El mercadillo de Vasi

Toc-toc. ¿Hay alguien ahí? Últimamente ya nadie contesta. Están ahí, bajo las mesas, agazapados sobre su escritorio o silenciosos tras las cortinas. Prácticamente nadie en Osasuna tiene muy claro que hace ahí y a dónde va. Mucho menos, si le corresponde. Hablamos de Archanco y sus compinches. Están, pero no están. En breve ni siquiera eso. Ir a las oficinas de El Sadar es como acudir a tu cita con el médico de cabecera y encontrarte con un sustituto. Puede darte alguna respuesta vaga, pero ni te puede hacer pruebas ni se la va a jugar con un diagnóstico. Todo es temporal. Momentáneo. Y mientras se deciden a devolverle el asiento a su titular, la lista de enfermos se multiplica.

Considerando al presidente la cima de la estructura jerárquica del club, hay que bajar muchos escalones para encontrar a una persona que realmente esté operativo y se mantenga estable en su puesto. Concretamente, hasta la dirección deportiva. Martín Monreal, responsable del fútbol base de Tajonar, es uno más de los muchos trabajadores rojillos que hoy por hoy viven en el limbo —en su caso, entre abandonar el club y permanecer como primer entrenador; mientras tanto, apura sus días en su antiguo puesto—; no así su compañero Petar Vasiljevic, Vasi para los amigos.

Vasiljevic se hizo con la secretaría técnica el pasado septiembre

Vasi llegó a Osasuna como jugador en 1994, con el equipo en Segunda División. Serbio, buena planta (1'86) y central expeditivo. Apenas estuvo dos temporadas antes de marcharse al Albacete de Benito Floro, pero en sus 51 partidos con la camiseta rojilla dejó un buen sabor de boca al aficionado navarro —dureza no le faltaba—. Quizá por ello, en 2008, Pamplona recibió de nuevo a Vasi con los brazos abiertos. Tras colgar las botas en el modesto FK Obilic de Belgadro, allá por 2004, el jugador balcánico se decidió a emprender el camino de los despachos hasta convertirse en la mano derecha de Ángel Martín González, secretario técnico de Osasuna entre 2010 y 2013, cargo que, a su marcha el pasado mes de septiembre, legó al ex futbolista serbio.

Y Vasi se encontró con un marrón. Con un equipo cuyo presupuesto se reducía casi a diario y cuya deuda —como hemos podido saber más adelante— no hacía más que engordar a sus espaldas. Así, elaborar una plantilla competitiva en Primera División es complicado. No obstante, teniendo en cuenta que su predecesor se marchó una vez terminada la temporada, al serbio solo se le pueden achacar tres cosas: Javi Gracia —y hay quien dice que más bien llegó por obra y gracia de su primo Ganuza—, Cristian Lobato y Javier Acuña. Pero si aquello fue difícil de torear, ahora le toca lidiar con un Miura.

Los ocho millones

Entre las miles de sorpresas que en los últimos días están destapando los diferentes medios navarros —la mayoría ligadas a la gestión económica de las directivas de Patxi Izco primero y Miguel Archanco después—, hay una en concreto que afecta de forma determinante a Vasi; y, consecuentemente, al devenir de la historia rojilla. Al parecer, las alfombras escondían algo más que polvo y, cuando la situación ha obligado a Osasuna a levantar sus cartas, todo Dios se ha enterado de que iba de farol; incluso Osasuna, que parecía haberse creído su propia mentira.

El club deberá pagar 8 millones de diferentes contratos antes del 31 de julio

El club debe en torno a ocho millones de euros de las fichas de la actual plantilla, así como deudas con ex jugadores, como Masoud, Nekounam y Raúl García, y de ex técnicos, caso de Mendilibar y Toni Ruiz. Osasuna tiene hasta el 30 de junio para hacer frente a estos pagos, de lo contrario, los afectados podrán denunciar la situación ante la LFP en un plazo de 15 días. A partir de ahí, será la propia Liga de Fútbol Profesional quien comunique al club navarro el importe total de sus deudas y tendrá hasta el 31 de julio para solventarlas si no quiere sufrir un descenso administrativo por impagos.

