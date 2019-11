FC Barcelona 2013/14: Pedro

Han pasado tres temporadas desde que la mejor versión de Pedro Rodríguez, formó parte de la delantera que conquistó la cuarta Champions League para el FC Barcelona. El trío formado por el canario, David Villa y Leo Messi fue una auténtica pesadilla para las defensas rivales, conformando una linea atacante bautizada como “MVP” por las iniciales de cada uno de ellos. Desde entonces y hasta el día de hoy, el rendimiento de Pedro ha ido disminuyendo hasta el punto de perder la titularidad indiscutible de la que gozaba años atrás.

Competencia por la titularidad

Ante la mala racha del tinerfeño, el club decidió reforzar la linea atacante azulgrana con la incorporación de Neymar, intentando de la misma manera que con una mayor competencia por un puesto en el once titular, algunos jugadores recuperaran la esencia perdida en las últimas temporadas. En el caso del canario, no parece haber surgido demasiado efecto, puesto que a pesar de que los números no han sido malos, su aportación al equipo en lo que a recursos se refiere ha sido más bien pobre. Su discreta temporada lo coloca en el punto de mira, de cara a formar parte de una hipotética lista de bajas de cara a la próxima campaña, dependiendo de lo que decida Luis Enrique en su llegada al banquillo barcelonista.

Pedro ha sumado durante la temporada actuaciones más que positivas defendiendo la camiseta del combinado nacional, no obstante sus constantes apariciones con el Barça, no han logrado devolver a las retinas del aficionado culé su mejor puesta en escena, quedando lejos de aquel jugador que no hace demasiado tiempo, pasó en apenas dos años de jugar en 2ªB a levantar un mundial con la selección española.

Sin noticias del mejor Pedro

A pesar de la llegada de Neymar, Pedro ha participado en 37 de las 38 jornada de Liga, formando parte del once titular en 29 ocasiones y saltando al campo desde el banquillo en otras ocho. Los problemas físicos que ha arrastrado el brasileño en diversas fases de la temporada y las rotaciones que ha llevado a cabo Gerardo Martino en la linea atacante, han proporcionado muchos minutos al canario, los cuales se han traducido en 19 tantos en el global de todas las competiciones, erigiéndose como el tercer máximo artillero del FC Barcelona en la temporada 2013/14.

A Pesar de no haberse mostrado tan efectivo como en años anteriores, Pedro ha logrado su mejor registro goleador, no obstante no ha tenido una asociación continua con el gol, logrando alcanzar sus 19 dianas aglutinadas en pocos encuentros. Con dos “hat tricks” frente a Rayo y Getafe y con un doblete en la primera jornada de Liga, ante el Levante de Joaquín Caparrós, el canario logró cerca de la mitad de su marca, con lo que el resto de tantos han pasado un tanto desapercibidos entre una cantidad muy elevada de partidos.

Un dato esclarecedor del momento que atraviesa el canario son los balones perdidos. En el total de encuentros disputados en todas las competiciones (52), Pedro ha perdido 330 balones, dato que nos aporta una media de más de seis pérdidas por partido, algo llamativo de por si, más aun si tenemos en cuenta que en 15 de sus 52 participaciones el canario no jugó los 90 minutos.

Irregularidad atacante

La falta de recursos ha sido la tónica dominante durante esta campaña en el conjunto azulgrana. Recursos que han escaseado más que nunca en la zona atacante culé, donde ni la magia de la dupla Neymar-Messi, ni el trabajo de Pedro y Alexis han logrado perforar entramados defensivos como los de Valladolid, Granada, Elche o hasta en tres ocasiones Atlético de Madrid, algo que añadido a las carencias en el resto de lineas, ha resultado ser un lastre demasiado pesado a la hora de lograr títulos.

Recursos que se han echado en falta en cada uno de los jugadores atacantes, pero especialmente en Pedro. El jugador canario sigue siendo increíblemente explosivo, pero ha denotado fuertes carencias en otros aspectos importantes, además de una falta de confianza en el tramo final de la temporada, que ha hecho acto de presencia en todas y cada una de sus apariciones.

A la espera de lo que suceda en la cita mundialista, Pedro ha firmado en la temporada 2013/14 unos números correctos pero unas deficientes sensaciones. El jugador que en su día dejó atrás un diminutivo en el nombre de su camiseta, como premio a haber alcanzado la mayoría de edad futbolística, no atraviesa su mejor momento, algo que ante la llegada de Luis Enrique al banquillo azulgrana puede abrir un debate acerca de su futuro, un futuro que ahora más que nunca es incierto.