del aficionado, quedará el gran planteamiento que dispuso frente al campeón de liga el Atlético de Madrid, dándoles una de las victorias históricas al club. En el apartado negativo, habría que resaltar la falta de un esquema de juego fijo, ya que Francisco ha variado mucho el dibujo táctico durante toda la campaña, situación que ha podido influir en el rendimiento de algunos jugadores.

Esteban

8 | El veterano guardameta asturiano acabó su última temporada como jugador rojiblanco firmando una actuación estelar tras otra, jornada sí, jornada también. A sus 39 años, Esteban Suárez se retira de la competición de más alto nivel en España para vovler al equipo de sus amores, el Real Oviedo. Aclamado por la afición, puso fin en el propio Estadio de los Juegos Mediterráneos a 6 años en los que fue idolatrado por la afición rojiblanca, que siempre guardará un buen recuerdo de esta ya consagrado mito rojiblanco. Parada tras parada, se marcha dejando a su equipo en la Liga BBVA un año más.

Ustari

3 | Vino como el fichaje estrella de la UD Almería, no solo de la temporada, si no que podríamos decir de su larga historia. Óscar no estuvo a la altura y no supo ganarse un puesto en el once titular. No disputó ni un solo minuto en la Liga BBVA, y solo contó con minutos en la copa de su Majestad el Rey, donde la UD Almería quedó eliminado en octavos de final. Durante los cuatro partidos que disputó encajó cuatro goles. La nota es de un tres, no solo porque cuando le tocó jugar no destacará ni sumara, sino por su poco espíritu de superación, abandonando el club en el mercado invernal.

Julián Cuesta

5 | Vino en el mercado invernal desde el Sevilla FC en calidad de cedido para suplir la baja de Ustari. Aunque no ha podido disputar ni un solo encuentro se merece el aprobado al menos por el beneficio de la duda, y porque seguramente fuera del terreno de juego ha apoyado anímicamente al equipo como el que más.

Pellerano

6 | El defensa argentino estuvo en la disciplina almeriense hasta el mercado invernal cuando se marchó a jugar junto con su hermano al Tijuana de México. Era un fijo en el once inicial de Francisco y mostró un gran nivel junto con Trujillo en el eje de la zaga. Se gana un aprobado holgado, aunque su nota podría haber sido mayor si se hubiera mantenido en la disciplina andaluza.

Trujillo

7 | El verdadero jefe de la zaga almeriense. Ha disputado treinta y seis partidos sobre 38 en la Liga BBVA, perdiéndose solo dos encuentros, y solo uno de ellos por acumulación de tarjetas. Las cinco amarillas demuestran que se puede ser un defensa contundente sin tener que ser violento. Junto a Esteban ha formado el comienzo de la columna vertebral del equipo.

Torsiglieri

6 | Con la baja de en el mercado invernal de Pellerano, el bonaerense comenzó a tomar más peso en el equipo que dirige Francisco. Aunque el Almería ha sido el tercer equipo más goleado de la primera división española, la pareja formada por Torsiglieri y Trujillo se ha asentado y parece que ambos pueden formar sin ningún problema el centro de la zaga en la próxima temporada.

Hans Martínez

5 | El central chileno favorecido también por la salida de Pellerano del club, ficho por el Almería en el periodo de fichajes abierto en Diciembre de 2013, procedente de Universidad de Católica. El central solo ha disputado un encuentro en la Liga BBVA que sirvió para salvar un punto. Después las lesiones y el buen estado de forma de Torsiglieri y Trujillo le dieron pocas oportunidades de entrar en las rotaciones.

Dubarbier

6 | El carrilero argentino se ha mostrado irregular durante toda la temporada. Empezó la temporada muy enchufado y se fue apagando poco a poco. La dirección deportiva observó este bajo rendimiento, y decidieron fichar a Mané procedente del Getafe FC para que él y Dubarbier lucharan por el puesto. Desde la llegada del ex getafense, Dubarbier ha alternado la posición con él.

Mané

6 | No era un fichaje sino un retorno a la casa que le vio crecer. Mané regreso al club en el mercado invernal para luchar por el lateral izquierdo que en ese momento ocupaba Dubarbier. Aunque no ha sido su mejor temporada Mané ha demostrado querer a este club, y seguramente que la próxima temporada, cuando pueda comenzar la pretemporada con sus compañeros desde el principio, dará un magnífico nivel. Desde que regresó el lateral ha disputado nueve encuentros, alternando la titularidad con Dubarbier.

Rafita

5 | Quizás ha sido la posición más débil del equipo durante esta temporada. Rafita nunca se asentó en el puesto, y da la sensación de que si Nélson no hubiera sufrido tanto con las lesiones, su participación hubiera sido menor. A pesar de todo se gana el aprobado por los veintiséis partidos que ha disputado, traduciéndose en un total de 24 puntos para su equipo.

Nélson

5 | Junto con Ustari, Nélson aterrizó en Almería como el gran fichaje procedente del Real Betis Balompié. Si bien es verdad que el lateral ha sufrido mucho con las lesiones, tampoco es descabellado decir que su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado. Ha disputado un total de catorce encuentros, rotando en el once con Rafita. La afición y el cuerpo técnico espera más del de cara a la próxima temporada.

Cristian

4 | El lateral izquierdo abandonó la disciplina andaluza en el mercado invernal ante la falta de minutos. Solo disputó cuatro encuentros y decidió abandonar la UD Almería por su poca participación y por el fichaje de Mané.