En un principio, Osasuna tenía previsto pagar dicha cantidad gracias a las ayudas al descenso. El pasado 23 de mayo, Ángel Vizcay —que en breve ocupará la jefatura del club de la mano de la junta gestora— presentó la solicitud ante la propia LFP y el G-34. La primera, reportará a las harcas un montante de 3 millones, mientras que la segunda cantidad se eleva hasta los 11'3. No obstante, mientras en Osasuna sabían que la ayuda de la Liga de Fútbol Profesional no llegaría hasta octubre —como mínimo—, existía la esperanza de que el primer cobro del G-34 —en torno a los 9 millones de euros— llegara antes del 31 de julio, como ya ocurriera el año pasado con el Mallorca. Pero Osasuna es una casa de locos y lo que pueda salir mal, va a salir mal. Hace cinco días el G-34 confirmaba a Osasuna que el primer plazo de la ayuda al descenso no llegará hasta octubre y el segundo, hasta enero de 2015; lo que pone al club en una tesitura muy complicada ante sus acreedores.

¿Y quién tienes que solucionar esto? El bueno de Vasi. Que Osasuna ha puesto a tres cuartas partes del equipo en el escaparate es un hecho, pero ahora ya no vale solo con quitarse salarios inasumibles de encima. Ahora toca vender, y vender bien. Tan bien como para conseguir esos ocho millones antes del 31 de julio. La intención es ingresar cuanto antes, pero sin volverse locos. Al parecer, en los últimos días el club ha recibido ofertas que desde la dirección técnica consideran "inaceptables". "Nosotros no vamos a regalar nada. Estamos trabajando para cumplir los objetivos a los que queremos llegar", ha dicho Vasiljevic, quien ya ha montado su mercadillo particular a orillas del río Sadar.

Buenos, bonitos y ¿baratos?: Riera, Silva y Armenteros

Y de entre todo lo que Vasi ha puesto sobre la manta destacan siete futbolistas: Andrés, Arribas, Cejudo, Silva, Armenteros, De las Cuevas y Oriol Riera, del que nadie se creyó la historia de que la intención de Osasuna era mantenerlo. Lo que si es cierto es que el catalán es el único que tiene un precio de salida, en principio, inamovible: 2'5 millones de euros; o lo que es lo mismo, su cláusula. De hecho, ya ha habido al menos dos equipos extranjeros —uno de ellos alemán— que han contactado con Vasiljevic dispuestos a pagar el precio del delantero. Sin trampa ni cartón. Sin embargo, estas han sido rechazados al considerar el jugador que no eran destinos "muy apetecibles", según la web Navarrasport.

Oriol Riera: "El Espanyol es un buen club para continuar disfrutando de la Primera División"

El jugador parece interesado en seguir en la Liga o, en el peor de los casos, emigrar a la Premier. El catalán incluso ha dejado caer en el programa de radio Esports en Xarxa que no vería con malos ojos regresar a la que fue un día su casa. "El Espanyol es un buen club para continuar disfrutando de la Primera División. La filosofía y el club en sí son muy humildes. Es un club que conozco bien porque ya he estado tres años allí", declaró Oriol el pasado 22 de mayo. Aún así, quiso tener palabras de cariño hacia su todavía club. "Mi cláusula ha bajado de 5 millones a 2,5 millones de euros, la condiciones del contrato han cambiado un poco, pero yo tampoco quiero desvincularme del club de cualquier manera. En Pamplona he sido completamente feliz, aquí ha nacido mi hija, he disfrutado de mi primer año en Primera División, la afición me hace sentir importante y sencillamente no quiero avanzarme. Quiero mirar todas las opciones, que sean buenas para mí, para el club, buenas para todo el mundo porque creo que este club se lo merece". Entre esas opciones también podrían estar Celta, otro de sus ex, Málaga, nuevo equipo de Javi Gracia, y Real Betis que, a pesar de haber descendido de categoría al igual que Osasuna, querría en sus filas al delantero para preparar el asalta a la máxima categoría.

