Presentación de Ivan Rakitic en directo

13:57 Jordi Mestre: ""Con Luis Enrique comienza una etapa muy ilusionante y queremos hacer un equipo lo más competitivo posible"

13:52 Zubizarreta: "El jueves firmará Jordi Masip y el lunes lo hará Claudio Bravo, que ha hecho un gran Mundial, incluso parando un penalti en una tanda".

13:47 Zubizarreta: "Cuento con todos los jugadores que están en la plantilla. En el caso de Alexis ha habido propuestas y no sé dónde acabará eso, pero en el Mundial nos ha demostrado el nivel que tiene. En el caso de Pedro soy más claro: es intransferible"

13:46 Rakitic: "No he pensando quitarme las vacaciones para empezar el 14 con el equipo. No significa que vaya a ser un vago, pero para un futbolista de alto nivel es muy importante el descanso. Esta temporada he superado los 60 partidos".

13:45 Zubizarreta: "En la posición de central los grandes clubes europeos también buscan jugadores. No hay muchos que tengan el perfil Barça"

13:44 Rakitic: "Jugaré donde sea necesario porque cada rival te pide una cosa distinta"

13:41 Rakitic: "No hablo de Cesc por respeto a su persona. Quiero ser yo mismo y dar mi fútbol"

13:41 Zubizarreta: "Agradecemos a Cesc su implicación y la versatilidad que nos ofreció. Encontramos la mejor solución en el Chelsea cuando todos vimos que su camino aquí había terminado"

13:40 Rakitic: "Conozco poco de Catalunya y Barcelona. Ahora tendré más tiempo y visitaré más cosas porque ahora sólo conozco el estadio que es lo más grande. Vengo de una ciudad con una mentalidad muy abierta, y ojalá también lo tenga aquí".

13:37 Zubizarreta: "Que Luis Suárez pida perdón no tiene que ver en si encaja en el juego del Barcelona. Es un excelente jugador y tiene unas estupendas condiciones técnicas y tácticas. Pero es jugador del Liverpool".

13:35 Zubizarreta: "El centro del campo nos define. Pero también ese juego de toque se define a partir del ritmo, de la intensidad, de la presión... Hemos ganado la Champions haciendo más kilómetros que el Manchester United en la final de 2011 y en la final de Copa del Rey ante el Athletic de Bielsa. Tenemos que recuperar esa intensidad. Tenemos un entrenador que conoce todo ese desarrollo. Necesitamos querer, intensidad, ritmo, hambre y fútbol. Sobre todo fútbol".

13:34 Rakitic: "Todos los equipos que han jugado contra el Barcelona saben lo difícil que es mandar con la pelota. Aparte de la calidad, tienen esa presión cuando fallan de distintos jugadores. Eso se tiene que trabajar, porque la posesión es muy importante para llevar el peso del partido. Voy a dar mi fútbol y espero que mis compañeros estén de acuerdo con él".

13:30 Zubizarreta: "No estamos negociando nada con la Roma por Adriano. Cero. Nada"

13:29 Zubizarreta: "No vamos a hablar de la situación de Pogba y Vidal por respeto a la Juventus. Aún así, antes he dicho que el centro del campo está cubierto. En estos momentos no están en nuestra agenda, a pesar de que son unos excelentes jugadores".

13:28 Rakitic: "Dolió la forma en la que perdimos ante Brasil. Cada uno pelea por su país. Quiero decir a todos los croatas que es una noticia muy grande que un país con poco más de 4 millones de habitantes y hacer un partido muy bueno ante un país como Brasil es importante. Ellos además de la calidad que tienen, juegan en casa".

13:26 Rakitic: "Mi sí al Barça fue tan fuerte como el de mi boda"

13:23 Zubizarreta: "No creo que fuese un problema que la final del Mundial fuese un Argentina-Brasil. Con Neymar y Messi presentes, el aficionado culé ganaría sí o sí".

13:22 Zubizarreta: "Nuestro trabajo también es sacar el máximo rendimiento de los centrales actuales que tenemos, que son de los mejores centrales del mundo. Pero esperamos poder dar noticias pronto respecto al fichaje del central"

13:19 Rakitic: "La presión en este equipo es la misma se hayan ganado títulos en la temporada anterior o no. Hay que ganar cada partido y luchar por cada título".

13:17 Rakitic: "El centro del campo del equipo está lleno de fuerza y calidad. Son referentes. Como soy croata, mi referencia era Prosinecki, que bailaba con la pelota".

13:16 Rakitic: "Unai Emery es una persona muy importante para mí. Con él he crecido como jugador y como persona". Me dio mucha libertad en el campo, pero también responsabilidad por ser el primer capitán extranjero del Sevilla desde Maradona. Nos llevamos muy bien".

13:15 Rakitic: "Sé el peso que conlleva el dorsal 4. Lo llevó Pep Guardiola y tener la posibilidad de llevarlo es un honor. Me decidí muy rápido por el 4. Espero tener los mismos éxitos que Guardiola con él."

