Entrevista.Diego Cascón: "Lo que más añoro del Real Jaén es el buen ambiente que había"

Diego Cascón Sandoval, de 29 años, es el actual delantero del Kitchee SC. Pocos jugadores pueden decir que se hayan enfrentado a Real Madrid y Atlético de Madrid jugando en Segunda B. Fue partícipe del famoso "Alcorconazo" y ha vivido dos ascensos a la Liga Adelante. En su etapa en el Real Jaén jugó 82 partidos anotando 21 goles, y dejando muy buen recuerdo dentro del vestuario blanco.

En el momento del reencuentro con los que eran sus compañeros hasta hace cinco meses, antes de iniciar su aventura asiática, se muestra sonriente saludando uno por uno a todos ellos, incluso bromea con algunos. Diego durante toda la entrevista, habla del Real Jaén en primera persona, como si nunca se hubiese ido.Quedando latente lo mucho que siente al equipo en su interior.

Pregunta: En apenas 6 meses ha ganado la liga con el Kitchee SC y ha obtenido un subcampeonato de copa, habiendo anotado cinco goles. ¿Pensó en un inicio tan bueno como éste?

Respuesta: Cuando llegué allí el equipo estaba más o menos rodado y en primera posición de Liga, por lo que fue muy fácil adaptarme. Tuve la suerte de haber aportado goles y obtener el campeonato de liga.

P: El fútbol de Hong Kong es un completo desconocido, aunque no es el primer español que juega allí. Exfutbolistas como el “Chino” Losada, ahora perteneciente al cuerpo técnico de su equipo, triunfaron allí. Cuéntenos algo de su liga que considere especial.

R: En la liga de Hong Kong no hay un seguimiento masivo como puede llevarse a cabo en ligas importantes como la española. La competición no alcanza un nivel de profesionalidad como las grandes ligas, sino que es un fútbol de nivel aficionado o amateur. Hong Kong es una ciudad con once millones de habitantes, que cuenta con una liga local, por lo que no es necesario desplazarse a otras ciudades.

P: ¿Son muy diferentes los aficionados al fútbol de Hong Kong en su forma de vivir los partidos a como lo hacen los aficionados españoles?

R: Los aficionados de Hong Kong no tienen nada que ver con los de España. Se caracterizan por ser más fríos y respetuosos.

P:¿Qué le hizo decantarse por la oferta del Kitchee SC frente a otras ofertas que tuvo? ​​

R: En primer lugar hablé con los españoles del equipo, y me hablaron muy bien de la ciudad y la forma de vida. Escogí esta opción y acerté de lleno, porque la bonita experiencia de jugar en el extranjero tenía muchas ganas de vivirla.

P: Tras el fichaje como entrenador de José Molina, ex portero de la Selección Española y del “Superdépor”, además de su mayor conocimiento y aclimatación a este fútbol ¿qué espera de cara a la próxima temporada?

R: Intentar igualar los resultados de esta temporada, aunque será difícil puesto que este año hemos sido campeones sin perder ningún partido y el resto de equipos se está reforzando muy bien.

P: Imagino que el compartir vestuario con otros cinco futbolistas españoles le habrá ayudado en su adaptación a una cultura tan distinta y especial, ¿pero qué es lo más difícil de su estancia en Hong Kong?

R: La comida y tener a la familia lejos, debido a que soy una persona muy familiar. El idioma no es el mayor problema, puesto que nos comunicamos en inglés.

P: Podría decirse, por lo que han contado compañeros suyos, que el South China es un equipo de “talonario” mientras que el Kitchee SC se caracteriza por ser un club más humilde. Cuénteme como algo sobre esa rivalidad entre ambos equipos.

R: El South China es el rival eterno de este club y ha dominado desde siempre en nuestra categoría. Sin embargo en los cuatro últimos años el Kitchee ha conseguido tres ligas, lo que provoca que el South China fiche a jugadores pagando grandes cantidades de dinero.

P: ¿Cómo se viven estos derbis?

R: El estadio se llena al completo de aficionados de ambos equipos, conocedores del enfrentamiento entre los dos mejores equipos. Pero existe una rivalidad respetuosa y sana entre ambos clubes, siempre deportiva.

P: Actualmente mantiene un contrato con el Kitchee, pero si no decidiese continuar en este club, ¿preferiría continuar su carrera como futbolista en otros países o desearía volver a España?

R: Nunca se sabe que te deparará el futuro. Actualmente estoy muy contento por poder vivir la experiencia de jugar en el extranjero, y sinceramente me encantaría poder jugar en ligas de diversos países. Ahora que no tengo hijos puedo llevar a cabo esta experiencia.

P: A pesar de los más de 10.000 kilómetros de distancia que separan ambos países, ¿ha estado siguiendo al Real Jaén estos meses?

R: Por supuesto, incluso he puesto el despertador y he pasado la noche en vela si ha sido necesario para seguir al equipo. No he podido ver los partidos pero los he seguido en directo a través de las redes sociales, y viendo los resúmenes del partido al día siguiente.

P: Tras su marcha del Real Jaén, ¿con qué excompañeros de vestuario mantiene más contacto?

R: Hablo con varios compañeros. Sin duda, la buenísima amistad con algunos compañeros como Servando, Álex Cruz, Israel Jerez, Raúl Gaitán, Toni García, Hugo Álvarez o Nino ha sido lo mejor que me he llevado de aquí.

P: Tras dos temporadas y media en el club, en las que dejó muy buen recuerdo en muchos aficionados jiennenses, decidió finalizar su etapa en el Real Jaén. Pero, ¿qué le hizo poner punto y final a su estancia en el club blanco?

R: En especial lo que me hizo dejar el club fue la buena opción que me ofreció el Kitchee SC para jugar en el extranjero. Además desgraciadamente en el Real Jaén no disponía de minutos, y a mí me gusta participar y servir al equipo, por lo que preferí salir del club antes que pasar una temporada sin poder participar y ser un problema para el club.

P: ¿Qué es lo que más añora del Real Jaén?

R: Las risas desde primera hora de la mañana con los compañeros en el vestuario, y la convivencia y amistad con ellos.

P: ¿Se siente agradecido por el trato del club en el último tramo de su estancia en él?

R: Siempre le estaré agradecido al Real Jaén, tanto dentro como fuera del campo.

P: ¿Hay algo que quizás le molestó o disgustó en cuanto al trato de alguien del club hacia usted?

R: Lo único por lo que estoy molesto, por decirlo de alguna forma, es por no haber podido jugar ni participar más. Pero el trato hacia mi persona siempre fue impecable.

P: Desde fuera se especuló con una posible mala relación con el entrenador. ¿Notó cierto deterioro en su relación con Manolo Herrero?

R: Para nada, es totalmente falso. Con Manolo siempre he tenido una buena relación. Simplemente es chocante pasar de jugarlo todo a no jugar nada, porque pienso que no he cambiado tanto de un año para otro. Pero la decisión del entrenador de dejarme en el banquillo fue cien por cien profesional.

P: Ha estado presente en dos ascensos, uno con el Alcorcón y otro con el Real Jaén. ¿Cuál de ellos lo vivió con mayor felicidad o fue más especial?

R: Sin ninguna duda el del Real Jaén. Siempre he dicho que este es un club que me ha marcado mucho. Me considero un jiennense más por lo que me ha dado y creo que los demás también estarán agradecidos.

P: Hablando de la actualidad, concretamente del partido del sábado. El año pasado jugó contra el Alavés en las eliminatorias de ascenso a Segunda División, por lo que ya conoce al equipo vasco. ¿Cómo ve esta vez el definitivo partido y qué posibilidades cree que tiene el Real Jaén de mantener la categoría?

R: Espero y deseo que el Real Jaén se mantenga aunque será un partido complicado en el que habrá que jugar con las emociones y resultados de otros partidos, ya que no dependemos de nosotros. En teoría el partido debería ser favorable al Real Jaén debido a que dispone de mejor plantilla y a que juega como equipo local, pero el partido dura 90 minutos. Espero que lo que nos quitó el fútbol el año pasado en el enfrentamiento en la fase de ascenso contra el Alavés nos lo devuelva este sábado. Incluso seguramente acuda a presenciar el partido.

P: El equipo al que perteneció antes de recalar en el Real Jaén fue la SD Eibar, que este año ha sido la revelación de la categoría consiguiendo el ascenso a la Liga BBVA. ¿Qué recuerda de su experiencia en el club vasco?

R: Junto al Real Jaén, es el club que más me ha marcado como profesional. Al llegar me dijeron que aunque no era el club que más pagaba te sentirías como un futbolista del Real Madrid, y así fue. Tuve la fortuna de defender un año esa camiseta, cuando jugaban en Segunda B, y me alegra que consigan el ascenso a la Liga BBVA porque lo merecen.

P: ¿Qué se siente al jugar en un estadio como Ipurúa?

R: Jugar en Ipúrua es especial. El equipo cuenta con unas instalaciones increíbles, y desde que entras a ese estadio sabes que se respira fútbol. Los equipos visitantes que juegan allí siempre sufren.

P: ¿Cómo ha influido su paso por el Real Jaén en su vida, tanto fuera como dentro del campo?

R: Fuera del campo he tenido la oportunidad de conocer a mi actual pareja, con la que estoy muy contento, y a grandísimas personas dentro y fuera del fútbol y del vestuario. Es más, ayer llegué de Hong Kong y antes de ver a mi familia he preferido venir a Jaén para ver a la gente de aquí.

P: ¿Hay algo que le hubiese gustado hacer antes de marcharse del Real Jaén, y que no ha podido cumplir?

R: Me hubiera gustado despedirme jugando, esa es la única espina clavada. Pero la situación se produjo así y hay que afrontarla.

A continuación le voy a dar unos adjetivos, y tendrá que decirme el nombre de alguno de los compañeros que ha tenido en el Real Jaén que más se identifique con él.

- El más motivador: Toni García.

Toni García. - El más responsable: Fran Machado.

Fran Machado. - El más risueño: Raúl Gaitán.

Raúl Gaitán. - El más despistado: Hugo Álvarez

Hugo Álvarez - El más nervioso: Israel Jerez.

Israel Jerez. - El más chistoso: Raúl Gaitán.

Raúl Gaitán. - El mejor amigo: No podría quedarme con ninguno en concreto.

Para finalizar, le haré una ronda de preguntas rápidas:

- El entrenador más influyente: Manolo Herrero.

- El mejor gol que recuerda haber anotado: Contra el Betis B en la temporada 2011/2012, partido que ganamos por 0 - 1 y que nos permitió entrar en puestos de ascenso.

- El mejor partido que cree haber hecho: Toni García siempre me recuerda el primer partido en casa contra el Cádiz en la temporada 2011/12 a pesar de que no anoté gol. También recuerdo el del Puertollano en esa misma temporada que se ganó por 2 - 0, y en el que pude anotar ambos goles.

- El mejor momento en el Real Jaén: Además del ascenso a la Liga Adelante, el otro momento clave fue el partido que jugamos en Badajoz en la temporada 2011/2012, que nos permitió la clasificación para las eliminatorias de ascenso cuando nadie contaba con ello. Fue una magnífica sensación.

- El peor momento en el Real Jaén: El partido contra la Ponferradina en El Toralín, que perdimos por 1 - 0. Ver a mi amigo Servando llorar como un niño pequeño fue muy duro y jodido para mí.

- Algún recuerdo especial que tenga: No puedo quedarme con ninguno en concreto. Jaén es una ciudad que me ha causado infinitas experiencias positivas, nunca podría tener una mala palabra para esta ciudad. De hecho, dudaría en escoger Jaén o León, mi ciudad natal, para vivir.

- ¿Cuáles son sus objetivos como futbolista a corto plazo? Seguir disfrutando el fútbol jugando en países distintos.

- ¿A qué jugador actual del Real Jaén se llevaría al Kitchee? A Raúl Gaitán para que cuente chistes.

- Dígame un adjetivo que más se asemeje o identifique con su paso por el Real Jaén: Luchador.

- Del 1 al 10, ¿qué nota se pondría durante su paso por el Real Jaén? No te lo podría decir. Prefiero que decida la afición.

- ¿Se arrepiente de haber fichado por el Kitchee? No me arrepiento. Estoy contento en el Kitchee SC y renovaría contrato sin problema. Aunque me hubiese gustado cumplir mi contrato con el Real Jaén.