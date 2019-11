Entrevista. Carlos Álvarez: "No sufrir va a ser casi imposible"

Como buen profesional, Carlos Álvarez apuró hasta el cierre de Butarque para salir después del caluroso entrenamiento vespertino del jueves. El partido que la afición pepinera lleva esperando diez años se acerca, y la concentración del máximo goleador del Club Deportivo Leganés esta temporada, salta a la vista. Con camisa blanzquiazul y bermudas marrones nos recibe 'El Guaje', antes de marcharse a ver el Uruguay - Inglaterra a casa de un compañero.

Con la sensatez que lo caracteriza nos cuenta sus impresiones de cara al partido del domingo contra el Hospitalet. Un ovetense sportinguista, que se ríe y hace reír, pero que se enfunda el traje del "aquí y ahora" antes de dar algo por hecho. No va más allá, y eso es lo que le ha permitido estar aquí y ahora, siendo el pichichi de un equipo que el próximo domingo, a eso de las nueve de la noche, si todo va bien, puede ser de Segunda. La de plata.

Pregunta: ¿Cómo lleva la semana un posible jugador de Segunda División?

Respuesta: Como cuando ibas al instituto, no puedes dejar el trabajo para el último día aunque te quede uno. Hay que aprobar el último examen y sacar el curso. Lo que está claro es que jugamos en Segunda División B, tenemos un último partido dificilísimo y uno de los dos equipos ascenderá. Lo que viene después y el tiempo para analizar cosas es cuando acabe el partido. Somos conscientes de que nos queda un trabajo por hacer.

P: ¿Vino al Leganés para vivir esto?

R: Está claro que ascender de Segunda División B a Segunda me parece súper complicado. Muchos equipos lo intentan cada año. Creo que es un filtro enorme y por supuesto que tienes la esperanza. Vienes a un equipo que ha sido subcampeón el año anterior entonces siempre piensas que vas a luchar por ello. Pero de ahí a conseguirlo hay un paso.

P: Nada más acabar el partido contra el Hospitalet, lo primero que dijo a 'Lega TV' es que la vuelta iba a ser “muy dura, 90 minutos de sufrir y de morir luchando”. ¿No se ve ganando allí?

R: Me veo ganando, pero luchando y sufriendo. La única manera de sacar el partido adelante es estar al 100%. En cuanto aflojemos un poco nos pueden pasar por encima. Son muy buen equipo, no se llega a una tercera ronda de playoffs sin serlo.

"El vestuario está concienciado de que tenemos que ir allí y ser nosotros mismos."

P: Cuando surgió el emparejamiento contra Hospitalet, se hablaba de la desventaja de jugar el primer partido en casa y el segundo fuera. Ahora que lleváis un 1-0 a Barcelona, ¿ha desaparecido esa idea?

R: No lo sé. Date cuenta de que después de traer las dos eliminatorias con empate a cero fuimos capaces de ganar 1-0. Pero los dos partidos, el de Guijuelo y el de Lleida, el equipo tuvo que trabajar mucho, ser muy serios en defensa. Para repetirlo contra un equipo que no le vale ese resultado va a ser muy duro.

P: Mucha gente esperaba más del Hospitalet en Butarque. ¿Qué partido espera que plantee ahora el equipo catalán?

R: Espero un partido muy diferente. Creo que ellos sacarán su mejor versión. Ellos en casa han sido muy fuertes todo el año y por algo será. También el cambio de superficie influye muchísimo. Será un partido totalmente distinto. Que nadie se piense que el Leganés va a dominar y no va a sufrir porque creo que eso es casi imposible.

P: Dices que la superficie influye porque el campo de la Feixa Llarga es de césped artificial. Esta temporada no habéis ganado en esas condiciones. Tampoco perdido. ¿Será un impedimento?

R: No, pero creo que los partidos en césped artificial suelen ser muy igualados. Son muy disputados, el balón no corre como en hierba natural y al final se acaban igualando mucho los partidos. Hay mucha segunda jugada, mucho balón suelto y a la mínima hay ocasiones de gol. Entonces son partidos que se diferencian por pequeñas cosas por eso hace falta el 100% de concentración. Y esto es fútbol, también influye la suerte.

"Si conseguimos ascender será de diez para mí la temporada".

P: El otro día decía un compañero suyo que el grupo no está nervioso. ¿Cuál es la fórmula?

R: No hay una fórmula. Cuando llevas varias semanas jugándote en todas lo mismo, que si pierdes te quedas fuera, al final el tiempo ayuda a llevar la normalidad. Pero cuando llegue el domingo por la mañana las sensaciones serán diferentes.

P: En estos playoffs no habéis encajado ni un gol. Mención especial a la defensa, que además es la menos goleada de toda la Segunda División B. Carlos Álvarez es el primer defensa, presionando la salida del balón rival sin descanso, pero cuando mira hacia atrás, y ve a Mantovani y compañía, ¿qué piensa?

R: Yo miro hacia atrás y cualquier persona que veo detrás me parece que son titanes. Gente que compite de forma increíble. Y creo que eso es la clave de este equipo. Si añades que desde arriba ya defendemos y luego lo que les llega lo cortan como lo cortan… Es lo que ha hecho que lleguemos hasta aquí. Somos un equipo, y creo que esa es la palabra. La solidez defensiva, la unión, todo eso hace que confiemos los unos en los otros. Yo cuando miro para atrás y confío, espero que cuando ellos miren hacia adelante opinen lo mismo -entre risas-.

P: Hablando de la temporada en general, y a 90 minutos de finalizarla, ¿qué análisis hace de la ella?

R: Todavía no es tiempo para hacer análisis. Creo que va a influir mucho este partido. Si Sergio Ramos no mete ese gol en la final de la Champions fíjate la diferencia que hay de un análisis a otro. Al final esto es fútbol y la gente analiza según el resultado. Como el fútbol depende tanto de los resultados creo que los análisis hay que hacerlos después de los resultados. Hay que trabajar para que esos resultados sean positivos y hacer cada cosa a su tiempo.

"Sí he notado la exigencia de la gente. Yo lo hago lo mejor que puedo, pero la grada manda".

P: ¿Y la suya personal la puede analizar?

R: Yo estoy contento a nivel individual porque creo que he dado todo lo que tengo dentro y eso es lo que siempre tiene que notar un jugador. Cuando uno es delantero se juzga mucho el acierto o no acierto. He tenido épocas mejores, épocas peores. Pero si conseguimos ascender será de diez para mí la temporada.

P: Ha superado su récord de goles. Lleva 17. Sumados a los 9 Fran Moreno, 8 Eraso, 8 de Velasco y compañía, son unos cuantos. Aún así, al equipo se le ha acusado en algunas ocasiones de falta de gol. ¿Está de acuerdo o es muy exigente la grada pepinera?

R: Sí que he notado la exigencia de la gente. Pero la grada manda y piden lo que ellos quieren. Yo lo único que puedo hacer es hacerlo lo mejor que puedo y dejarlo todo en el campo. Pero creo que somos un equipo donde hemos hecho goles todos, igual que defendemos todos y creo que somos un equipo. Al final somos un equipo para todo y esa creo que es la clave para estar donde estamos.

P: El equipo pasó por alguna racha negativa. Fue mínima, pero seguramente costó el primer puesto del Grupo II. ¿Llegó a haber dudas en el grupo después de aquella ‘revolución’?

R: No he llegado a dudar de mí mismo en ningún momento. Trabajo cada día, cada semana en mejorar. Cuando tienes menos suerte de cara al gol intentas fijarte en qué cosas puedes hacer para marcar goles, qué tienes que cambiar. Los goles no son todo pero cuando eres delantero los necesitas.

"No se me pasa ir a Hospitalet y no sacar un resultado positivo. No es una opción para mí"

P: ¿Qué opinas de la 'normalidad' que caracteriza a Asier Garitano?

R: Es un cúmulo de todos. De Asier, del preparador físico, de todo el vestuario, de los que no juegan… Creo que esto es una suma de muchas cosas. Para llegar aquí todo el mundo tiene que hacer cosas bien. Hay 80 equipos al empezar el año y quedamos cuatro. No es casualidad. La química del grupo al final importa.