13:13 Zubizarreta: "Sobre el tema Luis Suárez no lo analizo como jugador del Barcelona. Él ha tenido el carácter y la humildad para reconocer un error, que hay veces que no lo hacemos. Y ahí es cuando comienza la recuperación de una persona. Él es jugador del Liverpool y es la única realidad. El perdón le dignifica como persona".

13:12 Rakitic: "He hablado con Modric. En la vida privada nos llevamos muy bien. Nos hemos deseado mucha suerte. A él le gustaría que estuviera con él en su equipo. Siempre hay un pique, pero nos llevamos muy bien.

13:10 Zubizarreta vuelve a recordar que el límite de mercado es el 31 de agosto, "pero sabiendo que el 14 de julio es cuando se regresa a los entrenamientos. Ese día Luis Enrique verá a los del filial. Y el 24 regresarán los internacionales españoles y Song, el 28 los chilenos Bravo y Alexis. Va a ser una pretemporada atípica como cada año de Mundial porque no todos vuelven el mismo día".

13:08 Rakitic: "No es fácil entrenar con tu selección pensando en el rival siguiente y saber que aún no ha terminado la operación. Además que en cada rato libre los compañeros preguntan en qué estado están las negociaciones. No me sentía cómodo no poder concentrarme del todo en lo que tenía que hacer que era mi selección".

13:05 Zubizarreta, de nuevo sobre Xavi: "La condición de imprescindible en la vida no existe para nadie, aunque estamos hablando de Xavi Hernández que no es un jugador cualquiera. La conversación con él tiene que ser clara y transparente, y si Xavi sigue será un magnífica noticia. Cuando vuelva de las vacaciones miraremos lo que es mejor para todos porque se lo ha ganado. Es un símbolo".

13:05 Rakitic, sobre si el Barcelona era su primera opción: "La primera persona para hablar de mi futuro era el Sevilla FC. Era importante para mí que estuvieran ellos de acuerdo. Para mí todo fue muy rápido".

13:04 Rakitic: "He tenido la posibilidad con Luis Enrique. Ha sido muy abierto. Ojalá todo vaya bien con mi jefe".

13:03 Zubizarreta, sobre la continuidad de Xavi: "Con Xavi hablamos antes del Mundial. Él tiene derecho a tomarse el tiempo a pensar. Cuando vuelva de las vacaciones volveremos a hablar y a ver qué ha decidido. Cualquier decisión que tome la aceptaremos. Pero, por ahora, el número 6 lo lleva él"

13:02 Zubizarreta, sobre si se fichará un centrocampista más: "Hasta el 31 de agosto el mercado está abierto y buscaremos la mejor plantilla. Pero no tenemos ninguna exigencia en fichar en el centro del campo con los jugadores con los que ya contamos"

13:01 Rakitic, sobre en qué posición rinde mejor: "He jugado un año de pivote solo, estoy abierto a todo. El míster sabrá como usarme y decidir lo mejor para el equipo".

12:58 Rakitic: "Es muy importante sentir la confianza, saber que la gente cuenta contigo omo futbolista y como persona. Sentimiento al 100% desde el primer día. Al final todo depende del jugador, el cómo devolver la confianza. Cada día quiero ir mejorando y devolver todo lo que han hecho por traerme".

12:55 Las primeras palabras de Rakitic como jugador culé: "Quiero dar las gracias al FC Barcelona por darme esta posibilidad. Estoy muy contento. Voy a trabajar y dar en cada partido lo mejor".

12:52 Zubizarreta: "Quiero agradecerle su predisipocision por llegar al Barcelona y por la rápida negociacion. También coincidió con la predisposición de Denis Suárez de marcharse a Sevilla, y todo fue muy rápido".

12:51 Zubizarreta: "Tiene un gran disparo desde lejos, que ya lo sufrimos nosotros mismos. Tiene diversidad de posiciones".

12:50 Toma la palabra Andoni Zubizarreta: "Rakitic va a ofrecernos muchas soluciones tácticas"

12:49 La comparecencia arranca con una presentación informativa de Rakitic (trayectoria, logros...) por parte de Jordi Mestre quien reconoce que "no pueden decir las condiciones económicas por petición del Sevilla FC)

12:46 Comienza la rueda de prensa de presentación. Están presentes Jordi Mestre, Andoni Zubizarreta e Ivan Rakitic

12:43 Este verano el FC Barcelona ha fichado a dos croatas: Halilovic y el propio Rakitic. Conoce el resto de jugadores de este país balcánico que vistieron de azulgrana

12:26 En el palmarés de Ivan figura, además de una Copa de Suiza y la reciente Europa League, una Copa de Alemania con el Schalke 04. Fue la temporada 2010/11, justo cuando cambió de aires hacia el sur de España en el mercado invernal. Pero al haber estado presente en los primeros meses de competición es igual de campeón que el resto de esa plantilla minera.

