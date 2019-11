Rakitic: "Para mí sería lo más grande colgar las botas en el Sevilla"

El capitán y uno de los artífices de los grandes éxitos conseguidos esta temporada por el Sevilla FC, Ivan Rakitic, se ha despedido de la afición sevillista en un acto muy emotivo y junto a la Copa de la UEFA Europa League que él mismo levantó hace mes y medio. Con lágrimas en los ojos y muy emocionado, Rakitic ha hablado sobre sus sensaciones y los motivos que le han llevado a abandonar la disciplina sevillista: "Éste es mi Club, aquí está mi familia, y no me refiero sólo a mi mujer y a mi hija, sino a todas las personas que he conocido aquí, a todos mis amigos y a toda la grada. La carrera de un futbolista es muy corta y en el Barcelona puedo optar a grandes títulos".

"Es un orgullo ser el primer capitán extranjero después de Maradona"

Según el futbolista, esta despedida no es un adiós, sino un 'hasta luego': "Estoy muy contento por cómo me ha tratado la grada, y no puedo decir que no me vaya con alegría, pero también con un dolor en el pecho que no se me va a quitar nunca. No es un adiós, sino un hasta luego. Es un grandísimo orgullo ser el primer capitán extranjero del Sevilla después de Maradona y poder contárselo a mi hija. Por eso, cada vez que vuelva al estadio lo haré como un sevillista más, porque llevo a este escudo y a su gente en el corazón", declaró.

El croata fue cuestionado en varias ocasiones por su no renovación con el Sevilla, a lo que respondió: "Yo tuve una reunión con mi amigo Monchi y le dije que si firmaba un contrato no era para salir este verano. Para cobrar unos meses más dinero, no quería hacerlo. Yo dije que prefería pensar bien la situación para tomar una decisión final. Si firmaba era para cumplir el contrato. Creo que fue una reunión muy positiva para las dos partes". Además añadió que: "Me llena de orgullo que la gente no esté contenta con mi salida. Eso significa que he sido un jugador importante y que he dejado huella. En la otra parte, creo que vine muy barato, casi gratis, y me llena de alegría dejar una cantidad importante de dinero a este club. Yo no quería que la situación saliera bien para mí o para el club, quería que lo fuera para las dos partes".

"Siempre voy a ser de esta ciudad, de esta afición y de este club"

Por último, señaló que le encantaría ser bien recibido cada vez que visitara como visitante el Sánchez Pizjuán: "Yo quiero que la gente haga lo que sienta. De mi parte, sólo puedo decir que siempre voy a ser de este club. De hecho, yo creo que viviré en Sevilla porque aquí está mi familia y tengo muchos amigos aquí. Ojalá el recibimiento sea bueno, porque siempre he tenido una gran relación con la grada. Siempre seré uno de ellos. Mi hija desde que nació es socia del Sevilla y yo también lo soy. Cuando se juegue la final de la Supercopa de Europa, seré un sevillista más. Veré el partido con mi hija y mi mujer y me pondré mi camiseta del Sevilla".

FOTO: Adrián Simón.