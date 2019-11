Adiós 'Carrigol'

Pedro Carrión no continuará en el San Fernando. El delantero malagueño no volverá a Tercera División con el equipo de la Real Isla de León después de haber colaborado trascendentalmente en el último ascenso de la entidad a Segunda B en la 2011-2012. Fue en ese curso donde Carrión se ganó a la Marea Azulina a base de goles, demostrando que su primera media temporada en el Club Deportivo no fue casualidad. Carrión era y es un “hombre-gol” de los que ya no quedan y, aunque su participación en la última temporada haya sido escasa, a buen seguro que en Bahía Sur se le recordará como un ariete que batió todos los registros anotadores. De hecho, hasta su apellido se transformó en San Fernando. Hoy en las redes sociales son muchos los que se despiden con un “Gracias Carrigol”. Y no es para menos.

73 goles en 123 partidos

Carrión llegó a San Fernando en enero de 2011. Llegaba procedente del CD Alcalá, que por entonces militaba en el Grupo IV de Segunda B, por donde había pasado sin hacer mucho ruido. El delantero de Cártama muy pronto comenzó a golear vistiendo la azulina.

En su debut (23 de enero de 2011) marcó de penalti ante el Sanluqueño en Bahía Sur. Fue la primera de las diez dianas que lograron llevar a la escuadra dirigida por Iriondo a su primera fase de ascenso a Segunda B desde su refundación en 2009. En esos playoffs, el San Fernando llegó a la última ronda gracias en parte al instinto de un Carrión que remató al Jerez CF en la vuelta de la primera eliminatoria y reanimó a su equipo en Loja cuando peor lo estaba pasando.

Sin embargo, La Roda dejó a los isleños con la miel en los labios. Carrión no pudo “mojar” en ninguno de los dos partidos. Los manchegos ascendieron con un global de 4-0 en la eliminatoria.

No obstante, Carrión seguro que no olvidará su primera temporada completa en el San Fernando, aunque fuese en Tercera División. Todo le salió bien. Desde el principio, aunque el equipo no respondía como se esperaba, él enchufaba todas las oportunidades de las que gozaba. En la liga regular jugó 36 partidos y marcó 40 goles. Una auténtica bestialidad de la que incluso se hizo eco Deportes Cuatro dedicándole un reportaje.

Pedro era un veterano que estaba viviendo una segunda juventud en La Isla. Para la historia quedará un hat-trick en el Pérez Ureba de Conil (2-4) en el que 'Carrigol' dio un recital de superioridad técnica y física, dando tres puntos vitales a su equipo, que no tenía otro objetivo que alcanzar nuevamente la fase de ascenso.

Carrión marcó 41 goles en 40 partidos en la temporada del ascenso azulino a Segunda B

El San Fernando acabó segundo y el sorteo le emparejó con la UD Mutilvera de Navarra en la primera ronda. Carrión no marcó y el cuadro azulino se clasificó por el valor doble de los goles a domicilio (1-1 y 0-0). En las semifinales por el ascenso esperaba el Levante B pero Pedro tuvo que ver los dos partidos desde la grada por lesión. Por suerte para él, el equipo respondió y se clasificó con autoridad (2-0 y 0-1).

Otra vez se presentaba la oportunidad del ascenso y esta vez no iba a ser desaprovechada. Carrión abrió el camino ante el Laudio de penalti (el San Fernando ganó 2-0 en la ida) y su gran amigo Ñoño certificó el ascenso en tierras vascas (0-1). Fue un día inolvidable para toda la Marea Azulina y el broche de oro de una temporada de ensueño para el de Cártama, que se convirtió en un ídolo en Bahía Sur.

Problemas con Masegosa

Sin embargo, la primera temporada en Segunda B no iba a ser tan fácil. La llegada al banquillo de Pepe Masegosa le hizo perder la titularidad. El técnico sevillano barajó incluso la posibilidad de prescindir de él por su avanzada edad para la práctica del fútbol. Carrión tuvo que adaptarse a esta situación y, con un gol en Écija dio una victoria trascendental para que el San Fernando iniciara la escalada en la tabla clasificatoria. Era el estreno goleador del delantero en la temporada 2012-13, curso histórico para la entidad cañaílla, ya que hasta la última jornada tuvo opciones de clasificarse para los playoffs de ascenso a Segunda División. Carrión se ganó la confianza de Masegosa y anotó catorce goles.

Y llegó la temporada 2013-14, para olvidar en todos los sentidos. Juanma Carrillo abandonó la dirección técnica en la sexta jornada y acusó a los pesos pesados del vestuario por “hacerle la cama”. Carrión fue señalado por fallar un penalti ante el Lucena en Bahía Sur. El equipo azulino se hundía y Masegosa volvió al banquillo para intentar enmendar la situación. Carrión se estrenó en la séptima jornada frente al Albacete y dio la primera victoria de la temporada con un doblete frente al Córdoba B en la jornada 11. Su último gol en el San Fernando fue el domingo siguiente en la derrota por 3-1 ante la Balona.

A partir de ahí, a Carrión le llovieron los problemas. Fue apartado del equipo en noviembre y condenado a disputar los minutos de la basura en la segunda vuelta, por lo que no pudo evitar que el San Fernando descendiera a Tercera División. Un final triste para “Carrigol” en el equipo que le hizo alcanzar su plenitud futbolística, en la ciudad donde más a gusto estuvo.

Ahora, Carrión, con 36 años tiene ofertas para jugar cerca de su Cártama natal. No se conoce todavía su destino pero, lo que está claro, es que el nombre de Pedro Carrión Padial no se olvidará fácilmente en San Fernando.

Entrevista de VAVEL a Carrión en diciembre de 2013