Granada CF 2013/14: centrocampistas

El centro del campo del Granada CF ha sido durante esta temporada una de las líneas más importantes del equipo. A partir de la jornada 10, la del partido disputado en Elche, los rojiblancos han jugado con un trivote en el centro del campo formado por Iturra, Recio y Fran Rico. Jugadores como Brahimi también han destacado en esta demarcación.

Fran Rico

La batuta del Granada CF es gallega, de Portonovo para ser más exactos, y tiene nombre y apellidos, Fran Rico. Durante todo el año ha demostrado que con su calidad es capaz de marcar el ritmo y el juego de su equipo. Sus ausencias se han notado, tanto cuando no estaba en el campo, como cuando no entraba en juego. Un fijo de Alcaraz en el centro del campo, que junto a Recio e Iturra han consolidado un trío muy serio en el centro de creación y contención del equipo rojiblanco.

No ha brillado en lo que a la faceta goleadora se refiere, aunque si ha contribuido con dos goles, el primero abriendo el marcador en Vallecas, en un partido que acabaría con victoria para el Granada por 0-2, y el segundo de penalti, abriendo también el marcador ante el Villarreal en Los Cármenes, en otro partido que acabó con victoria para los andaluces por 2-0. Esta marca podía haber sido mayor, de no haber errado otro penalti ante el Elche. A esto hay que sumarle los seis pases de gol que ha dado a sus compañeros, de especial buen recuerdo el que le dio a Brahimi para que marcase el gol que sirvió para ganarle al FC Barcelona en Los Cármenes.

Yacine Brahimi

Parisino de nacimiento, este joven jugador de 24 años, defenderá los colores de Argelia en el Mundial de Brasil 2014, y lo hará gracias a la grandísima temporada que ha cuajado en el Granada CF. Este pequeño centrocampista, que llegó al equipo en la temporada 12/13 procedente del Rennes, pronto se convirtió en uno de los preferidos de la grada por sus muestras de calidad con el balón en los pies.

Criticado en ocasiones por su abuso de conducción del esférico, echándosele en cara quizás no soltar el balón un segundo antes hacia sus compañeros. Alcaraz lo ha utilizado toda la temporada pegado a la banda izquierda, aunque gozando de cierta libertad de movimientos para irse al centro a recibir el balón. Su capacidad de desborde le ha convertido en un hombre importantísimo para el equipo, ya que cuando encara parece llevar el balón cosido al pie.

Ha sido pieza clave en el equipo esta temporada, disputando 35 partidos de Liga, 33 de ellos como titular, y uno de Copa, con un balance de 13 victorias, 3 empates y 20 derrotas. Vio seis tarjetas amarillas y una roja (ante el Rayo Vallecano en Los Cármenes). Quizás le falta explotar en la faceta goleadora, ya que su definición de cara a puerta no es su punto fuerte. No obstante, esta temporada Brahimi ha marcado tres goles, todos ellos en Los Cármenes, ante el Sevilla de penalti, en un partido que se perdió 1-2, y ante el Elche y el Barcelona, dando la victoria en ambos casos al Granada por 1-0.

Su buena temporada hace que esté en el escaparate y que pueda salir del club si llega una oferta importante de algún equipo, ya que los rumores este año han sido importantes, especialmente de clubes de la Premier League. Habrá que esperar para saber si la afición granadinista sigue disfrutando un año más de la magia del “diez” argelino.

José Luis García “Recio”

Este malagueño ha cerrado su segunda temporada en el club rojiblanco. Cedido por el Málaga CF, el centrocampista es un fijo en las alineaciones de Alcaraz jugando junto a Fran Rico por delante de Iturra. Jugador de ida y vuelta, no se prodiga demasiado en sus subidas al ataque, pero cuando lo hace suele incorporarse bien desde segunda línea tratando de sorprender.

Recio es sin duda un jugador de garra, fuerza, coraje y trabajo. No brilla por su calidad, pero si por su solidaridad en el esfuerzo para el equipo. Compenetrado por completo con sus compañeros, ha cuajado una temporada mejor que la anterior, en la que ha jugado un total de 32 partidos entre Liga y Copa, acumulando un total de 2.468 minutos esta temporada.

Los números de Recio con el Granada en esos 32 partidos son de 11 victorias, 3 empates y 18 derrotas, habiendo sido amonestado con ocho tarjetas amarillas y una roja (por doble amarilla) en el importante partido que el Granada jugó en Anoeta, y que pese a su expulsión, terminó con un agónico empate 1-1 en el descuento.

No es un jugador que se destaque por su capacidad goleadora, pero esta temporada ha aportado dos tantos para su equipo, ambos en la jornada 19 frente al Valladolid en Los Cármenes. Sus dos tantos ayudaron para golear a los pucelanos por 4-0 en el que probablemente fue el mejor partido en casa del Granada en toda la temporada.

