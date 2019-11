Entrevista. 'RIcky': "En los seis últimos años no sé lo que es cobrar al día"

“Ricky” Fernández Revuelta es el primero de los fichajes anunciados por el Sestao River para la próxima temporada. El futbolista, nacido hace 31 años en Santander proviene de la SD Noja, equipo cántabro que acaba de confirmar su descenso administrativo a Preferente. Tras despuntar en equipos de la tercera cántabra, como el Ribamontán y el Noja, dio el salto al grupo murciano para ingresar en 2005 en el filial del Murcia. Un año después fichó por el Lugo, equipo que le daba la oportunidad de debutar en 2ªB. Tras un paréntesis de dos años de nuevo en Tercera con el Noja, volvía a la categoría de bronce, primero en el Lemona (2009/10) y luego en la Gimnástica de Torrelavega (2010/11). Llamado por el que será esta temporada su entrenador en Las Llanas, Ángel Viadero, recala de nuevo en el Noja, donde se mantendría estos tres últimos años, conociendo el éxito del ascenso y la consolidación en la categoría del equipo costeño, pero también su vertiginoso declive que culmina con el doble descenso recientemente acontecido.

PREGUNTA. Se puede decir que ya es jugador del Sestao para la próxima temporada. ¿Nos puede resumir cómo fueron las negociaciones hasta cerrar su fichaje por el River?

RESPUESTA. Pues todo comenzó al confirmarse la marcha de Álex García al Mirandés. Ángel (Viadero) y Alfonso (Del Barrio) contactaron rápIdamente conmigo, llevamos las negociaciones con discreción y en menos de una semana llegamos fácilmente a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

P. Es usted el primer fichaje del River. La rapidez de la operación hace suponer que usted manejaba otras ofertas y no quería retrasar mucho su elección.

R. Es verdad que podía esperar algo más, pero venía de acabar un año muy duro en todos los aspectos en Noja, y el que te llame alguien que te conoce, cerca de casa y para un equipo que acaba de realizar una gran campaña como el River te hace decidir fácil. Tenía alguna oferta de otra categoría pero mi idea era seguir en Segunda B.

P. Según tenemos entendido la temporada pasada parece que Ángel Viadero ya quiso llevárselo a Las Llanas junto con algunos de sus excompañeros en el Noja. ¿Por qué declinó entonces la propuesta?

R. Es cierto que el verano pasado estuvimos hablando, y ya tuve la opción de marcharme al Sestao, pero al final decidí quedarme en Noja junto a unos pocos compañeros (Bustillo, Iñaki, Nenu,…). Los problemas económicos se solucionaron a última hora, y había llegado gente nueva al club que presentaban un proyecto que parecía serio. Sin embargo poco a poco se fue descubriendo que todo era una gran mentira: marchó el entrenador, luego poco a poco los jugadores, y el club empezó a desmoronarse hasta el final.

P. Un repaso a su trayectoria como futbolista refleja que sólo ha jugado en equipos del Cantábrico, excepto una temporada en Murcia. ¿Cómo acabó usted allí?

R. Llevaba jugando varios años en equipos de mi tierra, de Tercera División, y a través de un entrenador que tuve en Noja surgió la oportunidad de cambiar de aires y fichar por el Murcia B. Tenía 22 años y era la primera vez que salía de Cantabria, pero la verdad es que aprendí mucho de esa experiencia.

P. Como ha anticipado anteriormente, sin duda la presencia de Viadero en el banquillo de Las Llanas, así como de varios excompañeros en el vestuario, habrá sido clave para su fichaje. ¿Qué referencias tiene de su nuevo club?

R. Sin duda. A Ángel lo tuve de entrenador sus dos temporadas en Noja, ambas muy buenas: una con el ascenso a 2ª B y la siguiente consiguiendo la permanencia de forma desahogada. Allí coincidí con muchos jugadores que están en el River como Resines, Cabero, Esnaola, Dani Guerrero, Gerardo… además de otros jugadores como Alberto, que fue compañero en la Gimnástica y juveniles. Aquellos con los que he hablado me han transmitido la idea de un club serio que cumple lo que promete, con un ambiente fenomenal en el vestuario y en un pueblo muy implicado con su equipo.

P. Coincide con su próximo compañero Jito Silvestre en calificar al Sestao como un equipo “humilde pero serio y pagador”. Usted, que ha pasado por equipos como Gimnástica, Lemona y Noja, lamentablemente conocidos en estos últimos años por sus graves problemas económicos, debe valorar mucho ese factor.

R. Si te soy sincero, y así de memoria, te puedo decir que en los seis últimos años no he sabido lo que es cobrar al día, siempre con dos o tres meses de retraso mínimo sobre el previsto. Por ello hoy en día tener seguridad en el aspecto económico es fundamental a la hora de valorar la oferta de un club.

P. La situación en el fútbol cántabro, con sólo un equipo en la categoría de bronce, invita a pensar que este año la diáspora desde Cantabria volverá a ser importante. Más concretamente se está comprobando en la Margen Izquierda no sólo en el River, sino también en el Barakaldo o incluso Portugalete. ¿Es el fútbol vasco el destino ideal para emigrar?