Pero si mientras en el caso de Riera podría existir alguna minimísima duda, con quien ya nadie cuenta es con el 'Gato'. Ya en el mercado de invierno, Silva tomó el puso de Vasiljevic. El jugador chileno —actualmente disputando el Mundial con su selección— pidió su traspaso a un club de la Super Liga China, cuya oferta doblaba el sueldo que actualmente percibe en Osasuna. No obstante, las reticencias del club oriental a pagar lo que los navarros pedían por el —4 millones— frustraron la operación, dejando a Silva entre la espada y la pared, por mucho que posteriormente quisiera justificarse ante la afición.

Tudor (representante de Silva): "No queremos que Gato Silva vuelva a jugar más en Osasuna"

Pero hoy, con el equipo en Segunda y Hacienda pisándole los talones, el chileno no quiere fallos. "Nosotros no queremos que Gato Silva vuelva a jugar más en Osasuna y estamos convencidos de que así será porque las condiciones y las circunstancias han variado sensiblemente. Silva es un jugador que ha hecho una buena temporada, tiene 29 años y tiene una proyección que no se la puede dar Osasuna en este momento por las circunstancias que atraviesa", aseguró Luka Tudor, representante del jugador, a Diario de Noticias de Navarra el pasado día 6 de junio.

Silva llegó a Osasuna cedido en el mercado de invierno de la temporada 2012/13, y no fue hasta el pasado verano cuando el club rojillo se hizo con los derechos del jugador a cambio de 1'2 millones de euros, que fueron a parar al Universidad de Chile. Ahora, la secretaría ha tasado al jugador entre 2'5 y 3 millones, una cifra negociable, siempre y cuando se obtengan beneficios por la operación. No obstante, a pesar de los rumores que llegan desde Málaga y de las palabras de su representante, que dice que varios equipos han llamado para interesarse por la situación del jugador, Osasuna todavía no ha encontrado una oferta que le satisfaga.

De momento, solo ha trascendido un ofrecimiento: un equipo extranjero que le ha propuesto al club navarro compartir la propiedad del Gato. El fichaje se tasaría en una cifra cercana a la mitad de lo que Osasuna tiene tasado al chileno y el jugador sería traspasado a cambio del 50% del importe de un futuro traspaso. Aunque interesante, la necesidad de liquidez que aprieta al club hacen inviable la operación, por lo que Silva tendrá que esperar todavía unos días hasta conocer su nuevo destino.

Armenteros ha pedido la carta de libertad para fichar por el Levante

Otro jugador que tiene claro que quiere cambiar de aires es Armenteros; y parece que este sí tiene claro su destino: el Levante UD. El fichaje de Mendilibar por el conjunto valenciano ha puesto al argentino en la lista de objetivos del conjunto granota de cara a la temporada que comenzará en agosto. No obstante, si algo se conoce de la escuadra azulgrana es su limitado presupuesto. Es por ello que el de Luis Guillón ha pedido a Osasuna la carta de libertad, aunque el club navarro no está por la labor de dejarlo marchar por las buenas. Vasiljevic ha rechazado la petición del jugador, al considerarle un jugador con el suficiente cartel como para dejar algo de dinero por su traspaso. Podría salir por una cantidad en torno al millón, a pesar de tener una de las cláusulas de rescisión más altas del equipo: 9 millones.

Bulerías de sirena: Arribas, Andrés y Cejudo

El Sevilla quiere a Andrés y Arribas; Málaga y Betis interesados en Cejudo

Sobre el resto hay más dudas. Es bien sabido el interés del Sevilla por Alejandro Arribas, a quien ya intentó fichar el pasado verano. El central madrileño es otro de los jugadores por los que se espera sacar un buen montante, dada su juventud y proyección. De momento, el Sevilla no se ha pronunciado —que sepamos—, pero pinta que el tema puede ir para largo. Si su incorporación al club hispalense no se concretó hace un año fue porque las pretensiones económicas de unos y otros estaban a años luz: de los 4 que pedía Osasuna al millón que ofrecían desde Nervión. Y no pinta que este mercado sea diferente.

