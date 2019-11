David Villa se despide del Atlético de Madrid y se marcha al New York City FC

Con 13 goles en la Liga y aportando su granito de arena para conseguir que el Atlético de Madrid fuera campeón de Liga, David Villa ha confirmado su marcha del conjunto madrileño para emigrar a Estados Unidos y jugar para el New York City FC a pesar de la insistencia de Enrique Cerezo, Gil Marín y el cuerpo técnico de Diego Pablo Simeone para que siguiera ligado al club rojiblanco.

El 'Guaje' considera que la oferta que le ha presentado el New York City FC era "irrechazable" y afirma que está "ilusionado" con una nueva etapa en su vida, que supone un reto como cualquier otro a los que se ha enfrentado en su vida. "Muy ilusionado de embarcarme en otro reto, que es lo que he intentado toda mi carrera. Doy las gracias a todos los atléticos, a la gente que trabaja aquí y a las personas que me insistieron en que me quedara. Agradecer también al 'Cholo' y a todo su cuerpo técnico el deseo de que yo continuara en el equipo. Y también a Enrique Cerezo y Gil Marín, que me ofrecieron que me quedara. La oferta del New York City es una oferta irrechazable y la tengo que aceptar", explicó el '7' de España, que irá al Mundial de Brasil.

"Para mí ha sido una experiencia muy positiva. No solo en lo deportivo, sino más allá de todo eso, en lo personal, en lo familiar...Me he encontrado una familia muy buena, una comunión con la afición, que me ha hecho sentir muy feliz. Voy a guardar este año como un recuerdo para toda la vida", apuntó el asturiano, cuya etapa en el Atlético de Madrid ha superado todas las expectativas que imaginaba a principio de temporada: "Cuando llegué os dije que tenía grandes amigos que me habían dicho lo que era la familia atlética, pero me ha superado. Juanfran y Adrián hablan muy bien del Atleti, pero lo ha superado. Guardo esta experiencia con cariño".

Villa da la clave del verdadero éxito del Atlético de Madrid, un "club unido" con una comunión especial: "El éxito está en un club unido, en la comunión de club - jugadores - cuerpo técnico - afición. Es un grupo humano espectacular. Venía reforzado de años atrás con éxitos y la verdad que deseo, espero y confío que en los próximos años tengan más éxitos".

Por último, se ha querido sincerar y dar las gracias por todo el apoyo recibido y ha asegurado que seguirá con cariño todo lo que acontezca al Atlético de Madrid en un futuro: "Tienen un aficionado más del Atlético, por todo lo que me han dado esta camiseta y este escudo. Disfrutaré desde la lejanía y en un futuro desde la cercanía los éxitos de este club, de las cosas buenas que se merecen".