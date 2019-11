Resultado Girona - Resultado Deportivo de La Coruña (3-1)

Depor VAVEL se despide de la temporada regular y os agradece vuestra fidelidad y vuestro apoyo. Porque todos juntos... ¡lo hemos logrado! ¡SOMOS DE PRIMERA!

Final en todos los campos de Segunda División. DEFINITIVO. DESCIENDEN: Mirandés, Real Madrid Castilla, Jaén y Hércules. El Alavés se salva en el último segundo con un gol de Guzmán en Jaén. PLAYOFF: Real Murcia, Sporting de Gijón, Las Palmas y Córdoba.

[Jaén 2 - 3 Alavés]: ¡Gol del Alavés! ¡Gol de Guzmán! ¡Los vitorianos se salvan con un gol en el último suspiro!

¡FINAL EN MONTILIVI! ¡EL GIRONA SERÁ EQUIPO DE LA LIGA ADELANTE LA TEMPORADA QUE VIENE!

91'. No pasa nada en Montilivi. Los jugadores gerundenses se preparan para celebrar su tan ansiada permanencia.

[Las Palmas 3 - 2 Ponferradina]: Gol de Las Palmas, gol de Asdrúbal.

[Jaén 2 - 2 Alavés]: Empata el Jaén, Fran Machado. Partido de locos.

[Jaén 1 - 2 Alavés]: Gol del Alavés, gol de Mauro Quiroga.

[Jaén 1 - 1 Alavés]: Gol del Alavés, Juanma. Este gol hace que desciendan ambos equipos junto con el Real Madrid Castilla. Se salvaría el Mirandés.

85'. ¡Gol de Dépor! ¡Gol de Arizmendi! Juncà cede atrás, Becerra intenta despejar y rebota en Arizmendi y sube el primer gol de los coruñeses al marcador.

83'. Tercer y último cambio en el Girona: se marcha Eloi Amagat, ovacionado por ese pedazo de gol que ha fabricado, y entra Matamala.

82'. ¡Qué bien Becerra! Mano a mano entre Toché y Becerra, y el guardameta badalonés detiene el disparo.

81'. El Deportivo está pidiendo a gritos que acabe el partido.

80'. Segundo cambio en el Girona: entra Juanlu Hens por Iván López.

79'. ¡Lo que ha fallado Tato! Se deshace de dos rivales, Fabri incluído, y muy escorado manda el balón fuera.

78'. Chuta Núñez y detiene sin ningún esfuerzo Becerra. Le salió muy centrado el remate al madrileño.

77'. Primer balón que toca Tato y aprovecha para provocar un córner.

74'. Primer cambio de los albirrojos, se retira Felipe Sanchón y entra Tato.

73'. Tercer cambio en el Deportivo, sale Borja Bastón e ingresa Arizmendi.

[Lugo 1 - 0 Mirandés]: Gol de Pita, 70'. El conjunto lucense sentencia al burgalés.

[Las Palmas 1 - 2 Ponferradina]: Gol de Chrisantus, min. 69.

68'. Doble cambio en las filas deportivistas: Álex Bergantiños por Núñez y Rabello por Seoane.

[Las Palmas 1 - 2 Ponferradina]: Gol de Yuri, min. 65.

63'. ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO DE ELOI AMAGAT! ¡MADRE MÍA! Internada por la banda derecha de Eloi Amagat, se va de Álex Bergantiños y Lopo con la famosa cuerda de Iniesta y la pica de forma magistral ante la salida de Fabri. ¡GOLAZO EN TODA REGLA!

61'. Córner favorable al Deportivo que despeja sin dificultades la defensa gerundense.

58'. ¡A punto de llegar el tercero! Disparo de Iván López buscando portería, rebota en Eloi Amagat y casi entra sin querer.

57'. Confirmado, el Deportivo ni está ni se le espera.

[Hércules 1 - 2 Barcelona B]: Eldin, min. 55'.

54'. ¡GOOOOOL DE FELIPE SANCHÓN! Pero... ¡qué control de Ortuño! ¡Qué JUGADOR! Mata la pelota y se la cede a Felipe, que con la pierna izquierda abajo bate a Fabricio.