Vélez

7 | El canterano ha sido la gran aparición del final de la temporada. Francisco sorprendió a propios y extraños al alinearlo contra el Espanyol FC en un partido en el que el Almería se jugaba la vida. Pues el central no solo cumplió si no que logró empatar un encuentro que tenían perdido y que al final ganarían en gran parte por su buena actuación y por su gol. Hay central para el futuro y mediocentro para el futuro.

Verza

7 | El mediocentro empezó la temporada muy enchufado y formo junto a Tébar un gran mediocentro que daba solidez y consistencia al juego andaluz. Luego como el equipo sufrió un bajón pero Francisco siempre confió en el como el "fijo" de la medular. Ha disputado un total de 34 partidos que se han traducido en 34 puntos. Si antes decíamos que Esteban y Trujillo formaban el comienzo de la columna vertebral, ahora podríamos decir que Verza continua ese pasillo de seguridad que tanto les gusta a los entrenadores.

Tébar

6 | El canterano madridista como ya hemos dicho anteriormente, formó al comienzo de temporada un gran medio del campo junto a Verza. Los dos se complementaban a la perfección y se mostraban como un mediocentro rocoso pero con mucho criterio a la vez. El bajo estado de forma afectó de forma negativa en su titularidad. En ese momento irrumpió en escena Ramón Azeez el cual le robó su puesto en el terreno de juego llegando a disputar más encuentros que él.

Ramón Azeez

7 | El canterano ha demostrado una personalidad increíble para hacerse en mucho de los partidos el verdadero capo del centro del campo. Solo ha metido dos goles, pero uno de ellos sirvió para darle los tres puntos frente a un rival directo como era en ese momento el Real Betis balompié. Su despliegue físico ha impresionado a todos, y le podríamos definir como dirían en Inglaterra como un jugador "box to box", es decir un todo terreno.

Corona

6 | El media punta no ha podido disfrutar de mucha continuidad en el juego debido a su edad. Corona se encuentra en el ocaso de su carrera pero cada vez que ha saltado al terreno de juego ha dado rigor y sentido al juego de los de Francisco. Veremos a ver si la próxima temporada puede aportar ese punto de experiencia que le hace falta a un equipo para mantenerse en la Liga BBVA

Soriano

6 | Junto a Suso y Aleix Vidal formó un tridente en ataque por detrás del punta durante la primera parte de la temporada que dio muchas alegrías a la afición. El capitán almeriense pese a no encontrarse en el mejor estado de su carrera, ha aportado experiencia y visión de juego en el último pase. Pese a no ser ya un "chaval", Soriano ha disputado un total de 34 encuentros esta temporada.

Aleix Vidal

8 | El extremo catalán ha realizado una temporada magnífica, junto a Esteban ha sido el mejor jugador del Almería de largo. Siempre incisivo, siempre pegado a la línea de cal, siempre de cara a la portería y siempre dispuesto a desbordar por velocidad. También es el jugador de campo que más partidos ha disputado esta campaña. Va a ser muy difícil retenerlo de cara a la próxima temporada, pero si la UD Almería lo consigue podría contarlo como un fichaje más debido a su importancia en el juego andaluz.

Suso

5 | A pesar de ser uno de los jugadores o sino el jugador con más calidad de la plantilla, el gaditano cedido por el Liverpool ha demostrado su inmadurez dentro y fuera de los terrenos de juego. Comenzó la temporada muy motivado, llegando a ser incluso unas de las sensaciones de la Liga BBVA, pero poco a poco se fue apagando y demostró una apatía que le relego al banquillo en muchos de los encuentros. Su protagonismo ha estado muchas veces en temas extradeportivos, que en los deportivos que es donde tiene que brillar un jugador.

Hélder Barbosa

6 |El extremo portugués cedido por el Sporting de Braga tomó protagonismo cuando Suso bajo su rendimiento, y durante esos partidos Barbosa demostró un compromiso del cien por cien a pesar de estar en calidad de cedido en el conjunto andaluz. Ha disputado un total de veintiséis encuentros, y seguro que la afición le recordará con gran cariño por estar siempre que el equipo le necesitó.

Rodri

7 | A pesar de jugar solo veintisiete encuentros ha sido el máximo goleador del equipo en la Liga BBVA con un total de ocho dianas. El ariete comenzó como un "tiro" la temporada convirtiendo en gol casi todo lo que tocaba. Una misteriosa lesión le tuvo fuera de los terrenos de juego cerca de tres meses. Si las lesiones le respetan será pieza clave en la temporada 2014/2015

Jonathan Zongo

6 | Los focos se volvieron al canterano cuando Rodri calló lesionado, y el delantero a pesar de su juventud demostró unas ganas y un hambre propias de su edad. En dieciocho partidos ha logrado marcar un gol, pero se atisban cualidades para ser un gran delantero.

Óscar Díaz

6 | El delantero procedente del Lugo venía con un gran registro goleador que no ha podido demostrar esta temporada en la Liga BBVA. Rodri le robó protagonismo durante la primera mitad de la temporada, y aunque al final ha jugado más partidos que el ex canterano culé, ha marcado la mitad de los goles, un total de cuatro. A pesar de ello, la entrega del jugador, sobre todo en el tramo final de competición, le han granjeado un hueco en el corazón de muchos aficionados rojiblancos.