El fútbol es un arte, el octavo quizá. Es un arte complicado que va cambiando, por desgracia, cada vez más. Varias décadas atrás, el que era bueno, triunfaba y el que era malo, se estancaba. Te podías encontrar a un jugador talentoso en equipos de chicha y nabo, pero ese tipo seguía siendo bueno, reconocido por la afición foránea y medios diversos. No recalaría en un Real Madrid, Chelsea o Milán porque los colores de su zamarra solo podían ser unos y no otros, aunque las pesetas o las libras no cupieran en sacos.

En cambio, ahora, solo son buenos los que acaban en Real Madrid, Chelsea o Milán. A veces esos popes abanderados del fútbol moderno fichan estrellas incipientes que nunca tendrán la etiqueta de astro por haber llegado demasiado pronto a un “equipo del dinero”. Véanse miles de ejemplos en los últimos tiempos de chavales de futuro prometedor, es decir, buenos, a los que el señor de gran renombre les ha convertido en malos. Al grano, Manucho es una de esas estrellas estrelladas. El símil de la zarpa del león fiero.

Desconozco la situación político-económica de Angola en los 90, tan solo sé que Mateus Gonçalves, oriundo de Luanda, empezaba a catar las mieles de un glorioso deporte llamado fútbol. El jerarca de una manada de fieros felinos fue recordado en toda la sabana del país sureño por su habilidad como depredador, algo nunca visto en esas tierras. Su historia era la de un líder que hasta entonces nadie se había acercado a desbancar. Nadie le hacía sombra. El hijo seguiría la estela triunfadora de su padre. Manucho sería el único capaz de arrebatarle el honor de ser el rey de las acacias y las adansonias. Expectativas materializadas años después, cuando la leyenda de la prometedora cría se alargó fuera de la sabana donde se había fraguado, fuera del propio continente, plasmando ya el carácter de un guerrero de larga melena en un paisaje bien distinto, los cuajados bosques de la lluviosa Inglaterra.

Debió de no adaptarse al clima, al estilo menos rudo de cazar presas o al aire finolis que llegaba desde Old Trafford, un verde con gradas mucho más sofisticadas que las de Angola. Amigos no le faltaron en su travesía. Cristiano Ronaldo despuntaba como el primero, aunque la irrisoria técnica de uno y la magnificencia del otro hicieran que sus caminos derivaran en equipos bien distintos. El león dio un gran salto y se dio un buen batacazo, por no ir poquito a poquito, como en los viejos tiempos. ¿Quién apostaría ya por un joven de carrera defenestrada por un gigante del fútbol? El Real Valladolid. El tonto de turno que pagó tres millonazos por un africano de poco futuro.

No voy a entrar a repasar su trayectoria o los números que dejó en la capital del Pisuerga, para eso ya hay varios artículos relacionados con el tema. Centrarse en la esencia de Manucho es centrarse en lo más importante. El de Luanda llegó creando gran expectación, la mayor recordada en el seno pucelano por la cantidad de dinero desembolsada en él. Los aficionados, inclusive un servidor, no sabíamos nada de aquel tipo de pelo afro. Esperábamos un aspirante a pichichi o, al menos, al nuevo Joseba Llorente.

Prometió la escalofriante cifra de 40 goles. Entonces, Valladolid reía mientras rezaba porque fuera cierto. El león sabanero se reencontraba con su hábitat, pero a 8.600 kilómetros al norte. Un clima árido, llano, salpicado por matojos, en donde la sangre y la bilis se concentran en la capital y el resto es un desierto baldío que quizá Manucho asoció con su país natal. El león no lo sabía, pero pasaría a ser calificado como un lindo minino. Las gacelas que cazaba en la Girabola, la liga de Angola, ahora serían leones un tamaño mayor al suyo, y parece ser que a Mateus el canibalismo no le gustó demasiado.

Salía y no marcaba y la desesperación crecía. El respetable pucelano empezaba a dividirse entre los que tenían fe en que el nuevo Roger Milla vistiera la cárdena y entre los que desistieron de esperar que el dios del fútbol bendijera a “Manugol” con su varita. Llegó a haber bares donde los manuchistas se reunían para alabar sus cagadas y otros, donde los antimanuchistas hacían piña para satirizar sus goles.

El término manuchismo se convirtió en algo casual en Valladolid. Su excentricidad a la hora de vestir, con esas tendencias recogidas del armario de Dani Alves; su pelo peinado cada día de una forma más esperpéntica recordaba a Taribo West y su estilo de juego, entregado pero poco efectivo, le granjeó una popularidad inusitada en la ciudad. Tanto en los forofos al balompié local como en los ajenos, llegando a ser encumbrado como tercer hombre ilustre, a modo de pitorreo, de este humilde poblado; después del alcalde y de Poti, dos personajes dignos de estudio, sociológico a poder ser.

Los campos de Segunda curtieron a ese hombre de dudosa calidad, técnica deleznable e irrisorias marcas goleadoras. Primera le iba viniendo grande y su salida parecía una realidad. Europa no estaba hecha a su medida. Nadie quería soportar una ficha tan alta como la suya. El león necesitaba cuidados y, pese a saber que nunca estaría en la primera fila de delanteros mundiales, él nunca se rebajó y siguió viviendo al sol de las acacias, panza arriba, dejándose mimar por el mismo tonto que un día se enamoró de su mordiente.

Aunque su trabajo mejoró, su rendimiento no merecía su salario y era primordial que el león fuera enjaulado y traspasado a otro zoo. Los nombres de pretendientes al otro lado del charco sonaron, pero no eran del gusto de un felino muy sibarita. En España también había algún otro de primer nivel que supo reconocer lo que en Valladolid desestimaron. El más callado de todos, el que no llegaría a la cita, al final, llegó. El Rayo Vallecano satisfizo a Manucho y el león se fue rápidamente de una tierra donde ni cazó ni apenas recibió cariño para arribar en una cercana, donde la pasión, el calor humano y la heroicidad han sido consignas de un éxito vivido por otro león de pasado albivioleta y de parecida historia, Alberto Bueno.

Lo que aquí no se supo reconocer, Jémez lo reconoció, incentivó y mejoró, y lo que ahora se ha dejado escapar en tierra adusta seguramente en barrio humilde se aprovechará, porque Vallecas será corrala suficiente para que Manucho vuelva a ser el rey de reyes, para que se vuelva a cumplir el símil de la zarpa del león fiero.