12:15 En media hora comenzará la rueda de prensa de presentación de Ivan Rakitic en la Sala de Prensa Ricard Maxenchs

12:02 Ya ha saltado al terreno de juego el centrocampista croata. Se confirma que su dorsal será el 4

11:57 VÍDEO Así ha sido la revisión médica de Rakitic

11:49 Rakitic ya ha abandonado la Llotja y ahora estará conociendo su nuevo vestuario. A las 12:00 está previsto que salga al césped del Camp Nou con la equipación azulgrana

11:37 ¡Ya conocemos el dorsal que llevará Rakitic en la espalda! Será el 4 que ha dejado libre Cesc Fàbregas. En la camiseta que le han regalado a su hija pequeña por parte del club así se veía

11:31 Ivan Rakitic ya está firmando su nuevo contrato en el palco del Camp Nou junto a el Presidente Bartomeu y Jordi Mestre

11:29 TABLA de jugadores que fueron fichados desde el Sevilla

Jugador (Lugar de nacimiento) Año llegada José PADRÓN (Las Palmas de Gran Canaria) 1933 Tibor SZALAY (Hungría) 1961 Chus PEREDA (Burgos) 1961 Fco. Fernández "GALLEGO" (Cádiz) 1965 Ángel OLIVEROS (Sevilla) 1967 Julián RUBIO (Albacete) 1979 Ricardo SERNA (Sevilla) 1988 NANDO Muñoz (Sevilla) 1990 Seydou KEITA (Mali) 2008 Dani ALVES (Brasil) 2008 ADRIANO Correia (Brasil) 2010 Ivan RAKITIC (Croacia) 2014

11:27 Esta no será la primera vez que el Barcelona se hace con los servicios de un futbolista del Sevilla FC. Con Rakitic son 12 los futbolistas que han llegado desde el club de Nervión

11:25 En el plano internacional, Ivan tuvo tres opciones a la hora de elegir selección con la que jugar al tener raíces croatas y bosnias (por parte de la madre), y haber nacido y pasado su juventud en Suiza. A pesar de jugar con el combinado helvético en las categorías inferiores, Slaven Bilic le convence en 2007 para jugar y debutar de manera oficial con el combinado ajedrezado. Desde entonces ha disputado 64 juegos y celebrado 9 goles. Participó en las Eurocopas de 2008 y 2012.

11:22 En enero de 2011 llegó a la que hasta ahora era su ciudad. En Sevilla, donde conoció a su mujer y tendría su primer hijo, acabaría siendo capitán y estaría presente en 149 duelos. En ellos, marcaría 33 goles y asistiría en 41 ocasiones. Además, Sin duda, su último pase es una de las virtudes.

11:20 Tras su paso por el Basel, el jugador aterrizó en Alemania para jugar con el Schalke 04 en verano de 2007. El club minero pagó 5 millones de € al conjunto suizo. En Gelserkirchen estuvo tres temporadas y media, llegando a disputar 135 partidos, anotando 17 goles y asistiendo en 29 ocasiones.

11:17 Aquí tenéis un perfil de Ivan Rakitic de nuestro compañero Xavi Vàzquez

11:12 Una de las curiosidades que rodea a este fichaje es que el futbolista, nacido en Suiza (Möhlin), debutó como profesional a los 17 años en un equipo con clara conexión con el equipo culé: el FC Basel. El fundador del equipo catalán, Hans “Joan” Gamper, fue capitán del Basel durante los últimos años del siglo XIX. Además de siglas (FCB), los equipos comparten colores. Rakitic jugó en el Basel entre 2005 y 2007, año donde conquistaron la Copa de Suiza, el primer título del currículo de Ivan.

11:10 El reciente campeón de la UEFA Europa League y MVP de la final firmará por cinco temporadas. El Barcelona abonará 18 millones de € al conjunto sevillano, más 3 millones en función de diferentes objetivos. Además, en la misma operación entró la figura de Denis Suárez, jugador del filial, quien fue cedido por dos temporadas al equipo del Sánchez Pizjuán.

11:07 El día para el croata ha comenzado muy temprano, ya que a las 09:00 estaba citado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para superar las pertinentes pruebas físicas previas a la firma del contrato

11:03 El fichaje se hice oficial el pasado lunes 16 de junio, pero la participación en el Mundial de Rakitic ha hecho que se demorase hasta hoy su puesta de largo. La temprana eliminación de Croacia en el torneo que se sigue disputando en Brasil ha permitido que el jugador se despidiese ayer lunes en Sevilla del club andaluz y que llegase por la tarde a la ciudad condal.

11:02 Aunque como dijo ayer en su despedida del club hispalense: “No voy al Barcelona para sustituir a nadie”.

11:01 Ivan Rakitic (10/03/1988) es un centrocampista croata-suizo que procede del Sevilla F.C.. El F.C. Barcelona, en su proceso de reestructuración de la plantilla que dirige Luis Enrique, eligió al internacional croata para cubrir las bajas que ya han existido y se esperan en la medular (Cesc, posiblemente Xavi, Song...).

11:00 Bienvenidos a la retransmisión en directo de la presentación de Ivan Rakitic como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona.