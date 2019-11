Entrevista. Toni Arranz: "El Rayo Vallecano significa todo para mí"

Una mañana tranquila y soleada en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Algunos chicos del filial entrenan jugando un fútbol tenis, y otros mientras trabajan en el gimnasio. Día más relajado antes de ponerse a tope para preparar la gran cita del domingo contra el Linares Deportivo. Juan Antonio Arranz Albertos, más conocido como Toni Arranz atendía amablemente a VAVEL.com tras terminar la sesión. Un chico con 20 años y ya segundo capitán del Rayo Vallecano B, con el sueño de llegar algún día a jugar con el primer equipo, pero que va poco a poco a base de trabajo y sacrificio.

Pregunta: Para empezar...habrá gente que no le conozca, ¿quién es Toni Arranz?

Respuesta: Una persona humilde, trabajadora y bastante tranquila.

P: Todavía está empezando en el fútbol, pero, ¿cómo fueron los inicios de Toni Arranz?

R: Muy bonitos, sobre todo al principio, un año en benjamín fui el máximo goleador de la cantera del Rayo y luego ya no he vuelto a meter un gol casi. Luego hubo un par de años bastante duros; el año que fui al Real Madrid coincidí con un entrenador al que no le gustaba. No se le puede caer bien a todo el mundo, y fue duro. Luego en el Rayo Vallecano volví a coincidir con él, otro año un poco duro, pero gracias a Dios se ha dado la vuelta y hemos cambiado para bien.

P: ¿Con las categorías inferiores del Rayo Vallecano ha tenido grandes victorias, ligas...?

R: El primer partido de liga que perdí en mi vida fue como infantil. Durante los dos años de benjamín en el Rayo ganamos todos los encuentros. En Alevín B en el Real Madrid ganamos casi todo y empatamos alguno, y en el Alevín A en el Rayo volvimos a ganar prácticamente todo y empatar un par de ellos. La cuarta jornada de Infantil B fue la que perdí mi primer partido.

P: ¿Qué significa para usted el Rayo Vallecano?

R: Pues todo, desde los ocho años estoy aquí, me han tratado como en casa, siento mucho cariño de la afición, de mis compañeros, de los entrenadores, de incluso otras categorías que ya me conocen de tantos años, y la verdad me siento genial aquí.

P: Es el segundo capitán de este equipo, ¿qué siente cuando lleva el brazalete?

R: Puff… es el brazalete del ‘B’. Cuando yo era cadete vi a Isma ascender al equipo siendo ya uno de los capitanes y yo lo veía como algo lejano. Y ahora que ya lo tengo es algo impresionante. Ser el capitán de un equipo que tiene tanta historia que tiene ya 90 años para mí es importante.

P: Vivió el descenso del filial el año pasado, ahora puede volver a subir de categoría, y lo hace como uno de los capitanes y figura importante de este Rayo B, ¿se siente como uno de los líderes de este equipo?

R: Todos los jugadores somos muy importantes y ninguno es imprescindible. Cuando falta uno por sanción o por lesión entra otro y lo hace perfectamente. Pero es verdad que el año pasado yo era menos protagonista porque alternaba juvenil con el Rayo B y no era tan importante. Este año sí me siento más importante por los minutos que me ha dado el míster y por las situaciones que se han dado. Espero volver con una pequeña revancha otra vez a Segunda División B.

"El buen momento en el que estamos es fruto del trabajo"

P: ¿Fue tan dura la temporada pasada como se veía desde fuera?

R: Fue muy dura. Al final de año era: "si ganamos este partido, nos salvamos, si perdemos éste, ya estamos casi descendidos"...y empatábamos siempre. Era prolongar el sufrimiento una semana tras otra. Al final no dio para más.

P: ¿El inicio de esta campaña se parece en algo a la pasada?

R: Yo lo veía diferente, y en alguna otra entrevista lo he dicho, y me cayó algún ‘palito’ por ello: "Este equipo promete". Y me decían que "a ver si de tanto prometer vais a bajar a Preferente." La sintonía era diferente: veía que el equipo jugaba muy bien, que fallaba un poco en puntería y en defensa. Yo sabía que cuando la suerte de cara a portería cambiase y cuando la defensa fuese más férrea el equipo iba a ir para adelante.

P: El fútbol son rachas, a veces fruto de la casualidad. ¿Esa (casualidad) ha sido la clave para encontrar buenos resultados y llegar los playoffs?

R: Yo creo que no era casualidad. Era un equipo nuevo, y costaba encajar las piezas. Como decía el míster, esto es como un buen guiso que va poco a poco haciéndose y con mucha paciencia. Causalidad no me gusta llamarlo, es el trabajo desde el principio, y al inicio no se daba tan bien. Pero poco a poco se ha ido demostrando que el equipo es fuerte y la buena racha de ahora es fruto de todo el trabajo.

"Mi temporada es fruto de la confianza que me da el míster"

P: Fue uno de los culpables de ese final de temporada. Ya no sólo por su juego, que también, sino por sus goles. Marcó 8 en liga y lleva 2 en los playoffs. ¿Se esperaba estas cifras?

R: (Risas) Para nada, lo que he dicho que desde benjamín no marcaba no es broma, cada año metía uno o dos goles y da gracias. A través de los penaltis he ido cogiendo confianza, aunque el otro día fallé… Físicamente me encuentro muy bien para llegar desde segunda línea y estoy teniendo esa suerte de poder hacer goles.

