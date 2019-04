Vitolo: "El equipo saldrá reforzado con los retoques"

Victor Machín 'Vitolo' ha hablado en SFC Radio desde su isla de Gran Canaria, donde está pasando las vacaciones, para ir dando sus primeras impresiones sobre la campaña que está por venir: "Ojalá hagamos una buena temporada, va a ser difícil hacer una igual, pero estoy convencido que con los retoques que se hagan el equipo saldrá reforzado”. Los nuevos fichajes por han gustado bastante al extremo sevillista: "Las dos incorporaciones que han llegado son de mucha calidad. Jugadores como Aleix o Denis, que a lo mejor para el aficionado no son tan conocidos, tienen muchísima calidad. Los he visto jugar, creo que nos pueden aportar mucho y sobre todo que tienen mucha hambre, están empezando en el fútbol y quieren hacer grandes cosas”.

Junto a los fichajes, va a ser crucial la continuidad de Unai Emery, al quien Vitolo ha expresado su admiración: "Muy contento por la renovación del míster, porque desde que he llegado ha sido uno de los que más ha confiado en mí. Ojalá siga muchos años, porque para mí es un pedazo de entrenador y se lo merece".

Por otro lado, salidas como la de Rakitc son un punto en contra, aunque a Vitolo no le preocupa esto: “Es una baja súper importante, nos daba mucho, era nuestro capitán y va a ser muy difícil de suplir, pero creo y confío en Monchi y en toda la dirección deportiva. Han demostrado que pueden venir jugadores de mucha calidad y a precios bajos".

El canario, que fue uno de los mejores en la final de Turín, también ha hablado sobre ese partido, en el que jugó tras ser duda hasta última hora, algo que no influyó en su rendimiento: “Me sorprendió un poco el poder que tiene el cuerpo humano, o estaba al cien por cien o me encontraba dolorido. Pero al final aguanté, pude ayudar al equipo y esa victoria en esa final es un momento que nunca voy a olvidar”. Vitolo ha afirmado que uno no es consciente del título logrado hasta que pasa un tiempo, para él, hasta que no ha vuelto a casa: “Cuando voy por la calle la gente me para y me da la enhorabuena. Hasta entonces uno no sabe la magnitud que ha cogido, hemos ganado un título que no muchos jugadores pueden ganar. Ojalá que puedan llegar más”.

Tampoco ha querido pasar sin hablar de la próxima final, la de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid: “Me acuerdo de ese partido. No somos favoritos, pero si ya lo hizo el Sevilla una vez, por qué no otra. El Madrid es un auténtico equipazo, iremos sabiendo que ellos son favoritos, pero que podemos hacer algo bonito”.

Por último, el jugador sevillista ha demostrado que se encuentra integrado en la ciudad y el club y quiere seguir cosechando éxitos en Sevilla: “Pensaba que lo que he conseguido estaba lejos. Contento con este título y sobre todo porque la gente me ha tratado muy bien. Ojalá pase muchos años en este club, porque creo que es especial y sobre todo su afición, que te lleva en volandas a la victoria”.