Pero no solo Arribas es objeto de deseo para la secretaría de Monchi. Otro que podría acabar recalando en el Sánchez Pizjuán es Andrés Fernández. Su temporada en El Sadar ha dejado mucho que desear —especialmente si la comparamos con el curso 2012/13—, pero todavía es considerado uno de los porteros con mayor presente y futuro de la Liga. Además del Sevilla, su nombre ha aparecido relacionado con la Real Sociedad —pendiente de confirmar el traspaso de Claudio Bravo al Barcelona— e, incluso, el Real Madrid. En Chamartín todavía existen dudas sobre la continuidad tanto de Iker Casillas como de Diego López y el murciano es uno de los candidatos a ocupar una presumible vacante. El cancerbero rojillo, que alguna vez ha reconocido haber sido aficionado merengue en su juventud, tiene una cláusula de 6 millones y el club ha rechazado recientemente una oferta por el jugador de 1'8 millones de euros. Cabe recordar que el pasado verano Osasuna se negó a traspasar al portero al Villarreal por la nada desdeñable cifra de 4'5 millones.

Menos movimiento hay en torno a Álvaro Cejudo y Miguel De las Cuevas. El cordobés renovó automáticamente con Osasuna gracias a una cláusula en su contrato por minutos jugados, pero su futuro podría estar lejos de El Sadar. Durante el curso trascendió el interés del Real Betis, club en el que se formó, e incluso estuvo cerca de ser traspasado al Deportivo de la Coruña, que ya ha certificado su regreso a la máxima categoría. No obstante, es nuevamente el Málaga de Javi Gracia quien mejor se ha posicionado para hacerse con los servicios del de Puente Genil. Menos novias tiene, en cambio, Miguel De las Cuevas. El alicantino ha hecho una temporada nefasta, aderezada con varias lesiones que le han impedido lograr continuidad. Su aportación en forma de goles de segunda línea —aquello por lo que llegó a Osasuna— se reduce a uno en su temporada y media en Pamplona y no parece posible que el club reciba grandes ofertas por él. En ambos casos, una oferta de un millón podría ser suficiente para que se despidieran de El Sadar.

Los que se quedan... en principio

Osasuna espera la continuidad de Loé, Lotiès, Riesgo y Torres

Sorprende, quizá, la ausencia en esta lista de Raoul Loé. El jugador camerunés estuvo a punto de abandonar la nave rojilla en enero. El espigado centrocampista viajó incluso a Inglaterra para pasar el reconocimiento médico con el West Ham, que ofrecía una cantidad cercana a los dos millones. Sin embargo, el fichaje del italiano Borrielo por el club hammer frustró la operación y trajo de vuelta a un decepcionado Loé a Pamplona. No obstante, el contrato del jugador y sus características tanto técnicas como físicas resultan especialmente atractivas para los técnicos rojillos. Actualmente es el jugador con el suelo más bajo de la primera plantilla, cantidad perfectamente asumible por el club aún en Segunda y su presencia en cancha se antoja un valor seguro en la Liga Adelante. Aún así, de llegar una buena oferta por él —se rumorea que un equipo turco, el Bucaspor, podría estar detrás del jugador— difícilmente le temblaría la mano a Vasi para firmar el traspaso.

Al igual que Loé, se espera la continuidad de Miguel Flaño, Sisi, Manuel, Joan Oriol, Oier, Jordan Lotiès, Asier Riesgo y Roberto Torres. Los cinco primeros —e incluso el sexto—, salvo sorpresa mayúscula, vestirán la zamarra rojilla el próximo curso, pero sobre el séptimo y octavo existe cierta incertidumbre. En el club tienen claro que Riesgo será el portero titular de Osasuna la próxima temporada —a la vez que Andrés salga de Pamplona y Ander Cantero sea cedido a un Segunda B—, pero el repentino interés del Barça por Bravo podría complicar las cosas. Según medios guipuzcoanos, Jagoba Arrasate podría querer de vuelta al meta de Deba en Anoeta, estadio en el que el Riesgo se forjó como portero. Y si la Real Sociedad quiere a Asier, el Athletic podría estar interesado en Roberto. Las limitaciones geográficas de los leones a la hora de fichar podrían haber centrado la mira de la secretaría técnica rojiblanca en el canterano de Osasuna. No obstante, de Torres no solo se espera que continúe, sino que sea uno de los líderes del nuevo Osasuna.

