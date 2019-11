Resumen del Athletic Femenino 2013-2014: en el último instante

Hay veces que hasta el último instante no se puede dar a nadie por vencedor o vencido. Hay veces que el último minuto decanta la balanza hacia un lado u otro. Eso es lo que le ocurrió al Athletic Femenino que, tras una temporada cumpliendo las expectativas, vio cómo en una tanda de penaltis tenían que volver a conformarse con el subcampeonato y no dar el final deseado, el broche final, a la temporada.

Una pretemporada para volver a empezar

A pesar de que esa derrota dejó un sabor amargo, las pupilas de Juan Luis Fuentes comenzaron la pretemporada casi un año antes, en julio, con la intención de volver a plantarle cara al Barcelona, su mayor rival un año más, y de dar una buena imagen. Con algunas caras nuevas en la plantilla, como Vanesa Gimbert e Izaskun Leoz, únicos fichajes, y las de Eztizen Moreno y Alazne Gómez, que habían dado el salto desde el filial, comenzó la pretemporada.

El club rojiblanco volvió a repetir concentración en Boltaña (Huesca) y, tras la mala noticia de la lesión de Arrate Orueta, y después de terminar todos sus amistosos con victoria, las rojiblancas empezaron una nueva temporada, en Lezama, y contra uno de sus mayores rivales: la Real Sociedad.

Puntos más que juego

Con esos dos ingredientes se dio el pistoletazo de salida a una campaña en la que durante las primeras jornadas se percibía que todavía las piezas no estaban bien engranadas, que faltaba algo para que todo encajara y el juego rodara como la seda. Al juego que trataban de imponer las rojiblancas le faltaba algo de brío, pero esa carencia la supieron suplir a base de goles y de puntos que le hicieron mantenerse en lo alto de la clasificación.

Poco a poco las piezas fueron a su lugar, y puntos que iban logrando iban en consonancia con su juego. No obstante, cuando empezaban a obtener esos beneficios, en la cuarta jornada, vieron cómo cosechaban su primera derrota de la temporada contra el Rayo Vallecano, la primera derrota a domicilio desde 2011. Fue un sólo traspiés en el inicio de la campaña, de la que se levantaron las rojiblancas y los siguientes cutro partidos terminaron con victoria. Incluso, tras la victoria contra el Levante en Nazaret, 0-4, lograron dormir con el liderato en la mano.

Noviembre maldito

Una vez superado el bache que supuso la derrota contra el Rayo Vallecano, el Athletic volvió a codearse con el Barcelona, pero llegó noviembre y con él un antes y un después. No era julio, pero era el mes del Tourmalet. Valencia, Atlético de Madrid y Barcelona esperaban en el horizonte. Ser o no ser en el campeonato liguero. Ver con unos ojos u otros lo que restaba de temporada. Esa vez salió cruz la moneda.

Las tres derrotas lastrarían a posteriori

Las de Juan Luis Fuentes perdieron los tres partidos y vieron cómo las posibilidades de levantar el título de Liga menguaban. El Barcelona, ue mostraba su supremacía y estaba vivo tanto en Liga como en Chapions, era un rival duro de batir y ya las rojiblancas no dependían de sí mismas; necesitaban un pinchazo y severo de las culés.

Un final maravilloso, pero insuficiente

La tarea que se avecinaba no era una tarea sencilla, pero había tiempo siuficiente, jornadas más que de sobra para poder enmendar esa concatenación de derrotas. Ya no se podía volver a fallar y las de Juan Luis Fuentes no erraron. Dejando de lado los dos empates que cosecharon contra el Rayo Vallecano y el Oviedo Moderno, todos los demás encuentros los solventaron con victoria, pero no fue suficiente.

El Barcelona, su mayor rival, no daba síntomas de flaqueza y seguía a lo suyo. Su presencia en la Champions y el posible canancio que ello podía suponer no se trasladaba a la competición doméstica y en muy pocas jornadas dejaba escapar algunos puntos. El Barcelona era dueño y señor, y el Athletic no podía ir más que a rebufo, un rebufo que vio cómo no tenía vuelta atrás cuando catalanas y vizcaínas se vieron las caras en Barcelona. Las catalanas vencieron 1-0 y prácticamente saludaron al título.

En el siguiente partido, el que las rojiblancas ganaron 4-1 al Atlético Féminas, se certificó el segundo puesto de las leonas, y a partir de ahí se afrontó lo que restaba de campeonato con tranquilidad, buscando esa forma óptima para encarar la Copa de la Reina, aquella competición que comenzaría semanas después.

Terminar con la miel en los labios

La Copa de la Reina, la competición que acarreaba un halo de maleficio en los cuartos de final para el Athletic, comenzó el 18 de mayo. Su primer rival fue el Valencia, del que después de empatar a uno en Lasesarre, el equipo se conjuró para ganar a domicilio (1-4) y avanzar a semifinales. Allí se topó con el Levante, y volvió a producirse la misma situación. Tras empatar a cero como local, esta vez en Sarriena, las rojiblancas tuvieron que hacer frente al factor campo de las granotas para vencer 0-2, y repetor, por segundo año en su corta historia, una final de la Copa de la Reina.

Una final en la que esperaba el Barcelona, aquel club que se había mostrado intratable durante todo el año, pero al que el Athletic lo supo atar en corto. Fue una final de toma y daca, con minutos para los dos equipos, y una final que se tuvo que decidir en los penaltis. Tras el 0-0 de los 90 minutos complementarios, y el empate a uno en la prórroga gracias a los goles de Alexia y Nekane, el punto fatíico marcó el devenir de ambos clubes. El único penalti errado por Irene Paredes o acertado por Laura Rafols hizo que el título viajara a Barcelona, y que el Athletic perdiera la Copa de la Reina en el último instante.