El año en que los sueños se hicieron realidad en Cornellà

Los sueños se hacen realidad. Eso es lo que pensaban todos los aficionados del Cornellà cuando el colegiado pitó el final del partido frente al Izarra y su equipo se convertía en nuevo conjunto de Segunda División B. Sin embargo, la temporada no ha sido un camino de rosas para los verdes a pesar de haber terminado campeones del grupo 5 de Tercera División. Pero todo eso queda atrás. Ahora solo queda disfrutar de la nueva temporada. Y es que el Cornellà visitará estadios que hace poco eran de Primera División, como el Rico Pérez o Son Moix (si finalmente el Mallorca no se salva), y estadios de Segunda División como los de Lleida y Nàstic (si al final no logran el ascenso) o el Collao.

Y todo esto gracias a una plantilla que siempre ha creído en ella misma, y a una afición que siempre ha confiado en su equipo. La afición del Cornellà, unas de las mejores aficiones de Tercera División, llevando más de 1000 espectadores en cada partido en el Municipal y siempre presentes en los partidos que su conjunto jugaba fuera de casa. Afluencia que supera muchos estadios de Segunda División B.

Un entrenador hecho para el Cornellà

No habría sido posible, tampoco, sin el técnico Jordi Roger. El entrenador del Cornellà cumplirá en la división de bronce su séptima temporada en el club, la cuarta dirigiendo al primer equipo. En sus tres temporadas al mando del club catalán, Jordi Roger consiguió una quinta posición, la segunda mejor posición hasta ese momento, una segunda posición el año pasado, empatado a puntos con en Olot, campeón. Y esta temporada ha conseguido hacer campeón a su equipo y el ascenso en los terceros playoffs de ascenso a Segunda División B de la historia del Cornellà.

Jordi Roger había militado en las final del juvenil de división de Honor del Cornellà como entrenador. Y no lo hizo nada mal, puesto que disputó la Copa del Rey juvenil por primera vez en la historia del club. Tras la gran temporada 2013/2014 en la que el técnico catalán llegó a los 100 partidos al frente de los verdes, tanto él como la directiva han decidido de forma unánime la renovación del contrato.

Una temporada complicada

A pesar de haber terminado campeones del grupo 5 de Tercera División y haber conseguido el ascenso, el Cornellà no ha tenido una temporada fácil. Y no empezaba especialmente bien, con la derrota en el Nou Sardenya ante el Europa (líder durante muchas jornadas esta temporada). Sin embargo, el cuadro catalán encadenó cinco victorias que lo colocaron en segunda posición a un punto del líder. Pero estas cinco victorias consecutivas se empañaron en los siguientes partidos, en los que el Cornellà consiguió solamente tres puntos de 18 posibles, haciéndolo caer hasta la octava posición, a nueve puntos del líder y a cinco de los playoffs.

No obstante, tras dos victorias consecutivas, una nueva derrota hizo que los verdes se quedaran en sexta posición a 10 puntos del Europa, el líder en ese momento, y tres puntos por debajo del cuarto clasificado. Las cosas no se ponían fáciles para el Cornellà, que era uno de los favoritos para ser campeones. No obstante, los catalanes consiguieron 10 puntos en los cuatro últimos partidos de la primera vuelta y subieron hasta la quinta plaza, empatados con los playoffs pero aun a mucha distancia del líder, siete puntos.

En la segunda vuelta, el Cornellà solamente tardó tres jornadas en volver a los puestos de playoffs. Pero la alegría no duró mucho, las dos derrotas consecutivas frente a Figueres y Ascó volvieron a echar a los verdes de los puestos de privilegio. No fue hasta la jornada 29 que el cuadro de Jordi Roger volvería a los puestos que daban acceso a disputar las eliminatorias de ascenso a la categoría de bronce. De hecho, la derrota en Ascó en la jornada 25 fue la última de los verdes en lo que restaba de temporada. Tras estar ocho jornadas entre el tercer y segundo puesto de la tabla, con la victoria en la penúltima jornada en el derbi ante el Gavà y la derrota del líder Europa en Terrassa, el Cornellà se colocaba como nuevo líder del grupo 5 por primera vez en toda la temporada. Liderato compartido con la Montañesa, aunque con el goal average ganado. En la última jornada, el Cornellà se impuso, con muchas dificultades, en Castelldefels para terminar como campeón.

El Izarra era el último escollo

El sorteo decidió emparejar al Cornellà con el Izarra, campeón del grupo navarro. El Izarra consiguió ser campeón después de que el San Juan cayera derrotado en la última jornada ante el Osasuna B. De hecho, esta derrota fue la única del San Juan en toda la temporada. Así pues, la ida fue en Navarra y la vuelta en Cornelllà.

En el partido de ida el Cornellà tuvo que sufrir. Tras una primera mitad muy igualada, con alguna ocasión para ambos conjuntos, la segunda mitad empezó como la primera. Pero hacia el minuto 67 un choque entre el portero cornellanense Íñigo y Bruno lo interpretó el colegiado como falta del portero y el consiguiente penalti, que no falló Uriz. Íñigo fue expulsado. Con el marcador en contra y con un jugador menos en el terreno de juego las cosas se ponían feas para los intereses del cuadro catalán. El Izarra quería sentenciar y el Cornellà, que mejoró tras la expulsión, buscaba el empate. Y llegó en una jugada en el cuarto minuto de añadido. Un cabezazo de Dani Martí tras el centro de Israel Delgado se coló en el fondo de las mallas e hizo enloquecer al banquillo visitante. El Cornellà se impuso a las dificultades y se fue a su estadio con ventaja.

El partido de vuelta empezó loco. En el minuto 3 de juego se adelantó el Izarra con un gol de Txixo. El Cornellà no bajó los brazos y sólo tardó ocho minutos en empatar. Txemi remató una falta botada por Israel. La eliminatoria estaba igualada, pero no había terminado. A los 16 minutos de partido Dani Martí volvía a vestirse de superhéroe para darle ventaja a su equipo. Otra vez un centro de Israel que remataba Martí. Y aún había más. En el minuto 23 llegó el cuarto gol. Otra vez Israel, que dio las asistencias en los cuatro goles de los verdes en los playoffs, desde la esquina remataba el pichichi verde, Óscar Muñoz, para poner la eliminatoria cuesta arriba para el Izarra. El partido no bajó en intensidad hasta el descanso. El Izarra tuvo algunas ocasiones claras para empatar y lo mismo el Cornellà para ampliar la ventaja. Finalmente, y tras una segunda parte mucho más tranquila llegó el pitido final, la invasión del terreno de juego y el ascenso a Segunda División B.

Estadísticas

El Cornellà terminó la liga regular con 73 puntos, empatado con la Montañesa pero con el goal average ganado. Los verdes marcaron 58 goles y recibieron 40. De estos 58 goles marcados 32 fueron en su feudo y los 26 restantes fuera de casa. De los 40 goles encajados 16 fueron en casa y 24 fuera. Mucha igualdad también en puntos, donde los verdes consiguieron 40 en el Municipal de Cornellà y 33 fuera.

El pichichi del Cornellà fue Óscar Muñoz, que consiguió 15 tantos en la liga regular, la mayoría de ellos en la primera vuelta, y uno más en la fase de ascenso. Dani Martí es el segundo más goleador con ocho tantos, dos de ellos en los playoffs. Cazorla con siete tantos, Baruc con seis y Balda con cinco les siguen en la clasificación de goleadores. Toda la plantilla excepto Álex Gutierrez, Pol Planas y los guardametas han marcado algún gol durante la temporada.

Jugadores clave

Todo el bloque ha sido determinante a la hora de conseguir, primero el campeonato y luego el ascenso. El hecho de que prácticamente todos los jugadores hayan marcado algún gol indica que se apoyan mutuamente en diversas fases del juego y que no sólo los delanteros atacan y los zagueros defienden. Todo el bloque es un conjunto sólido. Pero sí hay algunos jugadores que han sido determinantes en algunos partidos y que han tirado del carro más de una vez.

- Íñigo. El guardameta verde ha sido uno de los artífices de la buena segunda parte de la temporada. Ha estado muy seguro bajo palos y se erigió como el portero titular. Su parada en el penalti del Terrassa que le dio la victoria al Cornellà en un partido muy complicado para los del Llobregat pudo significar un antes y un después en las aspiraciones verdes. Ha renovado su contrato.

- Dani Martí. El centrocampista ha sido determinante en los playoffs. Marcando el gol del empate en el minuto 94 en Navarra y el 2-1 en el Municipal de Cornellà fue el artífice de que los de Jordi Roger creyeran en el ascenso. La mejor noticia para los aficionados es que el jugador de Mataró ha renovado su contrato y seguirá en la disciplina del Cornellà.

- Baruc. Uno de los jugadores con más clase de la Tercera División. Su magia ha envuelto el Municipal de Cornellà y se ha ganado los aplausos en más de un partido. Los aficionados siguen a la espera de su renovación, pues esperan que forme parte de la plantilla que debutará en Segunda División B.

- Óscar Muñoz. El goleador del Cornellà. Durante la primera vuelta del campeonato se ha hartado de marcar goles. Se lesionó a principios de febrero y estuvo dos meses de baja. Tras la lesión le costó volver a su ritmo, aunque marcó algún gol importante y también el 3-1 frente al Izarra.

- Juvenal. Más que un jugador clave, su experiencia en el fútbol profesional con el Sabadell, Recreativo de Huelva y Alavés, en segunda División B con el Espanyol B y en la Selección absoluta de Guinea Ecuatorial le avalan. El delantero llegó esta temporada a las órdenes de Jordi Roger y ha aportado experiencia y calidad. Sin haber hecho muchos partidos extraordinarios, ha estado en momentos oportunos y marcó un tanto y le dio la asistencia a Óscar Muñoz en la difícil victoria del Cornellà en Cerdanyola del Vallès.

Fotos: FCF.cat, Jordi Garreta.