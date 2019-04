Benedito: "Si soy presidente revocaré el contrato de Qatar"

Agustí Benedito, el segundo candidato con más votos en las últimas elecciones en el FC Barcelona en 2010, ha dado este jueves una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Barcelona. En esta comparecencia, justo un día después que el presidente del club, Josep Maria Bartomeu hiciera balance del año deportivo y diera la hoja de ruta de la futura temporada, Benedito ha hablado sobre todos los temas del entorno azulgrana. En ella también se ha tratado desde Suárez hasta el tema Qatar.

La credibilidad nula de la junta

El único candidato claro a unas futuras elecciones, junto con el actual presidente o alguien de la junta, ha sido crítico des del primer momento en que ha empezado a hablar. “La temporada del primer equipo de fútbol ha sido la más floja de los últimos 6 años. Las secciones y el fútbol femenino han salvado el año deportivo del Barça", ha empezado Benedito explicando ante los medios asistentes.

El año vacío de títulos del primer equipo lo acompaña, las calamidades extradeportivas que ha sufrido el club, Agustí Benedito se ha mostrado duro con la actual directiva: "El nivel de cumplimiento de programa es inaceptable y ya llevan cuatro años igual. Bartomeu ya ha agotado la credibilidad que tenía. Ha sido un año malo, perdido… No ha cambiado la tendencia. El Barça no tiene derecho a ocultar las cifras. El Barça no es una entidad personal. Son una delegación", ha replicado.

Ante los medios y antes de pasar al turno de preguntas correspondientes, ha manifestado su rotunda postura de presentar elecciones: "Nos sumamos a esta gran masa social de gente del Barça que pide elecciones anticipadas".

La imagen dañada

Aunque en un primer momento él mismo se ha querido posicionar como una oposición neutral - si es que ese termino puede existir-, ha dejado claro sus pensamientos y los de sus seguidores sobre Qatar, el Barça y la FIFA, y como ese conjunto puede a la larga repercutir en la imagen del club. "Entre Qatar, la FIFA ... La marca Barça ha empezado a erosionarse, a caer en desprestigio. Con el tema Qatar acabaremos arrepintiéndonos. Bartomeu no está a la altura. La conclusión final es que no vamos bien. El de Qatar puede ser el peor contrato que nunca haya firmado el Barça. Prometieron un cambio de tendencia y en 5 meses no ha existido. Podemos perder la marca por temas como Qatar", ha declarado el segundo candidato a la presidencia.

"El Barça no tiene derecho a ocultar las cifras. El Barça no es una entidad personal"

El Nou Espai Barça ha hecho crecer un poco la credibilidad de la actual junta, aunque con matices, Benedito ha estado en contra del proyecto – no la reforma en si-, desde el primer momento. Estas sus razones: "Puedo afirmar que quien está detrás de la reforma del Camp Nou es Qatar. No lo podemos permitir. Si soy presidente lo primero que haré será revocar el contrato con Qatar, que es quien está detrás de la reforma del Estadio", ha explicado.

Los patrocinios es lo que actualmente alimentan las empresas, no solo a los clubs de futbol sino de cualquier otro sector, no tener patrocinador es no tener liquido. En estos momentos, la camiseta del FC Barcelona, la parte más visual del club, tiene 5 partners. Benedito sigue muy duro con uno de ellos: “Nosotros estamos hablando con marcas que pagarían por la camiseta el doble de lo que paga Qatar".

Suárez no es prioritario

Los rumores con Luis Suárez cada día son más fuertes, de hecho, este pasado miércoles fueron vistos tres directivos del club en Londres por una posible negociación para el fichaje del uruguayo. Benedito ha dado luz verde al fichaje aunque con un pero: “Incorporar a Luis Suárez sería una excelente noticia a pesar de los mordiscos. Pero hay otras prioridades. No se deben gastar 80 millones por Luis Suárez. Vuelvo a decir, hay otras prioridades”.

"La marca Barça ha empezado a erosionarse, a caer en desprestigio"

Zubizarreta es el director deportivo que lidera la revolución profunda del primer equipo y quién debe traer a los futbolistas que ilusionen a los culés de alrededor del mundo y que ganen títulos. Agustí Benedito ha valorado su trabajo: “Es una buena persona. Pero si tuviera que valorar su trabajo de los últimos años… supongo que si hubiera elecciones no me lo quedaría en mi grupo. Quizá algún día nos explique sus motivos de porque las cosas son así”.

Crítico, duro, profundo, directo y conciso, así se ha mostrado Benedito en su comparecencia de prensa donde la actual junta directiva del FC Barcelona a recibido sus palabras de reproche por su mal año deportivo y de gestión. Agustí Benedito ha acabado concluyendo que si la situación no mejora y hay imputación los barcelonistas deberán pedir elecciones.