[Jaén 1 - 0 Alavés]: Gol de Jona, min. 54. Este gol salva de la quema a los jiennenses.

52'. ¡Que ocasión ha marrado Jandro! Buena combinación entre Ortuño, Felipe y Jandro, y finalmente el asturiano no pudo batir a Fabri que despejó con la puntera de su bota derecha. Aprieta el Girona.

51'. Atrapa Fabri el saque de esquina.

51'. Se deshace Iván López de tu par, la templa, Ortuño remata y toca en la nuca de Manuel Pablo. Habrá córner.

50'. Centra raso Juan Carlos y Becerra bloca el balón muy atento.

48'. Los nervios se han templado y tanto Girona como Deportivo han bajado el ritmo de juego.

45'. Sin cambios en ambos conjuntos.

¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD!

Descanso: Ahora mismo, así quedarían los puestos que están en juego. PLAYOFFS DE ASCENSO: Sporting, Murcia, Las Palmas y Córdoba. DESCENSO: Real Madrid Castilla, Jaén, Alavés y Hércules.

[Hércules 0 - 2 Barcelona B]: Bagnack, min. 45'.

DESCANSO: Manda el gol del killer gerundense Alfredo Ortuño, nueve tanto en media Liga. El Girona está haciendo méritos para permanecer un año más en la Liga Adelante. De hecho, ese sueño en estos momentos se cumple, puesto que gracias a los resultados de los otros partidos hacen que se certifique la permanencia. Por su parte, el Deportivo, salvo un par de tímidas ocasiones, se está dejando llevar fruto de su ya ascenso.

¡FINAL DE LA PRIMERA MITAD!

40'. ¡GOL GOL GOL GOOOOOL DEL GIRONAAAA! ¡GOOOOOL DE ORTUÑOOOOO! Sólo ante Fabricio y se inventa una vaselina que se cuela en la defensa deportivista. La zaga coruñesa se quedó clavado pensando en que el colegiado iba a pitar fuera de juego y Alfredo Ortuño define de forma excelente. EL GIRONA SALE DE PUESTOS DE DESCENSO.

39'. Ninguna jugada destacable en Montilivi. Ambos conjuntos intentan las acometidas sin éxito. El Deportivo ha tomado el cetro de mando del juego.

[Las Palmas 1 - 1 Ponferradina]: Gol de Aranda, min. 38. Los grancanarios se vuelven a situar en plazas de ascenso.

[Las Palmas 0 - 1 Ponferradina]: Gol de Fofo, min. 36. Con este gol Las Palmas sale de posiciones de ascenso

[Sporting 3 - 0 Tenerife ]: Gol de Šćepović, min. 35.

36'. Se interna Rabello en el área pero la zaga gerundense tapa los huecos de forma excelente.

35'. La afición de Montilivi está intentando llevar en volandas a sus futbolistas, que buscan salir a la contra rápidamente.

31'. Un nuevo balón colgado de Luisinho que remata muy alto Borja Bastón.

30'. Primera media hora y el Deportivo comienza a mover el esférico en zona de tres cuartos de campo. Comienza a destaparse Juan Domínguez.

29'. Fuera de juego de Ortuño.

28'. Excelente centro de Lusinho y Toché está a punto de adelantarse a su par y poner la sorpresa en Montilivi.

26'. Se sabe claramente qué equipo se está jugando la vida y qué equipo se está dejando llevar.

23'. ¡A punto de meter en problemas Chus Herrero a Becerra al cortar un centro! ¡Despeja el córner la defensa del Girona!

21'. ¡Uuuuuy Toché! Gran balón entre líneas de Juan Domínguez para Borja Bastón, se la pone a Toché que de espuela manda el balón desviado. No se entendieron ambos atacantes.

20'. Continúa el asedio del Girona. El Deportivo está jugando al tran tran, como era de esperar.

[Hércules 0 - 1 Barcelona B]: Munir, min. 18'.

17'. ¡Gran parada de Fabricio! Remata Iván López el saque de esquina y muy listo Fabri metiendo la mano.

[Sporting 2 - 0 Tenerife ]: Gol de Carmelo, min 16.

[Murcia 1 - 0 Real Madrid Castilla]: Gol del 'pichichi' del Murcia, Kike García, min 15'. Sería tercero el Real Murcia.

14'. Caracolea Jandro dentro del área y fuerza el córner para el Girona. A punto de marcar Timor a la salida del córner.

12'. ¡LO QUE HA FALLADO FELIPE SANCHÓN! Mano a mano ante Fabri, y tras controlar con el pecho, dispara muy desviado con la zurda.

12'. Muy listo Isaac Becerra que se adelanta e intercepta un pase largo que buscaba la carrera de Toché.

11'. Los jugadores del Girona reclaman penalty por una acción en área deportivista. No hay nada, roba el balón limpiamente.

10'. Balón colgado al área gerundense que es despejado por la zaga de Pablo Machín.

9'. Falta de Juncà a Juan Carlos. Sánchez Martínez pide calma en ambos equipos.

8'. ¡Vaya caño de Jandro a Manuel Pablo! ¡Qué calidad tiene el de Mieres!

7'. Mal control de Manuel Pablo y el balón sale por fuera de banda. El canario podría estar jugando su último partido como deportivista.

6'. ¡Ojooooo! ¡Felipe Sanchón para Ortuño y casi gana la partida a la zaga deportivista! Muy motivados los gerundenses, como es lógico.

4'. Iván López salía como una exhalación en dirección de la portería de Fabri.

[Sporting 1 - 0 Tenerife ]: Gol de Lekic, min. 2'. Ahora mismo el Sporting sería tercero.

3'. Fuera de juego del conjunto albirrojo.

1'. Domina el balón el Deportivo, que empieza a tocar el esférico desde las posiciones de retaguardia.

¡COMIENZA EL ENCUENTRO!

18:28. Se saludan Jandro y Fernando Vázquez, junto vivieron otro ascenso en 2005, en el Celta de Vigo.

18:27. ¡Esto va a comenzar!

18:21. Las cuentas de la permanencia para los albirrojos: El Girona sólo se salvaría si gana y Lugo, Real Madrid Castilla, Jaén no ganan, a la vez que Mallorca empata. Tampoco se salvaría si Lugo, Mallorca, Real Madrid Castilla y Jaén ganan y Ponferradina puntúa. Un galimatías.

18:14. Por supuesto iremos contando EN DIRECTO como quedarían las tres plazas de descenso restantes. La cuarta la ocupará el ya descendido Hércules.

18:03. ¡Menos de 30 minutos para que dé comienzo el encuentro! ¿Crees que la imagen del Deportivo será la de un equipo aguerrido y en busca del título? O por el contrario, ¿crees que al jugarse la vida el Girno, el Deportivo debe dejarse ir? Os escuchamos tanto aquí, como en los canales oficiales de cada redacción en Twitter: @GironaFC_VAVEL y @Depor_VAVEL.

17:49. También hay alineación confirmada en el conjunto de Pablo Machín. Formará con Becerra; Iván López, Ramalho, Chus Herrero, Richy, Juncà; Timor, Eloi, Jandro; Felipe Sanchón y Ortuño.

17:44. Novedades importantes en el once de Fernando Vázquez. Los coruñeses formarán con un 4-4-2 con Borja Bastón y Toché, inédita formación de inicio. Veremos el resultado que le reporta al de Castrofeito.

17:42. Alineación oficial del Deportivo de La Coruña: Fabri, Manuel Pablo, Lopo, Insua, Luisinho, Álex Bergantiños, Juan Domínguez, Rabello, Juan Carlos, Borja Bastón y Toché.

