Nueve equipos ascienden a la Segunda División B

El fútbol es un deporte que mueve masas, también en las categorías más allá de lo profesional. Concentra emociones, alegrías, tristezas y sinsabores. Justo lo que se ha vivido, de forma repartida, en un total de 18 ciudades o localidades repartidas por la geografía española. Repasamos brevemente cada uno de los nueve ascensos que se vivieron este pasado fin de semana, y que por tanto se suman a los nueve correspondientes a la fase de campeones. No hay ascensos de terceros y cuartos clasificados, lo cual, muestra la importancia de ocupar los puestos cabeceros de la clasificación a final de liga.

Atlético Astorga: preparados para hacer historia

Hace no mucho, ya los contábamos que los sueños no eran imposibles en Astorga. Y así fue. Después de un playoff (que además fue el primero) bárbaro, con remontadas imposibles, esta pequeña ciudad leonesa de 12000 habitantes, ha visto hecho realidad su sueño, de ascender por primera vez en su historia a la categoría de bronce del fútbol español. Después del complejo 2-1 que recibieron en Laredo, los maragatos consiguieron vencer por la mínima en La Eragudina (1-0) ante unos 2000 espectadores, para dar alegría a un día que no se olvidará nunca, y que permanecerá en el recuerdo.

Eldense: el que la sigue, la consigue

No fue un fin de temporada fácil para el CD Eldense. Los blaugranas, campeones del grupo valenciano, acusaban su no ascenso, y por tanto su eliminación de la fase de campeones, al arbitraje sufrido en Marbella. El equipo local consiguió en los últimos minutos de la prórroga el resultado necesario para ascender (3-1) tras el 1-0 conseguido por los alicantinos en la ida. Los de Sergio Egea, consideraron que el colegiado (que aunque correspondiese a otra delegación, había nacido en Málaga) había influenciado en su no ascenso. A pesar de ello, el fútbol los ha devuelto lo que era suyo. Después de eliminar a dos grandes equipos como la Arandina y el Formentera (al que venció en el Pepico Amat este fin de semana por dos goles a uno), el Eldense ya celebra el bronce.

Betis B: jugar en casa es rentable

El filial verdiblanco no cabe de alegría. Lo que el primer equipo no ha sabido transmitir, sí lo ha hecho el equipo “B”, que se ha mostrado muy fuerte en el Benito Villamarín. Gracias al apoyo incondicional de todos sus aficionados, consiguió remontar el 2-0 vivido en Orihuela. Los alicantinos no pudieron evitar la goleada (4-1) que endosó el filial bético, y que los acreditó como nuevo equipo del grupo IV de la Segunda División B.

San Roque de Lepe: sin tiempo para despedirse

No ha pasado mucho tiempo, desde que el San Roque abandonara la tercera categoría del fútbol español, y no ha tardado en regresar. Los andaluces, en todo momento se mostraron fuertes, y a pesar del empate de la ida (1-1), una victoria a domicilio en Alzira (1-2), permite a los léperos regresar al lugar del que nunca debieron de salir.

Trival Valderas: temporada para enmarcar

Si en Astorga nada era imposible, en Alcorcón, más de lo mismo. Allí, el Trival Valderas, a pesar de contar con uno de los presupuestos más bajos de toda la tercera madrileña, se ha ganado el respeto. Ya no sólo ha conseguido el campeonato del grupo séptimo, sino además, un merecido ascenso, eliminando en la eliminatoria final, a un gran equipo como el Arenas de Getxo. Una temporada histórica, digna para enmarcar.

Somozas: rendirse no es lo correcto

En el pequeño pueblo de Somozas (de 1500 habitantes), su equipo los ha dado una gran alegría, contra todo pronóstico, consiguiendo el primer ascenso de su historia, al igual que otros tantos equipos. El campeón gallego, fue apeado de la eliminatoria de campeones por el filial del Real Valladolid, pero la ilusión ha permanecido, y Galicia ha apoyado a esta pequeña localidad, a hacer realidad el sueño del ascenso. Somozas es también de Segunda “B”. A pesar de la derrota por la mínima ante otro filial (en este caso del Tenerife), la goleada de la ida en tierras canarias (0-4) permitió dar un paso firme, que se vio combinado con el resultado del pasado fin de semana, para conseguir el tan ansiado ascenso.

Langreo: el “matafavoritos”

Asturias celebra el ascenso de otro equipo asturiano, como es el UP Langreo, que tras varias temporadas, regresa la tercera categoría del fútbol español. Su eliminatoria no era fácil, ya que el Mérida tenía muchas papeletas para ascender. Con el empate de la ida (0-0) y el resultado ajustado pero necesario de la vuelta en Ganzábal (1-0), Langreo vuelve a ser de bronce. Para el recuerdo, aunque de modo negativo, quedarán los enfrentamientos que protagonizaron muchos radicales de la AD Mérida con la afición local. Cosas que sobran el mundo del fútbol. Mérida tendrá que pasar, al menos, otro año en el infierno de la Tercera División.

Puertollano: regreso a casa

En Castilla-La Mancha están de enhorabuena por partida doble. En primer lugar, el CD Puertollano, ha regresado a Segunda División “B”, con un proyecto ambicioso y costoso, que ha acabado dando resultado. El empate en el Ciudad de Puertollano (0-0), ante un duro escollo como el Pontevedra, sumado al buen resultado conseguido en Pasarón (0-2), permiten a los azulones, seguir soñando con permanecer en la categoría de bronce, y luchar en un futuro próximo, por aspirar a algo más.

Socuéllamos: ilusión por bandera

Y en segundo lugar, está el UD Socuéllamos. Esta localidad de Ciudad Real, ha vibrado con su equipo en este playoff, así como en liga. No ha sido fácil encontrarse con un equipo como el Linares, con una masa social de un club de categoría superior, pero los socuellaminos han luchado de principio a fin, y gracias al 2-1 de la ida, un empate a nada en el Estadio de Linarejos, los ha permitido hacer historia, consiguiendo dos ascensos en las dos últimas temporadas. Una ilusionante temporada se avecina en el Paquito Giménez.

Posibles renuncias

El fútbol va en concordancia con la economía. Y eso es lo que asusta a muchos de los aficionados de estos equipos. Algunos de ellos, como Astorga, Somozas o Trival Valderas tienen muchas dudas. Su economía es muy precaria para competir en Segunda División “B”, una categoría que supone a la par que mayores ingresos, mayores gastos (pernoctaciones, arbitrajes, fichas profesionales…etc). Y en el caso de algunos clubes, reformar sus estadios, aplicando las instalaciones a la normativa impuesta por la RFEF. Eso no impide que puedan competir, pero sí se verán obligados a aumentar considerablemente (y en muchos casos duplicar) sus presupuestos.

Sin ir más lejos, la presidenta del Atlético Astorga lo reconocía: “Vamos a realizar un estudio de viabilidad. No quiero endeudar el club y que peligre su futuro. Si podemos conseguirlo, adelante, y si no, nos veremos obligados a renunciar a la plaza”. Por tanto, todos estos equipos, se ven estos días obligados a reunirse con sus socios, patrocinadores, y autoridades, en busca de hacer efectivo en los despachos, lo que se ha ganado en el campo.

A la par, son muchas las denuncias por impagos que se han producido a la AFE. Muchos clubes van a tener serios problemas a la hora de pagar los avales. Se espera un verano caliente, por lo que no estará de más, estar precavidos y atentos, por lo que pueda suceder.