Pese a estar cedido y tener que volver a la disciplina del Málaga CF, propietario del jugador, Recio ha manifestado su deseo de quedarse definitivamente en el Granada CF, donde se siente una pieza importante del equipo.

Manuel Iturra

Sin ninguna duda, si a cualquier aficionado del Granada CF se le pregunta quién ha sido el mejor jugador del equipo esta temporada, la respuesta será Manuel Iturra. Llego el verano pasado tras terminar su contrato con el Málaga CF, al que llegó por petición expresa de Manuel Pellegrini. El chileno, de 29 años de edad, ha dado durante todo el curso futbolístico una lección de ganas y derroche. Un ejemplo de lo que debe dejar un jugador sobre el campo.

Su posición como mediocentro defensivo, no le permite brillar en el campo de una manera espectacular, a priori, pero Iturra no necesita florituras para destacar sobre el terreno de juego. Es uno solo, pero parece que son varios, porque su capacidad para multiplicarse dentro del campo es admirable, luchando todos los balones, estando siempre en su sitio, haciendo la cobertura a sus compañeros, ofreciéndose para ayudar a sacar el balón desde atrás… y todo esto durante los noventa minutos de partido, sin guardarse ni una gota de esfuerzo.

Un imprescindible para Alcaraz, prueba de ello es que es el jugador que más minutos ha jugado en Liga, 2.949. Tan solo se ha perdido cuatro partidos, el primero en la jornada 4 ante el Espanyol en Los Cármenes, que acabó con derrota de los rojiblancos por 0-1. Los tres restantes han sido por sanción, frente al Betis en la jornada 24 por acumulación de amarillas, y frente a Sevilla (jornada 15) y Elche (jornada 29) por haber sufrido en las jornadas anteriores a ambos partidos la expulsión por doble tarjeta amarilla.

En total, Iturra ha jugado 34 partidos de Liga, 29 de ellos completos, y uno de Copa del Rey. Su balance es de 11 victorias, 5 empates y 19 derrotas. Ha visto nueve amarillas y dos rojas por doble amonestación. Por su posición no es un jugador goleador, pero esta temporada marcó un gol en la jornada 10 ante el Elche que supuso la victoria del equipo granadino en el Martínez Valero.

Diego Buonanotte

No ha sido un buen año para Diego Buonanotte. Este habilidoso centrocampista de ataque argentino no ha encontrado su sitio en el equipo esta temporada. No ha gozado de la confianza de Lucas Alcaraz, una confianza que tampoco ha sido capaz de ganarse en las oportunidades que se le han dado.

Este jugador que desde el pasado verano es propiedad del Granada CF, tras ficharlo del Málaga después de jugar cedido en club granadino, tiene calidad como para triunfar en el equipo, pero aún no ha dejado ver casi nada de esa calidad desde que llegó.

Este año, pese a no contar con él todo lo que se esperaba, ha tenido ocasión de jugar 1.100 minutos entre Liga y Copa, participando en 25 partidos. Fue titular nueve veces en Liga y una vez en Copa, jugando solo tres encuentros completos, y en 15 ocasiones salió desde el banquillo para ayudar al equipo. Su aportación en números ha sido muy pobre, ya que no ha logrado ningún gol y tan solo ha dado una asistencia, que además fue en la derrota ante el Málaga por 4-1, por lo que no tuvo ninguna repercusión.

Quizás con el cambio de entrenador, la próxima temporada, si continúa en el club, tenga la oportunidad de demostrar lo que vale y por lo que se le fichó para el club rojiblanco.

Dani Benítez

Dani Benítez, el que fuese uno de los protagonistas de los ascensos del Granada CF a Segunda y a Primera División, ha tenido sin duda la temporada más dura de toda su carrera deportiva. Nadie recordará esta temporada por sus pases, sus goles, o sus galopadas por la banda izquierda de Los Cármenes, y no solo por la ausencia de todo esto, ya que entre lesiones y malas actuaciones dentro del terreno de juego, ha estado prácticamente inédito, sino porque además, lo que ha marcado para el esta temporada ha sido su positivo por cocaína.

Nueve partidos en Liga y uno en Copa, titular en cinco de ellos, con un total de tan solo 448 minutos. Su aportación al equipo se reduce a un pase de gol en la primera jornada de Liga ante Osasuna. Ante el Athletic de Bilbao en la jornada 7, tuvo uno de sus peores momentos. Tras ingresar en el campo en el minuto 81, tenía que abandonarlo lesionado en el 86. Este momento supuso un momento de inflexión, ya que no volvió a jugar en Liga hasta la jornada 24, ante el Betis en Los Cármenes.

Este partido ante el Betis es el que marcará un antes y un después en la carrera de Dani Benítez. Lucas Alcaraz le dio entrada en el minuto 59, y tras sólo 19 minutos jugados realizó una incomprensible entrada en campo contrario que le supuso la expulsión por roja directa. Esta fue la gota que colmó el vaso de muchos aficionados, que tras tener depositada su confianza en este jugador, se veían decepcionados por sus actuaciones.

Pero no sería, por desgracia, su papel sobre el tapete verde lo que terminaría de desilusionar a la afición con el jugador, y lo que terminaría por hundirlo definitivamente. Tras disputar los que serían sus últimos minutos con el Granada CF ante el Getafe en la jornada 28, sólo un par de semanas después el club recibía la noticia de que en el control antidoping realizado a Dani en el partido contra el Betis, el jugador había dado positivo por cocaína. El club decidió entonces apartarlo del equipo hasta que el positivo se confirmara, y en el momento que esto pasó, se le despidió automáticamente.

Acabó así esta temporada la historia de Dani Benítez en el Granada CF. Un jugador que fue un héroe, y que pudo haber triunfado, pero que sus problemas fuera del campo lo lastraron para evitarle una carrera muy prometedora.

Michael Pereira

Llegó como refuerzo para las bandas del Granada CF en verano, procedente del Mallorca en una cesión que se cerró in extremis en el último suspiro del mercado de fichajes. Este jugador francés había militado seis años en el equipo bermellón, donde había cuajado buenas temporadas, pero nada más lejos de la realidad. El extremo no ha estado a la altura de las expectativas y no ha aportado prácticamente nada al equipo.

Pese a que Alcaraz comenzó contando bastante con él, con el paso de las jornadas fue perdiendo protagonismo hasta acabar la temporada sin ni siquiera ser convocado en las diez últimas jornadas, cuando el equipo se lo jugaba todo. En cualquier caso, ha participado en 20 partidos entre Liga y Copa, con siete victorias, dos empates y once derrotas en las que no ha aportado ningún gol ni pase de gol. Con toda seguridad Pereira volverá al Mallorca ya que el Granada no va a contar con él para la próxima temporada dado el bajo rendimiento que ha mostrado.

Mohammed Fatau

Este mediocentro ghanés de 21 años ha sido una de las gratas sorpresas de la temporada para el Granada CF. Pese a ser jugador del filial, las circunstancias en el primer equipo hicieron que ya fuese convocado por Lucas Alcaraz, e incluso debutó en Liga en esa primera jornada en el Sadar ante Osasuna, aunque fue algo testimonial, ya que solo jugó cinco minutos.

Tras esto volvió al filial, con el que jugó las cuatro siguientes jornadas en el grupo IV de la Segunda División B, pero no tardó en volver a ser reclamado para el primer equipo, con el que estuvo ya hasta final de temporada. Pese a todo, no volvió a jugar hasta la jornada 13 frente al Málaga en la victoria por 3-1 en Los Cármenes. Su capacidad de trabajo y su buen hacer hicieron que Alcaraz confiase en él incluso para ser titular en uno de los campos más complicados del campeonato, el Santiago Bernabéu, donde a pesar de la derrota, fue uno de los jugadores destacados.

En total Fatau ha participado en diez partidos, nueve de liga y uno de copa. En los nueve partidos de Liga ha completado un total de 497 minutos, jugando seis de ellos como titular, con cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas. El balance de su actuación en la temporada es positivo, y anima a pensar que el filial del equipo funciona y puede proporcionar jugadores válidos para el primer equipo.

Hassan Yebda

El centrocampista argelino jugaba su tercera temporada en el Granada CF, pero se quedó en solo media, ya que tras la primera vuelta, se fue cedido a Udinese. Hasta ese momento Yebda contó de manera habitual para Lucas Alcaraz, sin llegar a formar parte del once titular asiduamente. De hecho, fue titular en la primera jornada de Liga ante Osasuna, e incluso marcó el segundo gol del Granada en ese partido, que acabaron ganando los granadinos por 1-2.

Pese a jugar diez partidos de Liga, ocho de ellos como titular, y los dos de Copa del Rey ante el Alcorcón, sólo en cuatro ocasiones jugó el partido completo. Esta falta de minutos fue en parte lo que hizo que el argelino se planteara su salida del club en el mercado invernal, ya que, sabedor de que este año había mundial, quería tener la opción de jugar lo máximo posible para tener más posibilidades de ser convocado con su selección, algo que finalmente ha conseguido pese a disfrutar de aún menos minutos en Udinese que en Granada.

En los 12 partidos disputados con el equipo andaluz, Yebda consiguió cuatro victorias, dos empates y seis derrotas, aportando como ya hemos dicho, un gol ante Osasuna que valió para llevarse los tres puntos de Pamplona.