P: ¿Y cuál es esa química o virtud del grupo?

R: La mejor virtud es el grupo en sí, la palabra equipo es la que define al Leganés. Eso en el campo se acaba viendo. Eso es lo que hace que defendamos todos, ataquemos todos, que se repartan los goles, que se reparta el trabajo en defensa. Eso es lo que hace que estemos aquí. El Atlético de Madrid creo que es un buen ejemplo. Somos un equipo que muerde en el campo.

P: Hablabámos antes de la exigencia de Butarque. Viene de equipos con grandes hinchadas: Sporting, Cádiz,… ¿Qué puede decir a nivel general de la grada pepinera?

R: Estoy encantado. Desde el primer día aquí en Butarque. Está claro que estás en Segunda B, no es fácil y siempre viene gente. Somos el equipo con más socios del grupo, creo que eso lo dice todo. A la afición y a la gente estamos todos muy agradecidos. Además en este último desplazamiento se va a batir un record a pesar del horario. Sólo podemos dar las gracias y darlo todo el domingo para que todos sean felices.

P: Se rumorea que los niños de Leganés ya no quieren ser Messi o Cristiano, sino que prefieren ser Carlos Álvarez, ¿qué le parece?

R: Me parece que salen perdiendo -entre risas-. Les van a salir peor los tiros y todo. Pero para mí es un orgullo y ojalá el resultado final sea exitoso para todos para que los niños de Leganés estén más orgullosos de llevar la camiseta de este equipo. Pero esto es un paso, que nadie se piense que es un pasito, porque esto es un paso muy grande y ojalá seamos capaces de darlo.

"Ojalá pueda tirar culines en Butarque en Segunda División"

P: Llegaste a jugar unos minutos en Segunda División de la mano de Manolo Preciado. Suponiendo que el Leganés suba a Segunda División ¿Le veremos la temporada que viene tirando culines de sidra en Butarque?

R: Ojalá que se cumpla y pueda tirar culines en Segunda División. Pero eso está en la playa, todavía estamos en el mar, vemos las palmeras pero hay que llegar a la orilla y luego ya vemos qué hacemos en la arena. Todavía nos queda llegar y morir en la orilla sería duro así que vamos a seguir pensando en remar bien y ya pensaremos en lo que hacemos cuando lleguemos a tierra.

P: En el último spot del Leganés pudimos ver cómo rechazaban la llamada de Del Bosque. Igual tenían que haberla aceptado. ¿Qué le ha pasado a la selección española?

R: Pienso que esto es fútbol. Esto es el deporte. No se puede ganar siempre, es imposible. Algunos lo entienden y otros no. Pero la forma en la que se pierde no ha sido la mejor. A veces, cuando ganas a lo grande también puedes perder a lo grande.

P: Para terminar. ¿Qué pasa si el 'Lega' no asciende este domingo?

R: Sería un palo muy duro. Sería un palo para el vestuario, para la afición, para todos. Pero igual que no quiero pensar en los análisis positivos no quiero pensar en los negativos. No se me pasa ir a Hospitalet y no sacar un resultado positivo. El vestuario está concienciado de que tenemos que ir allí y ser nosotros mismos. No quiero pensar en no sacarlo porque no es una opción para mí.

Test personal

¿Qué le hace Feliz?

Marcar un gol.

¿Su mejor virtud?

Complicada. No me gusta echarme flores.

¿Peor defecto?

Tengo muchos -entre risas-.

¿Mayor temor?

La soledad.

¿Un ídolo futbolística?

Ronaldo, “el verdadero” como diría Mourinho -entre risas-.

¿Cualidad que más valora en una persona?

La empatía

¿Una comida?

Cualquiera que me haga mi madre

¿Una película?

El Padrino II

¿Una canción?

Cualquiera de Joaquín Sabina

¿Un deporte?

Baloncesto, ciclismo.

¿Un estadio de fútbol?

El Molinón.

¿Un hobby?

Estar con amigos.

¿Un lugar para vivir?

Asturias.

¿Un sueño?

Ascender a Segunda División con el Leganés.