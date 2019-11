Nadar para morir en la orilla

La losa fue demasiado grande. El final fue triste, muy triste. El viejo e histórico Pontevedra no pudo superar el golpe recibido en su casa. La losa fue demasiado pesada. El 0-2 generó una tormenta difícil de superar para el buque granate. Pese a ello, el náufrago Pontevedra lo intentó. Nadó y nadó, pero al final, se ahogó en la orilla, incapaz de vencer a la bravura manchega, una tormenta perfecta de fútbol y oficio.

En realidad, el Pontevedra lleva luchando contra la tempestad todo el año. Un mal inicio, varias ampliaciones de capital, problemas económicos, jugadores sin cobrar, inestabilidad institucional… Pese a ello, los jugadores, comandados por Manu, lograron enderezar el navío. Coquetearon con los puestos de play-off hasta, finalmente, afianzarse. Pudieron ser líderes tras vencer al Somozas –hoy felizmente en Segunda B-, pero una borrasca en Dorneda les apartó del camino más rápido para llegar al puerto de bronce. Quizá ahí estuvo la clave del éxito.

Pese a ello, el equipo granate, de menos a más en la temporada, no se amilanó. Tras la dura empresa de Portugalete, el equipo cogió moral en el oasis canario. La última parada sería, paradójicamente, Puertollano. De puerto tiene poco, de etapa llana, menos. Los ciudarrealenses demostraron por qué lograron 98 puntos en liga. El Pontevedra tuvo en casa a uno de los mejores equipos de Tercera contra las cuerdas. No supo rematarlos y los manchegos salieron a flote para asestar dos disparos directos a la proa gallega. Ahí se torció el camino. Lo del Cerrú ya fue un querer y no poder.

Salida a por todas

Comenzaron los granates con intensidad y verticalidad, al igual que en la ida. Varios disparos lejanos y algunos centros que no encontraron rematador granate fueron los argumentos para tratar de asustar al equipo local. Pero el Puertollano no se amilanó. Es cierto que no generó ocasiones, pero en ningún momento vio peligrar su renta. Otro gallo hubiese cantado si alguna de las aproximaciones lerezanas hubiesen acabado en gol. Pero, como si de un deja vu se tratase, el buen inicio de partido granate no se correspondió con el premio del gol.

A partir de la media hora el partido bajó en intensidad. El Puertollano se asentó más en el campo e impidió, con un ritmo lento, que el juego granate fluyese. Cierto es que los manchegos no inquietaron a Edu salvo con un centro peligrosísimo de Salva al que no llegó Hugo por centímetros.

Impotencia

Si durante el primer tiempo los locales habían tratado de que se jugase poco, en la segunda parte su plan fue todavía más descarado. Jugadores en el suelo, pérdidas de tiempo, recogepelotas que no hicieron aquello para lo que están en el campo… lo que se llama “el otro fútbol”. Una manera lícita de frenar el juego rival. Ventajas de ir por delante en el marcador.

Así, en el segundo acto los granates, ansiosos ante el peso del cronómetro en contra, no lograron poner en serios aprietos a Reguero. La impaciencia se apoderó de los gallegos y el Puertollano fue creciendo en el partido. A los diez minutos de la reanudación, Carnero lo intentó de falta directa pero su disparo salió cerca del poste. Ni así.

El Pontevedra comenzó a abusar del fútbol directo, el mismo pecado que en la segunda parte de la ida. La defensa manchega se encontraba cada vez más a gusto con el tipo de partido que planteaba su rival. Los locales incluso se permitían manejar ya el partido, jugando con la ansiedad del Pontevedra.

Alexis probó a Edu en un disparo flojo, en uno de los primeros acercamientos del Puertollano en la segunda mitad. Fue entonces cuando Manu decidió apostar el todo por el todo. Si en el descanso había introducido al juvenil Tomás por un desatinado Fran Fandiño, en el minuto 65 quemó sus naves con la entrada de Javi Otero y Kevin Levis. 4-4-2 claro con la misión de volcar el juego en sus dos referencias ofensivas.

Sin embargo, de nada valió. El Puertollano hizo gala de su solidez. No concedió casi nada al Pontevedra y cuando lo hizo, apareció el desatino o Reguero. El meta alejó con una buena mano un balón envenenado que se colaba previo a la ocasión de Valdivia, que dio en el larguero. A falta de diez minutos, los locales pudieron sentenciar a la contra. Pero dejaron con vida a su rival y casi lo pagaron cuando Carnero encontró por fin un remate con la cabeza que, en posición franca, envió desviado. Fue el canto del cisne. Por aquel entonces el Pontevedra ya estaba ahogándose en su propia impotencia. Ni siquiera las fuerzas de su centenar de aficionados desplazados –pese al resultado, la distancia, la hora y el precio del viaje- le dio los arrestos necesarios para tomar lo que hubiese sido un soplo de aire fresco.

Orgullo

Finalmente, el Pontevedra cayó como anunció, con las botas puestas. El Puertollano, ese tan cacareado equipazo, solo fue superior a los granates en acierto y oficio. Pero al fútbol se gana con goles y los manchegos son, por derecho propio, equipo de Segunda B.

La hinchada gallega no exigía remontada, solo orgullo. Y los granates, si de algo van sobrados, es de tesón. Ya lo dice su himno. Fue el triste final a una bonita historia de primavera. Esa 'primavera granate' en la que el equipo logró reenganchar a buena parte de la masa social de antaño. Esa plantilla que logró que la ciudad del Lérez, que respira fútbol por los cuatro costados, recobrase la ilusión por un equipo que un día fue grande.

Y quizá ahí esté el error, en pensar que la grandeza de un club viene dada por su división. No es así. El Pontevedra, en su particular primavera granate, ha vuelto a sacar a relucir su categoría. Un lustre que, por cierto, nada tiene que ver con este pozo de Tercera División. Será el cuarto año consecutivo de los granates compitiendo en el fútbol regional. El club no se merecía esto. La afición, tampoco. Y ni mucho menos los jugadores. Han sido un ejemplo de implicación y han caído con la cabeza alta, con lágrimas de amargura y decepción. Perder es una opción, rendirse nunca. Este club es demasiado grande como para no volver a intentarlo el año que viene. Y más pronto que tarde, volverá al lugar que merece. El fútbol siempre da una segunda oportunidad a quien se lo gana.