Vilarchao: "He pasado un año y tres meses durísimos"

Un año y tres meses. Ese es el tiempo que Eder Vilarchao lleva en el dique seco a consecuencia de las recalcitrantes lesiones en su rodilla. Durante ese periodo de ostracismo, el vasco ha trabajado con dureza para revertir los problemas. El ex del Sestao ve la luz al final del túnel y reconoce que ha pasado “un año y tres meses durísimos; los peores de mi vida porque no he podido jugar al fútbol, que es lo que más me gusta. Últimamente, muchas veces ya no tenía ni ganas de venir a entrenarme porque salía cojeando muchos días. Por fin parece que todo ha salido bien y tengo unas ganas enormes”.

Sometido a varias operaciones para zanjar sus dolencias, la última de ellas ha terminado por reconducir la amarga situación que atravesó el de Baracaldo: “Con las otras dos operaciones, al principio estaba contento pero conforme pasaban las semanas volvía a tener molestias. Esta vez, desde el primer día siento que tengo el tobillo libre por dentro, no noto limitaciones ni molestias”.

"Debutar en el Benito Villamarín fue la mejor sensación de mi vida"

Durante todo ese calvario en forma de lesión, Vilarchao admite que sintió todo el apoyo y afecto por parte de la entidad verdiblanca: “Debuté el 13 de enero de 2013 y ya antes se había hablado de la renovación. Me lesioné poco después y cumplieron lo que habíamos hablado antes. Se han involucrado en mi lesión, lo que pasa es que por las circunstancias ha sido complicada. Yo me he ido desesperando, el Club también. Pero al final hemos llegado a un acuerdo, ellos me han recomendado ir al mejor especialista, que es Mikel Sánchez, y se ha podido solucionar todo. Estoy muy contento con ellos y creo que ellos también tienen que estarlo conmigo. Ahora esperemos que salga todo bien y pueda seguir jugando como yo quiero”.

En cuanto a su retorno al terreno de juego, es optimista y lo enmarca para una fecha muy cercana: “Para agosto. Lo he estado hablando con Fran Molano y para agosto creo que estaré en perfectas condiciones ya. Aunque llevo un año parado veréis que soy un jugador que no coge kilos y me mantengo en buena forma. Lo que resta de junio y julio va a ser para ponerme bien físicamente y en agosto ya estaré al 100%”.

Por último, el futbolista heliopolitano indicó que nunca bajo los brazos durante el tramo de recuperación: “Si hubiera tenido 30 años lo más seguro es que me hubiese rendido pero me pasó con 22 o 23, tenía toda la carrera por delante y como el fútbol es mi pasión no podía dejar de luchar. Al final parece que ha salido todo bien y la verdad es que estoy orgulloso de mí mismo”, concluía.