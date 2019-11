Resumen temporada 2013/2014 del Real Betis: la defensa

Con respecto al análisis de la defensa del Real Betis Balompié una vez concluida la temporada 2013/2014, es imposible definir una línea sólida e indiscutible de cuatro hombres atrás, que ha sido el sistema utilizado por los diferentes técnicos que han pasado por el banquillo del club a lo largo de la campaña pero que han escaseado de continuidad.

Empezando a analizar el lateral derecho, cabe destacar la actuación del ex-madridista Juanfran Moreno, que aunque no ha tenido una actuación sobresaliente, ha sido de lo más destacado en el carril derecho del Benito Villamarín. Es cierto, que ha destacado mucho más jugando como atacante que haciéndolo de defensa, pero ha resaltado esencialmente por su golpeo de balón, los centros al área. Muestras de ello fue el gol que consiguió ante el Real Valladolid en el que puede ser su último en el feudo bético, dónde el fútbolista llegó muy eufórico al club verdiblanco y ha dejado mucho que desear de cara a la afición. Otro lateral derecho, y no tan acertado durante la temporada ha sido Javier Chica, que se ha mostrado frecuentemente indeciso defensivamente, y que aunque ha conseguido ver puerta alguna vez que otra, no ha acabado siendo muy querido por la afición heliopolitana debido a diferentes "gestos feos" que tuvo con el público del Benito Villamarín. En esta posición, también ha tenido oportunidad de acomodarse en el once inicial el alemán Markus Steinhöfer, que se marchó durante la temporada a la Bundesliga, en concreto al club alemán TSV 1860 München. ​

Pasando de posición y centrándonos ahora en el centro de la defensa, cabe resaltar principalmente la actuación de Antonio Amaya, ya que se ha mostrado firme en todo momento y bastante regular a pesar de las dificultades y diferentes compañeros con los que ha compartido posición. El madrileño, suplente durante la mayoría de la temporada 2012/2013, se ha convertido en indiscutible en la pasada campaña, y que ha día de hoy, es el defensa más deseado por el club de cara al año que viene. Otro defensa central que ha disfrutado de muchas oportunidades durante este año, ha sido Jordi Figueras, que ha tenido altos y bajos durante la etapa como verdiblanco. Como defensa central, ha compartido en muchas ocasiones posición con el joven canterano José Antonio Caro. El estepeño y jugador del Betis B, ha aprovechado cada oportunidad que se le ha conceido, y a disfrutado de tres competiciones durante la temporada 2013/2014: Liga BBVA, Copa de su Majestad el Rey y Europa League, midiéndose a equipos como el FC Barcelona o el Olimpique de Lyon, o incluso la eliminatoria ante el Sevilla FC de la Europa League, que a su escasa experiencia supo resolver tales situaciones con notable nota, especialmente con Pepe Mel durante el principio de temporada y con Gabriel Humberto Calderón al final de misma, ya que ambos confiaban en el canterano. Otros zagueros, que no ha tenido tanta suerte han sido el francés Demian Perquis y el brasileño Paulao Alfonso, que debido a las lesiones y a la temporalidad en la enfermería bética no han podido disfrutar de muchos minutos, recaiendo incluso en dichas lesiones a lo largo de la temporada.

Para acabar de analizar a los jugadores de las diferentes posiciones de la defensa del club, nos centramos en el carril izquierdo, dónde han tenido actuación hasta un total de tres futbolistas para un sólo puesto. Los protagonistas han sido Juan Carlos Pérez, Nacho Pérez y Dídac Vilà. Cabe decir, que ninguno de los tres futbolistas se han consolidado en el lateral izquierdo del conjunto, pero si hay que destacar a alguno, es al madrileño Juan Carlos, que poco a poco ha acabado siendo titular y resolviendo con solvencia sus oportunidades. Estuvo más acertado en la temporada anterior, haciéndolo como extremo más ofensivo. Pasamos ahora al carrilero izquierdo más veterano del club, el malagueño Nacho Pérez, que debido también a alguna excusa que otra no ha disfrutado de mucha parte de los minutos, aunque ésta no es una excusa de su escasa aparición en el once inicial, sino que más bien el motivo puede ser su edad con la sigue militando en la Liga BBVA. Por último, el barcelonés y ex del AC Milán Dídac Vilà, que a pesar de haber sido internacional con la Selección Española sub-21 en el año 2011, parece ser un futbolista falto de experiencia que muestra su mejor versión conforme va teniendo continiudad, y este año esa oportunidad no ha sido posible.

Finalmente, está claro que la defensa del Real Betis Balompié ha estado pocas veces a la altura a lo largo de la temporada, y en la Primera División del fútbol español cuando pasa esto, se acaba donde ha acabado el club, consumando de nuevo otro descenso a la Liga Adelante y queriendo tomar soluciones cuando ya era demasiado tarde. Es cierto que durante el mercado llegaron refuerzos como el guardameta madrileño Antonio Adán o el mediocentro senegalés Alfred N'Diaye, que han aportado mucho al grupo defensivamente, pero no especialmente en la zaga que puede que haya sido el detonante de la actual situación del club.