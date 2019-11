Asier Garitano: "El resultado no condiciona absolutamente nada de lo que vamos a hacer en Hospitalet”

El entrenador del C.D. Leganés, Asier Garitano habló en rueda de prensa tras el partido de hoy. Se mostró contento a pesar de que no le gustó la primera parte de su equipo, una primera parte donde, paradójicamente, el Leganés dominó. El resultado, según Asier, no condicionará la manera de enfrentar el partido en Hospitalet, donde saldrán a ganar.

"La primera parte no me gustó. Tuvimos más el balón, pero en sitios 'de mentira', donde no hacíamos daño".

El Hospitalet no puso en muchos aprietos a un Leganés que dominó durante todo el partido, aunque más por posesión de balón que por ocasiones. “No me ha sorprendido el partido. Ellos son un equipo que repliega bien por detrás del balón para salir en velocidad, y no les importaba replegar. Pero la primera parte a mí no me gustaba porque teníamos el balón en sitios como llamo yo, ‘de mentira’, en sitios que a ellos no les preocupaba, por delante de sus mediocentros, y a partir de ahí cualquier robo nos podía hacer daño. No me ha gustado, ha habido alguna situación que hemos podido hacer algún gol pero más porque aparecía la jugada que por interpretar bien el juego. En la segunda parte hemos cambiado y me ha gustado más. Teníamos menos situaciones de contraataque de ellos, y sólo teníamos que esperar a tener alguna ocasión, y así ha sido. Hemos hecho el gol, y ahora vamos allí a jugar otro partido”, resumió Garitano.

Kike Ramírez, entrenador del Hospitalet aseguró que lo más positivo había sido el resultado: “cuando un equipos es mejor que tú hay que reconocerlo. Hemos salido vivos”, comentaba. Sobre ello, Garitano replicaba argumentando lo siguiente: “Tampoco creo que hayamos generado excesivas ocasiones como para hacer más goles. Si ganamos 2-0 hubiera sido un castigo excesivamente fuerte para un equipo como L’Hospitalet”, sostuvo.

También habló del partido que le espera al Leganés allí. “Esto se va a decidir allí, lo único que hemos sacado el partido adelante. Iremos allí a volver a jugar a competir, a jugar un gran partido para poder pasar la eliminatoria. Plantearemos el partido para estar más cerca de ganar que de perder, pero independientemente del resultado de hoy. El resultado no condiciona absolutamente nada de lo que vamos a hacer allí en Hospitalet”, aseguró, dejando claro que su equipo va a salir a ganar.

"En Hospitalet preveo un partido muy parecido al que hemos visto hoy en Butarque, con el condicionante del campo"

El Hospitalet, por su parte, también deberá salir a ganar, obligado por un resultado que le dejaría fuera en caso de empate con goles. Sobre qué espera Garitano de ellos, explicó lo siguiente: “Espero a un equipo muy parecido, con el condicionante del campo. Ellos irán más arriba, y tendrán la misma velocidad. En los últimos minutos la cabeza será importante. Para el que tiene algo que perder y algo que ganar, esos minutos finales serán difíciles de controlar, pero preveo un partido muy parecido al que hemos tenido aquí en Butarque”.

Por otro lado, el capitán pepinero Carlos Martínez y Fernando Velasco, podrán estar disponibles. “Seguramente esté, para este partido era correr mucho riesgo pensando que todo se va a decidir allí. Vamos a intentar recuperarlos, y a ver si podemos contar con todos”.

"El partido en Hospitalet es histórico, estoy convencido de que quien pueda ir, allí estará".

Por último, Asier volvió a destacar para finalizar, la importancia de la afición en partidos como estos. “La afición es fundamental, estoy convencido de que la gente que pueda ir allí hará todo lo posible para estar con el equipo. Es un partido histórico, muy importante para nosotros, y cualquier aficionado que tenga la mínima posibilidad de estar allí, estoy seguro de que estará”, finalizó.