P: Para Mariano Madrid es titular indiscutible desde el principio de temporada, eso le da confianza, seguridad…

R: Sí, sobre todo eso. Un jugador se mueve mucho con esa confianza que te da el entrenador, y también cuando los compañeros confían en ti. Al míster se lo agradezco un montón, me está dando mucho. La buena temporada que estoy haciendo es por él, por su confianza. Hay muchos jugadores que sin ella parecen horribles, y luego se la das y son unos ‘jugadorazos’, eso influye mucho en un jugador.

P: Mariano también ha sido pieza clave para los playoff, ¿no?

R: Sí claro, Mariano y el cuerpo técnico entero. Cuando las cosas iban mal al principio ellos estaban bastante tranquilos, nos lo trasmitían y eso era muy importante para nosotros. Mariano ha sabido combinar las piezas. Al principio costaba, cada uno éramos de nuestro padre y nuestra madre, pero él ha hecho un buen conjunto y se lo agradecemos un montón.

P: ¿Cómo es el vestuario del Rayo Vallecano B por dentro? Se les ve muy unidos, ¿es una de las claves del juego que practican?

R: Como dices, es un vestuario muy unido. El año pasado el ambiente era distinto. Este año, todos nos llevamos bien con todos y no hay ningún mal rollo. Eso es importante para sacar la cara en los momentos duros y, cuando las cosas van bien, para que se alargu el máximo tiempo posible.

P: ¿En qué momento de la temporada Toni Arranz se da cuenta de que este equipo llega al playoff?

R: Eso nunca se sabe hasta el último partido. Pero sí que es cierto que cuando coges una racha de 5-6 partidos ganando te ves mucho más cerca.

"Si estamos bien, pocos equipos nos pueden plantar cara"

P: ¿Qué significa haber llegado a los playoffs para el Rayo?

R: Para el Rayo es algo importante, porque es la segunda vez que el Rayo Vallecano B llega al playoff.

P: ¿Y para usted?

R: Para mí es un paso grande en mi carrera porque el intentar vivir un ascenso o vivir los partidos de playoff. Son partidos muy bonitos y distintos, porque no estamos acostumbrados a jugar partidos eliminatorios.

P: Después de ser el equipo con más goles en la primera eliminatoria, ¿se ven capaces de ganar a cualquiera?

R: Si nosotros estamos bien, pocos rivales nos pueden plantar cara. Hay que seguir con la dinámica y el buen ritmo que estamos teniendo, seguir estando serios atrás...Eso es lo que nos va a llevar a sacar un buen resultado. Nos ha tocado el Linares Deportivo y vamos a ir a por ellos.

P: ¿Sienten el apoyo de la afición, y más en estos playoff?

R: Sí. Sobre todo en estos últimos partidos, que era cuando o necesitábamos. Es impresionante cómo se vuelca la gente con mensajes por twitter, pancartas, nos dieron camisetas en el último partido para celebrarlo,etc. Se lo agradecemos y ojalá sigan viniendo para apoyarnos.

P: ¿Qué les dice Michel, os da consejos?

R: Michel nos intenta traer las ideas del primer equipo. Nos transmite lo que el club busca en general, para que todos sigamos una línea de juego total. Esto es para que el día que alguien tenga la oportunidad de subir al primer equipo, dé a Paco lo que él quiera.

P: ¿Juega uno más nervioso o con más presión cuando Paco Jémez está en la grada viéndoles jugar?

R: No. Más bien es una motivación extra. Tener al entrenador del primer equipo viéndote tiene que ser eso. No creo que ningún compañero se ponga más nervioso. Es muy bonito que Paco Jémez, que es entrenador de Primera División, venga a verte, y es ilusionante.

"Ojalá pueda defender la franja en Primera División"

P: ¿Ha hablado Paco con ustedes en algún momento?

R: Nos ha visitado un par de veces. Al principio de temporada, a decirnos lo que él quería para el filial del Rayo. Nos dijo que teníamos que estar preparados por si en algún momento el primer equipo nos necesitabaLa otra fue cuando estábamos en nuestro peor momento. Vino a animarnos y a decirnos que nuestro estilo de uego era el adecuado para poder salir adelante.

P: Mirando al futuro...ha entrenado con el primer equipo, ha jugado dos amistosos (contra Real Sociedad y contra Getafe), ¿se ve defendiendo a la franja en Primera División?

R: Ojalá, estoy trabajando para eso. Es muy difícil, porque el paso de Tercera a Primera es muy grande. Espero que ese día llegue, pero no depende tanto de mí.

Test personal a Toni Arranz @toniarranz6

¿Qué le hace feliz?

Tener la familia cerca, mis amigos y el fútbol

Su mejor virtud

Ser un buen amigo

Su peor defecto

Un poco impulsivo a veces

Su mayor temor

No llegar a jugar en el primer equipo

Un ídolo

Raúl

¿Qué cualidades valora más es una persona?

Sinceridad y amistad

Una comida

Paella

Una bebida

Coca-cola

Un libro

El niño con el pijama de rayas

Una película

Green Street Hooligans

Una canción

Coldplay-Viva la Vida

Un deporte

Para ver, baloncesto; para jugar, pádel

Un estadio de fútbol

Para jugar, el Estadio de Vallecas. Para visitar, Old Trafford.

Un hobby

Play Station

Un jugador de fútbol para recordar

Zidane

Un jugador de fútbol para olvidar

No te podría decir ninguno

Un lugar para vivir

Madrid

Un lugar para visitar

Me gustaría ir a Dubai

Un sueño a corto plazo

Ascender

Un sueño a largo plazo

Jugar en Primera División

Una promesa por el ascenso

Invitar a una comida a todo el equipo y cuerpo técnico