Y los que no

Rodri (representante de Damià): "Osasuna tiene que leer bien el contrato de Damià"

Por otro lado, dos jugadores que querrían continuar pero lo tienen complicado son Damià y Acuña. El lateral catalán, que según Osasuna causará baja al finalizar su vinculación con el club —al igual que Puñal, Marc Bertrán, Lolo, Nino, Lobato y Satrústegui—, insiste en que tiene un año más contrato. "Tienen que leer bien el contrato del jugador. En él se pone claramente que ha ampliado su contrato un año más, ya que el alcanzar un número mínimo de partidos no estaba sujeto a seguir en Primera División, tal y como se ha dicho desde el propio club", aseguró a Noticias de Navarra su representante, José Rodríguez Baster, 'Rodri'. "Eso sí —añadió—, estamos hablando con Osasuna para intentar llegar a una solución amistosa, ya que entendemos que es imposible que Osasuna pueda pagar en Segunda la ficha que tiene Damiá. Esperamos llegar a un acuerdo bueno para ambas partes".

Por su parte, el deseo de Acuña era continuar en Osasuna una temporada más, incluso tras el descenso a Segunda. El delantero paraguayo se ganó el respeto de la afición gracias a su entrega en la recta final del campeonato y la escasez de minutos que prevé en el Watford no parece la mejor opción para él. Incluso el equipo inglés vería con buenos ojos una nueva cesión. No obstante, la operación se antoja imposible. A pesar de las facilidades propuestas, el alto salario del jugador —que no está dispuesto a reducir— le alejan de El Sadar salvo milagro.

Sin prisa por fichar

Echaide y Timor regresarán a Osasuna; Maikel Mesa subirá al primer equipo

Y cuando unos salen, otros tienen que entrar. A los ya conocidos fichajes de Koné y Tamayo —que tendrá que demostrar durante la pretemporada que tiene sitio en el primer equipo— se sumarán el regreso de Echaide, que ha sido titular en la izquierda con el Hércules, y de Timor, líder en el centro del campo del Girona con ocho goles en la temporada recientemente finalizada. Por otro lado, habrá que esperar a la decisión del nuevo técnico, pero se prevé que entre ocho y nueve jugadores del Promesas pasen el verano con el primer equipo. Maikel Mesa tiene garantizado por contrato una de las 25 fichas, mientras que jugadores como José García, Enrique Barja, Olavide o David García podrían completar la plantilla de cara a la próxima temporada.

Las complicada tesitura económica que atraviesa Osasuna obliga a la secretaría deportiva a reducir al máximo el gasto en fichajes y hacer aquello que tanto tiempo lleva reclamando la afición de El Sadar: tirar de cantera. El club rojillo tiene que ingresar y la prioridad, en este momento, no es la construcción de la plantilla de cara al próximo año, sino solventar esa deuda de ocho millones de euros que trae de cabeza a la dirección del Club.

Aún así, existen serias dudas de que Vasi consiga el objetivo propuesto antes del 31 de julio. Los clubs interesados en jugadores rojillos saben de las necesidades de Osasuna e intentarán apurar al máximo para rebajar el precio de los traspasos. Para tranquilidad del aficionado, el club tiene un plan B para evitar ese hipotético descenso administrativo: un crédito puente. Aunque tarde, las ayudas para el descenso llegarán, lo que debería seguir de garantía suficiente para recibir el préstamo. Solo existe un problema: ¿quién firma la petición? La Asamblea del próximo día 20 pondrá en el cargo a la junta gestora que encabezará Ángel Vizcay, pero todavía no está claro que esta continúe hasta junio de 2015. De la reunión con los socios compromisarios puede salir la fecha de nuevas elecciones a la dirección de Osasuna, que tendrían lugar como pronto en el mes de septiembre, lo que dejaría a cargo de los ingresos por las ayudas a un ejecutivo distinto al que firmó la petición de crédito. Lo dicho, una casa de locos.