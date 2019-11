Jordi Masip: “Siempre recordaré esta temporada”

Jordi Masip jugó su último partido como jugador del Barcelona B en el Miniestadi. El jugador, como otros de los pupilos de Sacristán, vivió de forma especial la trabajada victoria de su equipo (4-3) contra el Alcorcón. Los azulgranas pudieron decir adiós a esta temporada de dulce, a pesar de marcharse al descanso perdiendo por 0-2. El cuadro catalán puso la guinda a una temporada histórica para el filial del Barcelona.

Tras el partido, el cancerbero azulgrana atendió a VAVEL para hacer una valoración de la temporada: “Las sensaciones son muy buenas, hemos acabado con una victoria delante de nuestra afición en nuestro estadio y estamos muy contentos”. El sabadellense sólo tuvo buenas palabras para su equipo: “Esta gente tiene un futuro por delante muy grande, mucha experiencia en el Barça B a pesar de que son muy jóvenes. Siempre recordaré esta temporada”.

"Este equipo dará muchas alegrías"

A pesar de un inicio de conocimiento del grupo y en el que se vieron cerca de la zona de descenso durante algunas jornadas, el equipo remontó el vuelo a pesar de su juventud siendo, a falta de una jornada para cerrar la campaña, terceros en la División de Plata. Preguntado por si sentían que habían callado bocas de los más pesimistas a inicio de temporada, acusados de no ser un equipo competitivo por su juventud, esto fue lo que dijo: “No sé si hemos callado bocas pero sí es cierto que había un poco de desconfianza en este Barça B tan joven. La calidad de este equipo es inmensa, esta gente que tiene 17, 18, 19 o 20 años y ya tienen experiencia en Segunda División, es maravilloso. Sin duda este equipo dará muchas alegrías a la afición”.

Rumbo al primer equipo

El portero catalán ha firmado, esta campaña, su mejor año. Decisivo en diversos partidos del filial, se ha encargado de rendir a un alto nivel toda la temporada. “Sí, yo creo que sí ha sido mi mejor año. En esta temporada he jugado muchos partidos y he tenido mucha continuidad. Al final esto es lo que te hace crecer y sin la ayuda de este equipo no lo habría conseguido”, explicó el azulgrana.

Esto le ha llevado a renovar con el club hasta 2017 y a disponer la próxima temporada de ficha en el primer equipo. La baja de dos pesos pesados de la portería del Barcelona como Víctor Valdés y Pinto dará oportunidad al que está llamado a ser el portero del primer equipo. Aún no se sabe si será segundo o tercer guardameta la temporada que viene: “Lo único que sé es que trabajaré, que lucharé para poner las cosas difíciles al míster. Después el decidirá, pero sin duda yo no me relajaré y trabajaré al máximo”, admitió el portero preguntado por el tema.

Sobre el fichaje de Ter Stegen, Masip no se mostró molesto al respecto y afirmó que es lo “habitual” en equipos como el Barcelona: “En el primer equipo se abre la puerta a los mejores jugadores en mi posición. Estas cosas son normales en el Barça. Es un gran portero y si viene otro también, sea Bravo o quien sea. Son grandes porteros y hay que estar abierto a todo y ser consciente que en el Barça están los mejores del mundo”.

Preguntado si finalmente le tocara ser tercer portero, con la experiencia de Oier la pasada campaña, si se plantearía salir del equipo, no quiso adelantarse a los acontecimientos: “Ya veremos qué pasa, pero yo lo que tengo claro es que hay que trabajar mucho y convencer al míster. Al final si no trabajas bien cuando te llega la oportunidad no estás preparado y eso haré. Luego ya veremos qué pasa”.