Montañés: "No llevamos relajación, porque aún no estamos salvados matemáticamente"

"No estamos contentos, porque no se ha cumplido el objetivo que teníamos a principio de temporada", así de contundente se mostraba Paco Montañés al empezar la rueda de prensa posterior al primer entrenamiento de la semana. El equipo zaragocista empató (1-1) ante el Real Murcia en La Nueva Condomina, resultado que certificaba el objetivo real: la salvación.

Pese al mal sabor de boca por no poder luchar por el playoff de ascenso, el extremo blanquillo aseguraba que deben pensar solo en lo que queda: "Como aún no está sellada la permanencia, no tenemos que pensar en cosas negativas y sí en que aún queda por hacer algún punto y acabar lo más dignamente posible".

"El partido de ayer refleja la tónica de la temporada y lo que ha sido el equipo, que no ha llegado a las expectativas marcadas"

A lo largo de la temporada se ha visto, en muchas ocasiones, a un equipo que no sabía qué hacer en momentos cruciales de la misma, algo que Montañés ha sabido reconocer: "No se han hecho bien las cosas. El partido de ayer refleja la tónica de toda la temporada y lo que ha sido el equipo, que no ha llegado a las expectativas cumplidas. Pudimos ganar, no estuvimos mal del todo, pero al final sacamos un empate y se queda en un partido del que no hemos sacado nada positivo. Y así, nos vemos en la situación que estamos ahora".

Sin embargo, el castellonense sabe que todavía la salvación no está asegurada, por lo que niega que el equipo esté relajado: "No llevamos relajación, porque aún no estamos salvados matemáticamente".

Centrándose en el plano personal y su actuación durante esta campaña, el zaragocista se mostraba insatisfecho: "No estoy contento, porque pensaba que íbamos a tener el equipo arriba y yo tenía que ser uno de los jugadores que tirara, pero al final no se ha conseguido eso, y no puedo estar contento. Es una pena, pero no voy a decir, ni por mí ni por mis compañeros, que no hemos luchado, porque eso ha pasado siempre, pero no han salido las cosas bien y es imposible que esté contento".

Por último, Montañés era preguntado por su futuro, y hablaba claro: "Hasta que no se cierre la temporada y se consiga la permanencia, ni me lo planteo. Estoy contento aquí y no me importaría, para nada, el año que viene seguir".

Sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva

En la mañana del lunes, los futbolistas de la primera plantilla han completado la habitual sesión posterior a los partidos ligueros, en la que se han dividido en dos grupos. Por un lado, los futbolistas que fueron titulares en el choque ante el Real Murcia se han ejercitado a menor nivel. Mientras, los futbolistas que no participaron en el partido, o lo hicieron durante menos minutos, han completado una intensa sesión.

El equipo volverá a entrenarse el martes, en una sesión de trabajo que dará comienzo a las 18:00 horas, de nuevo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.