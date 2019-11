Entrevista. David Pérez: "Hasta el último minuto vamos a pelear mientras exista una mínima opción"

David Pérez García, 37 años. Jugador de experiencia más que sobrada en partidos de fase de ascenso y con un amplio historial de equipos en Tercera y Segunda División B. Peso pesado en el vestuario granate e importante jugador titular para Manu Fernández por la banda izquierda en esta fase de ascenso. David nos recibe en el césped de Pasarón, el mismo césped en el que hace tan solo un día a su equipo se le pusieron las cosas muy complicadas para conseguir el ansiado ascenso.

Pregunta: Buenas tardes David. Para comenzar cuéntenos, ¿qué tal se encuentra la plantilla después del palo de ayer?

Respuesta: Está claro que la gente está desilusionada y fastidiada. No es un buen resultado para nosotros, somos conscientes de ello y más en este tipo de eliminatorias. No haber hecho ningún gol y encima encajar dos en tu feudo es un resultado más que adverso. A medida que avance la semana seguro que iremos confiando más en nuestras posibilidades. Mañana vamos a descansar y a intentar olvidarlo y el miércoles a empezar a preparar el partido de vuelta.

P: Sobre el campo no se vio un Pontevedra inferior al Puertollano. ¿Qué lectura puede hacer del partido?

R: En este tipo de eliminatorias a dos partidos a veces las eliminatorias se deciden por detalles. Es cierto que nuestros primeros 35 minutos fueron muy buenos, con muchas llegadas, creando ocasiones y jugando siempre en campo rival. Combinamos muy bien y llegamos por los dos costados para luego finalizar por dentro, pero en una jugada aislada y sin aparente peligro nos hicieron gol. Para nosotros eso fue un mazazo muy grande y luego ellos supieron realizar el partido que les interesó. Empezaron a interrumpir el juego y a perder el tiempo. La segunda parte, fue un poco querer y no poder, de intentar llegar cuanto antes con más corazón que cabeza, cuando teníamos que intentar hacer lo que hicimos en los primeros 35 minutos. Ellos estaban muy bien posicionados y el fútbol directo lo defendieron muy bien.

P: ¿Qué cree que les faltó?

R: Sobre todo tener la suficiente tranquilidad de saber que aun quedaban muchos minutos por disputar y cuidar un poco nuestra portería. No es lo mismo perder por uno que por dos goles. Y sobre todo teníamos que haber pensado en que todavía quedaba un partido de vuelta. Yo creo que ellos no pensaban que iban a sacar esa renta, con el 0-1 se les veía bastante conformes porque trataban de defender ese resultado. Pero cuando juegas por delante en el marcador siempre es más fácil porque el contrario tiene que correr más riesgos. Al final se encontraron con ese contraataque ya que tienen jugadores de mucha calidad de medio campo para arriba.

P: Un jugador como usted, que ya tiene mucha experiencia en este tipo de partidos y en categoría superior me imagino que tiene mucho peso en el vestuario. ¿Qué les dice a sus compañeros en el vestuario tras el partido o en el entrenamiento de hoy?

R: La verdad es que ayer prácticamente no hablamos, la gente estaba fastidiada, algo normal después del resultado que se había dado en el partido. Tampoco creo que fuera el momento de decir nada, porque cualquier palabra puede ser malinterpretada y también fue un día complicado, las caras ya lo decían todo. A lo largo de la semana ya tendremos momentos para ir hablando y lo que se puede pensar hoy lunes va a ser totalmente opuesto a lo que vamos a pensar el sábado que viene. Ellos no creo que den la eliminatoria por decidida, aunque está claro que tienen un 80 o 90 por ciento de posibilidad de vencer. Pero nosotros intentaremos aprovechar nuestra mínima opción. Yo como jugador que llevo muchos años lo único que intentaré es hacerle ver a los compañeros que en el fútbol ya se dieron muchas circunstancias, a veces peores que ésta, para por lo menos intentarlo, de nuestra mano estará pelear hasta que el árbitro pite el final el domingo que viene.

P: ¿Cómo se vivió desde el campo el incidente del descuento?

R: Está claro que es un gesto feo, ellos lo saben. El responsable de tirar el balón en ese momento yo creo que no era muy consciente de la repercusión que podía tener, está claro que quería tener un beneficio para su equipo. Yo estuve hablando con su entrenador y realmente nos daba la razón y más con un resultado tan favorable como el que tenían. Fue una tontería de una persona que no pensó muy bien lo que hacía y que hizo que el público se encendiera en un partido en el que no había pasado nada. Tampoco hay que darle muchas vueltas porque no influyó en el resultado.

P: Hablando de la afición. ¿Qué sensación les produjo el ambiente en las gradas?

R: Hay que darles las gracias por todo el apoyo durante todo el año. Con las exigencias de este club, siempre es una afición que está ahí. Ni a ellos ni a nosotros nos gusta que el club esté en la categoría que está pero pedimos que sigan animando al equipo pase lo que pase. Ayer hubo un ambientazo y daba gusto como nos animaban con el marcador adverso. Lo único que me queda por decirles es que vayan a muerte con nosotros que hasta el último minuto vamos a pelear mientras exista una mínima opción. Si lo conseguimos nos encantaría celebrarlo juntos porque sería en parte gracias a ellos y si no lo conseguimos, que sigan animando al equipo porque este club con todas las posibilidades que tiene, y una de ellas es esta afición, tarde o temprano va a ascender.

P: Ya para terminar, ¿qué será de David Pérez la temporada que viene?

R: Bueno, no lo sé ni yo, tampoco pensé en ello. Sí que me gustaría seguir jugando porque me encuentro bien físicamente y yo soy el primero que no me engañaré a mí mismo. No sé donde será, supongo que el Pontevedra hablará conmigo y con el resto de los compañeros y saldarán las deudas que tienen pendientes con nosotros. Y después, el futuro será un poco en función de si la gente quiere que siga o no. Será cuestión de valorarlo y si no quieren que siga, tendré que ver si hay más clubes que me quieran y valorar si me convencen o no.