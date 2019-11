Iker Casillas: el madridista - el mundialista

Iker Casillas desde muy joven siempre se destacó tanto en el Real Madrid como en la Selección Española de fútbol. Al comienzo de su carrera daba buenos frutos en los dos conjuntos. A lo largo de los años, con más jerarquía en ambos, su nivel y su contribución como arquero y capitán era de lujo aunque se consagrara más con España que con el Madrid, pero ahora, en lo que pudiera ser el ocaso de su carrera, no le ha ido muy bien ni en el club ni en la selección, a pesar de quedar campeón de Champions en esta misma temporada en donde le tocó disputar su cuarta Copa del Mundo.

2002: De villano a héroe

En el 2002 Casillas llegaba a Corea y Japón como el gran héroe de la Novena. Tras una temporada en la que perdió la titularidad en el Real Madrid por bajo nivel, pudo reivindicarse en la final de Champions League cuando en el segundo tiempo sustituyó a un lesionado César Sánchez. Del Bosque le dio un voto de confianza y el de Móstoles no defraudó en tres oportunidades cantadas en las que el Bayer Leverkusen pudo marcar para arrebatarle el título a los merengues que ganaban con los goles de Raúl y la histórica volea de Zinedine Zidane. Ese día, Iker dejó de ser el villano que lo llevó a la suplencia durante casi toda la temporada.

Una vez con la Champions en la mano y el título de “San Iker”, venía una nueva oportunidad en la que Casillas debía demostrar de qué estaba hecho: El Mundial. Santiago Cañizares se lesionaba cerca del comienzo del mismo y José Antonio Camacho, seleccionador de España para ese entonces, se decidió por Iker para sustituirlo.

Casillas junto a Zidane y la Novena. Foto: AP/Reuters

Ese Mundial sirvió para que Casillas se quedara con la titularidad indiscutible en la selección. Se convirtió en el primer arquero español en detener un lanzamiento en la tanda de penaltis, de hecho, fueron dos lanzamientos que detuvo en la tanda y uno antes de la misma, para que finalmente España eliminara a Irlanda y así clasificar a los cuartos de final. Aunque luego cayera ante Corea con escándalo incluido, el madridista, sin dudas, era figura y dejaba huellas de una calidad que volvió a su esplendor desde aquella final en Glasgow.

2006: Nada con el Madrid, nada con España

Las cosas en el Real Madrid no andaban muy bien, el club en la temporada 2005/2006 no consiguió ningún título, Casillas individualmente tampoco pero su calidad como portero no bajaba y una vez más fue seleccionado como el portero titular de España para el Mundial de Alemania 2006. Pese a la temporada estéril con el club blanco, Luis Aragonés, quien era el Director Técnico en aquella ocasión, confió en el de Móstoles.

España llegaba a Alemania por la vía de la repesca, pero logró pasar de la fase de grupos que compartió con Arabia Saudita, Ucrania y Túnez en el primer lugar. Casillas solo encajó un gol, lo que le predestinaba unos octavos de final con posibilidades de clasificar a la siguiente fase, pero entonces su oponente fue la Francia subcampeona de Zinedine Zidane y compañía, quienes no se apabullaron con el gol de David Villa y luego le hicieron tres a Iker. El mismo “Zizou”, Franck Ribéry y Patrick Vieira le romperían las redes para mandar temprano a casa a “La Furia Roja”.

2010: El gran año de Casillas

Iker levantando la Copa del Mundo del 2010. Foto: Sefutbol

El 2010 fue otro año infructífero para el Real Madrid, pero no para Iker Casillas. El nivel del arquero no bajó a pesar de que el club no hiciera una buena temporada, al contrario, él venía en ascenso desde el 2007 y 2008 cuando ganó la competición doméstica dos veces consecutivas, el Trofeo Zamora y la Eurocopa con la selección en ese último año, además de levantar la copa con el brazalete de capitán español.

Con todo esto, Casillas llegaba en perfecta forma para el Mundial de Suráfrica 2010, poniéndole un listón de oro a su carrera en ese año. Casillas solo encajó dos goles en siete partidos y paró un penalti ante Paraguay en cuartos de final, que pudo dejarlo fuera del Mundial y seguiría destacándose: en la gran final ante Holanda paró un zapatazo de Arjen Robben que pudo cambiar la historia, pero ahí sacó la casta para evitarlo, haciendo la parada más importante de su vida logrando alzar por primera vez el máximo trofeo de fútbol a nivel de combinados nacionales.

Ese día, Iker pasó a la historia, no solo reconfirmando ser el mejor portero del mundo, sino también un gran líder.

2014: La temporada más dramática para el de Móstoles

Luego de una lesión que le quitó nuevamente la titularidad en el equipo madridista a finales del 2013, parecía que con la llegada de un nuevo técnico al club para la temporada 2013/2014, todo podía volver a la normalidad, pero no fue así. Carlo Ancelotti mantuvo a Diego López como portero titular en La Liga, alternando a Iker en Champions y en Copa del Rey. En La Liga vería pocos minutos.

Aunque no estaba a la misma altura de temporadas anteriores, Casillas tuvo una temporada regular en el Real Madrid, siendo clave en las dos competiciones en donde el míster lo tenía de titular. En la Copa del Rey estuvo bien hasta para levantar el trofeo ante el Barcelona, pero aquél fallo que le costó el gol del Atlético de Madrid en la final de Champions, lo dejaba muy mal parado. Al final, el equipo le dio la vuelta al resultado, Iker lloró y besó a Ramos por contribuir en la remontada que les daría la Décima después de doce años de fracasos, esto le evitaría cargar con las culpas que habría tenido que asumir de no haber revertido el marcador, pero quizás no era suficiente como para pensar que ese titubeo se convertiría en mala racha a continuación.

Llegó la fiesta en Brasil, el esperado Mundial del 2014. Iker, una vez más el arquero indiscutible de la selección, a pesar de no serlo en el Madrid, con quien venía de conquistar dos títulos. De por sí a España no le tocó un grupo fácil y vaya que debutaría precisamente con la selección a la que derrotó en el último Mundial. El hambre de revancha holandesa era la principal atracción, pero seguía siendo España, la tricampeona.

Aquella noche "La naranja mecánica" se ensañó con "La Roja" y por una de las partes más débiles: Iker Casillas. El arquero vivió uno de sus peores momentos, el más dramático e inentendible, siendo responsable del saco de goles que encajó. Cinco tantos que fueron puñaladas sin compasión para quien llegó a ser el mejor guardameta del mundo, pero ahí no acabaría la cuenta, el sufrimiento continúo ante Chile. Lo que pudo ser la reivindicación de España se convirtió en el jaque mate: perdió 2 a 0. Dos goles más para Iker y la eliminación de la competición. Aún le quedada un partido ante Australia, el de la honra, pero en este Casillas no jugó, esta vez era Pepe Reina quien llevaba la responsabilidad bajo los tres palos.

A pesar de haber llegado como ganador de Champions y de Copa del Rey con el Real Madrid, el ánimo y la suerte de campeón no le acompañó a Iker para defender en Brasil el título que consiguió con España en el 2010. El rendimiento del guardameta fue la clave y este recurso no estuvo a la misma altura de años anteriores en la temporada con el club. El Mundial pasó factura y le dio un espaldarazo al capitán madridista y de España. Solo le queda recuperarse tanto física como anímicamente y esperar la temporada 2014/2015.