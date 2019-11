Lago Júnior y Rocha quitan una gran piedra en el camino del ascenso grana

Un 2-1 en la ida de la tercera y última fase de los playoffs de ascenso puede ser un resultado no demasiado bueno para los locales. Si bien es verdad que da ligera superioridad a los ganadores, les obliga a mantener una alerta máxima en el partido de vuelta. Pero en el fútbol todo es relativo. El Nàstic remontó un gol inicial de Sellarès gracias a los tantos de Lago Júnior de penalti y Rocha, por lo que viajará al tan complicado Municipal de Llagostera con una corta ventaja. Para la vuelta ambos equipos pierden piezas importantes, será como dijo Oriol Alsina, “un partido épico”.

Sin sorpresas en el guión

La primera parte del partido no tuvo ninguna diferencia a la que la mayoría de aficionados se habían imaginado antes de que comenzase el encuentro. Los locales tuvieron más el control del balón, mientras que los visitantes fueron veloces cuando lo tuvieron y, lo más importante, tuvieron mucha solidez en líneas defensivas.

En la primera mitad hubo pocas ocasiones de gol

Consciente de que el equipo gerundense no iba a facilitar el juego ofensivo a los de Vicente Moreno, el equipo catalán intentó hacerse fuerte a balón parado. Al rechace de un córner, Pablo Marí se hizo con el control del balón, disparó desde la frontal y vio cómo, después de botar, se perdió a la izquierda del guardameta llagosterense (8'). La siguiente acción fue la más polémica del encuentro. En el área grana, un centro de Fullana fue rematado al fondo de las mallas por Tarradellas, pero el colegiado cántabro anuló el tanto porque, según le indicó el línier, el esférico salió por línea de fondo antes de ser centrado (9').

En una falta lateral lo intentó el conjunto local mediante David Sánchez, pero su centro no encontró rematador y se perdió por la línea de fondo (13'). En una acción muy similar pero en el costado opuesto llegó otra de las pocas acciones de peligro de la primera mitad. En este caso sirvió la falta Jesús Rubio y el balón sí fue rematado, por Marí a las manos de Moragón (21').

Tirón final

En los últimos compases de la primera mitad el balón estuvo parado durante algunos instantes por el cambio obligado por lesión de Fullana. Este pequeño respiro en un partido de desgaste fue aprovechado por el equipo local, que tuvo dos ocasiones antes del descanso. La primera fue un esprín de Lago Júnior que terminó con un rechace de la defensa visitante al palo y después a córner (41'). La última llegada con peligro antes del descanso fue un disparo desde fuera del área de Adri Cuevas que atrapó el portero gerundense (44').

Alegría visitante poco duradera

En los primeros compases de la reanudación el equipo de Lluís Carrillo avisó y después se adelantó en el marcador. El aviso lo protagonizó Álex Cruz, con un cara a cara que salvó providencialmente para los intereses tarraconenses el guardameta Reina (46'). No tardó en responder la escuadra local, lo hizo con un remate de Verdú que atrapó en dos tiempos el ex del Nàstic Moragón (52'). Pero en la tercera jugada de peligro, después de los mencionados intentos sin éxito, llegó el primer tanto. Tras una serie de rebotes, Sellarès se hizo con el balón y lo remató al fondo de la red con la cabeza (57').

El Nàstic despertó

Como ha sucedido más de una vez esta temporada, el gol del equipo rival despertó a los hombres de Vicente Moreno. En esta ocasión, ante casi 13.000 espectadores que se dejaron la voz, el despertar fue tal que los granas consiguieron remontar y conseguir un resultado mejor para la vuelta que el que suponía el 0-1.

Los granas marcaron dos goles en tres minutos

Las ocasiones no tardaron en llegar, se sucedieron una detrás de otra y dos fueron materializadas. El primero en intentarlo fue Lago Júnior, quien en el cara a cara no supo batir al guardameta llagosterense (60'). Poco después, el recién incorporado David Querol se quejó de un agarrón en el área, pero el colegiado no señaló nada y su disparo de tacón se perdió a la derecha de la portería visitante (62').

El ambiente era inmejorable en las gradas del Nou Estadi, la afición estaba decidida y el equipo respondió con dos goles que le dieron la vuelta al electrónico. En el 64' el ex del Nàstic Álex Cruz cometió un penalti sobre Lago Júnior que Alsina no entendió. Lago disparó centrado y no falló (65'), encendiendo al máximo una maquinaria grana formada por equipo y afición. Sólo tres minutos después, David Sánchez sacó un córner a la izquierda del portero visitante, y en el área pequeña apareció David Rocha para culminar la remontada y desatar la euforia en el Nou Estadi (68').

Ambos quedaron con la sensación de poder haber marcado un gol más

Los tarraconenses jugaron durante más de diez minutos en inferioridad numérica, algo que fue un impulso más en busca del tercer tanto, que no llegó. Ocasiones claras no faltaron, pues Piojo quedó cara a cara con Moragón, pero el remate del primero fue defectuoso y se perdió a la izquierda del segundo (74'). Con más corazón que cabeza lo probó desde la distancia Pablo Marí, pero su disparo fue atrapado por el guardameta llagosterense (85'). Por su parte, el Llagostera vio sus opciones de gol en el incorporado Eloy Gila, pero éste no pudo batir a Reina en un disparo sin ángulo (86').

