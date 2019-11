FC Barcelona 2013/14: Gerardo "Tata" Martino

"Sería un fracaso si no ganamos ningún título. El Barcelona está acostumbrado a ganar y no hacerlo se transformaría en un fracaso porqué lo que ofrece el Barcelona es la mejor plantilla del mundo" Con esta frase, el “Tata” Martino parecía vaticinar a los que siguieron su presentación el “annus horribilis” del Barcelona esta temporada 2013/14. Sin duda, el entrenador de Rosario ha sabido plasmar en ese contenido una idea fundamental: el fútbol es resultadista. Y también lo ha sido para un club y un entrenador que desde el minuto uno había querido plasmar una idea y un marco en el que encuadrarse durante toda la temporada. Una a una, las oportunidades para hacer crecer el éxito en esta temporada han ido cayendo y revelando las carencias de una plantilla falta de motivación, esfuerzo y sacrificio.

Y en el centro de todo, Gerardo Martino ha pagado la apatía de quienes no han sabido reciclar el hambre que en el pasado demostró este conjunto. Sin duda, Martino y su staff técnico no ha sabido leer la receta para conseguir que el equipo que recibieran a principios de esta temporada pudiera rebobinar el cassette de éxitos y fracasos y poder dar la vuelta a una situación que se predecía complicada. Luchando contra la situación de la enfermedad y posterior fallecimiento del que era, en un primer momento, el entrenador designado para el puesto de director técnico, Martino quiso poner en rumbo a un equipo demasiado implicado emocionalmente con el anterior equipo técnico (liderado por Pep y Tito) sino demasiado acostumbrado a ganar por inercia.

Una temporada que, en su comienzo, presagiaba otro final

A decir verdad, el Barcelona propuesto por Martino bebió (demasiado quizá) de las fuentes que habían hecho a este equipo exitoso en el pasado. Sus planteamientos no distaban demasiado de las diferentes probaturas que en temporadas anteriores se hicieran con los jugadores de la plantilla. Solo la unión de Neymar al esquema del Barcelona hacía revisar el once tipo exitoso de los últimos años. En agosto de 2013, el “primer” Barcelona de Martino empataba en los dos partidos de la Supercopa de España, el primero, empatando 1-1 en feudo atlético y en el segundo a 0 tantos, dando pues la victoria en el global, por goles fuera de casa, al conjunto del preparador argentino. Primer título del Barcelona en la 2013/14… y único.

"Hoy cuento con todos los jugadores que están en la plantilla. Des del momento que empecemos a trabajar, poder estar todos juntos hasta el final de temporada"

Durante la Liga BBVA, el Tata intentó no tocar en demasía el equipo que se suponía titular. Uno de los más damnificados de estas decisiones fue Cesc, que a pesar de jugar muchos minutos y conseguir ser el máximo asistente (14 asistencias en 36 partidos jugados), no ha terminado de cuajar dentro del sistema “ideal” para el argentino, cambiándole demasiado a menudo de posición en el campo. Otro de los que han sufrido la entrada de Neymar y las prefrencias del Tata ha sido Pedro Rodríguez. El canario, jugador talismán durante las temporadas anteriores no ha llegado a rendir al 100% en el dibujo de Martino en este Barça. Las ausencias, la entrada de Alexis y Neymar en vez de él, su irregularidad y la falta de acierto ante el gol han hecho que Pedro, en este último Barça, sea menos Pedro que nunca.

Un entrenador que no ha mirado demasiado a la cantera

A veces, querer asegurar en el FC Barcelona tiene sus pegas. El ejemplo está en la poca participación de la cantera (a pesar de la gran temporada que están completando los de Eusebio en Liga adelante) en los planes de Martino a pesar de las numerosas bajas y de los problemas que han ido surgiendo día a día a causa de lesiones o de problemas con zonas específicas del campo, como han sido la defensa (se recurrió a forzar a los lesionados, jugar con mediocampistas antes de dar oportunidad a canteranos como Bagnack o Sergi Gómez), el mediocampo (Sergi Roberto, aun siendo ya del primer equipo, apenas ha participado) o el ataque (con piezas muy llamativas, como Adama o Dongou), tras la lesión de Messi o Neymar.

Esta falta de confianza revela varias cosas: desconocimiento de la cantera (labor de sus asesores y del propio Zubizarreta) y falta de comunicación entre ambos conjuntos (FC Barcelona y Barcelona B). Todo esto, mezclado, hacen recordar épocas mejores en las que la cantera de verdad pesaba algo en el primer equipo del Barça. No hay que olvidar, que no siempre entrenadores de la casa han apostado por la cantera y que no es excusa mirar a ese dato. Van Gaal, mismamente, fue un gran observador de la cantera y tuvo la oportunidad de “sacar” del B a gran cantidad de los jugadores que hoy alimentan la columna vertebral del Barcelona.

Los medios de comunicación, el enemigo en casa

En muchísimos casos, a Martino le ha pesado la poca costumbre a la presión de la prensa deportiva nacional, ya viniera de Madrid o de Barcelona. Sin duda, fue complicado lidiar con portadas, rumores o teorías que no hicieron más que alimentar el run-run colectivo en torno a la validez o preparación del “Tata” Martino para dirigir al primer equipo barcelonista. Más aún cuando los resultados, sobre todo en Europa no acompañaron. Quizá la caída en la Champions League fuera la gota que colmó el vaso de la paciencia, puesto que el propio Martino calificó de “fracaso”, personalizando en su propia figura los errores que hicieron que el Barcelona cayera ante el Atlético del Cholo Simeone.Sin ir más lejos, casi se conoció la marcha del entrenador argentino tras este partido, evidenciando las muchas diferencias que ya había entre entrenador, afición y medios de comunicación, que cada día, presagiaban su salida.

Un adiós con números y campanas de cambio

Sin dejar de mirar los números, Martino ha conseguido unos números espectaculares que han sido oscurecidos por una temporada desafortunada. La muerte de Tito, un Madrid romepdor y un Atlético en su mejor versión han logrado dejar al FC Barcelona sin la sensación de que los números de la temporada son tan grandiosos como son. Repasemos: Semifinalista de Copa del Rey, Cuartos de final de Champions League y segundo de la Liga BBVA, además de la Supercopa de España, ganada en pretemporada.

“No he podido volcar mis intenciones en el equipo, no hemos tenido regularidad y solo pudimos ofrecer la mejor versión en momentos puntuales” Con esta sentencia, entre otras, decía adiós Gerardo Martino, ex entrenador de Newell´s Old Boys, ex seleccionador de Paraguay y ya, ex entrenador del Barcelona 2013/14.