17:30. En el otro bando, Alfredo Ortuño saltó ayer a sala de prensa para lanzar una advertencia a los jugadores del Deportivo: "Si fuera futbolista del Dépor, me lo pensaría mucho antes de meter la pierna". No cabe duda de que el Girona tendrá saldrá con una motivación extra que les haga pelear por la permanencia. Un club y una institución dependen de su estancia en Segunda División, y no caer a los abismos de la Segunda División B. Ortuño, también añadía que "no puede ser que un equipo que no se juega nada venga a nuestra casa y nos empate o nos gane”. Los coruñeses se debaten sobre ser campeones o ejercer de jueces de la Liga. Alea jacta est.n gol que

17:20. Durante la semana, la parroquia coruñesa se ha hecho eco de un debate sobre la relación entre Fernando Vázquez y Marchena. Al parecer muy deteriorada. El andaluz, muy decepcionado con el trato recibido por su técnico, proporcionó una rueda de prensa incendiaria que hizo comprobar que la relación entre Fernando y él no era como se esperaba. "No me puedo quedar donde no me quieren. No soy de la confianza del entrenador", espetaba el sevillano. "El entrenador nunca hizo por que yo viniera y, cuando vine, tampoco me trató como si me hubiese querido" señaló el campeón del mundo. Sin lugar a dudas, unas declaraciones que han hecho dividirse al deportivismo y debatirse entre el entrenador que les devolvió a Primera y el jugador líder del vestuario.

17:10. Atención a... la plantilla al completo: Como homenaje especial y al haber conseguido lo que al principio de temporada parecía una utopía. El Deportivo al completo viajará a Girona con la moral suficiente de asaltar el liderato.17:05. Atención a... Alfredo Ortuño: Protagonista tanto en declaraciones como sobre el terreno de juego. La semana pasada firmó un doblete que consumo la victoria para los gerundenses. Su gran esperanza. 17:00. La estadística no se posiciona de lado de los coruñeses. El Deportivo de La Coruña aún no ha probado las mieles de la victoria en Montilivi. Tres partidos, tres derrotas. La más reciente ocurrió en el anterior periplo del Deportivo por esta categoría, en 2012. Un solitario gol de Jandro, todavía jugador albirrojo, dio el triunfo para el equipo entrenado por aquel entonces por Salamero. No así ocurrió en el último encuentro que ambos equipos han disputado. En la primera vuelta en Riazor, un nada esclarecedor empate a cero sembraba las dudas de Un Deportivo que no era capaz de seguir una línea continuista en sus partidos como local.

16:50. Ambos equipos, separados por la situación en la clasificación, han tenido una semana llena de intensidad. Los gallegos, inmersos en las celebraciones y agradecimientos parten con las bajas de Sissoko y Marchena. Se intuye que Fernando Vázquez podría incluir hombres de refresco para intentar desbancar al Eibar del trono. Los de Pablo Machín confían en sacarun resultado positivo del partido de hoy y así certificar prácticamente la permanencia, tras derrotar la jornada pasada a la Ponferradina, en lo que fue un duelo a muerte. Asi pues, los onces inciales podrían no variar en exceso de los siguientes:

16:40. Actualmente la tabla clasificatoria se encuenta de la siguiente manera: el conjunto gerundense ocupa una de las plazas de descenso a Segunda División B, empatado con Alavés y Jaén. Los albirrojos necesitan una victoria y esperar los resultados de otros equipos para certificar así la permanencia. Por su parte, los de Fernando Vázquez si aspiran a ser campeones deberán ganar y esperar lo que haga el Eibar en su partido.

16:35. Vamos a vivir un gran partido de fútbol con dos equipos con intereses muy contrapuestos. Por un lado, el Girona inmiscuido totalmente en la lucha por la permanencia, se debate entre la vida y la muerte. Los de Pablo Machín no tienen una papeleta nada fácil ya que delante se encuentra un Deportivo de La Coruña que, a pesar de las bajas para este encuentro, peleará por conseguir la primera plaza que le acredite como flamante campeón de la Liga Adelante.

16:30. ¡Buenas tardes! Bienvenidos a la 42ª jornada de la Liga Adelante que enfrentará al Girona vs Deportivo de La Coruña a las 18:30 en el Estadio Municipal de Montilivi (Girona)