R. No queda más remedio que salir porque la situación en el fútbol cántabro está muy complicada. El Racing ha conseguido ascender, pero el Tropezón se queda solo en Segunda B. El Noja ha descendido y ni Gimnástica ni Laredo han conseguido subir al final. Sin embargo en Cantabria hay muchos jugadores de gran nivel que buscan un lugar cercano donde seguir jugando, y a su vez los clubes vascos parecen en alza, son muchos en la categoría, y han abierto su mercado de fichajes a otras comunidades. Creo que de la relación entre jugadores cántabros y clubes vascos todos salen beneficiados.

P. Usted precisamente ya jugó en Vizcaya la temporada 2009/2010, concretamente en el desaparecido Lemona. ¿Qué recuerda de aquella experiencia? ¿Cree que en Las Llanas se encontrará un escenario parecido?

R. Recuerdo que hicimos una buena temporada, quedando sextos al final de liga. Al principio me costó entrar en el equipo, pero con el paso de las jornadas fui cogiendo minutos hasta hacerme con un sitio en el once. Jugué unos veinte partidos, marqué seis goles, y la relación con el entrenador, Aitor Larrazábal, y con los compañeros fue excelente. Por otra parte creo que el Lemona de hace cinco años y este Sestao son equipos de diferentes características, aunque es cierto que el fútbol por estos lares siempre se ha caracterizado por equipos rocosos y competitivos, con un estilo más directo y donde primaba lo físico, y quizá Arlonagusia invitaba más a este tipo de juego. Creo que este River propone otra forma de jugar, menos marcada en ese sentido,

P. ¿Cuántas veces ha jugado en Las Llanas y qué sensaciones guarda de su visita?

R. Las Llanas es un campo con ambiente de fútbol, de esos donde los jugadores siempre quieren jugar. La última vez que lo hice fue con el Noja, hace dos temporadas, y el partido acabó con empate a un gol. Yo andaba con problemas físicos y el míster me sacó la última media hora. Curiosamente también jugué el mismo tiempo dos años antes con el Lemona, en un partido que acabó con el mismo resultado.

P. Su fichaje viene a cubrir el hueco dejado en la banda izquierda del ataque tras la marcha de Álex García y Seguro. ¿Podría definir sus características como jugador para que el aficionado se haga una idea del perfil de Ricky?

R. Me considero un jugador rápido, atacante, que se desenvuelve preferentemente por banda izquierda pero que también lo puedo hacer por la derecha, de mediapunta o incluso de "nueve", como he tenido que hacer este año en Noja porque no había más compañeros para jugar en esa posición. Tengo buen centro y regate, pero ahora también estoy viendo puerta, con una media de diez goles los tres últimos años.

P. Además de sus cualidades técnicas, su trayectoria le confirma como un hombre de club, comprometido por los colores que defiende. Sólo así se entiende lo que ha soportado las dos últimas temporadas en el Noja. Es encomiable la dignidad y profesionalidad con la que compitieron hasta la última jornada. ¿Cree que situaciones así le marcan a uno como futbolista y como persona?

R. Me da mucha pena lo que ha pasado porque a Noja le tengo mucho cariño, es un club en el que siempre me trataron muy bien en las tres etapas en las que he estado. Allí es donde creo que he rendido a mi mejor nivel hasta el momento. Solo tengo palabras de agradecimiento para la directiva y la afición, y ha sido un orgullo poder defender su camiseta hasta el final. Aunque la situación ya fue incierta el verano pasado, lo de este año ha sido muy duro: un mes tras otro sin cobrar pero entrenando y compitiendo cada partido aunque estuviésemos en cuadro. La relación con la gente te hace aprender no sólo como futbolista sino como persona unos valores que por supuesto te sirven para el futuro.

P. Y con todo este contraste a nivel económico y deportivo ¿no se arrepiente de haber dado este paso antes?

R. “A toro pasado” lo lógico es lamentarse porque podía haber estado cobrando puntualmente y jugando toda una fase de ascenso a Segunda División con el River, pero tampoco me gusta decir “arrepentirme”. Si hubiese estado aquí en Sestao quizá las cosas habrían marchado de otro modo; en el momento concreto decidí que la mejor decisión era quedarme en Noja y así lo he tenido que asumir.

P. En estos días se está discutiendo en qué grupo quedarán encuadrados los equipos vascos la próxima temporada. Unos proponen repetir el grupo con madrileños y castellano-manchegos, y otros volver a la configuración más tradicional con los equipos del Cantábrico. Usted que ha jugado este año con ellos, ¿qué opina y qué preferencias tiene al respecto?

R. Mi opinión es que lo mejor para los clubes es que jueguen con las comunidades más cercanas, no sólo por el gasto en viajes, sino porque favorece el desplazamiento de aficionados de un sitio a otro, que no sólo beneficia en lo económico sino que contribuye a dar más ambiente en los estadios. Por otra parte no creo que haya grandes diferencias deportivas entre los equipos de los grupos primero y segundo, son igualmente competitivos. Por eso prefiero jugar con los equipos del Norte antes que los madriñeños, o que al menos nos emparejaran con Cantabria para jugar con el Tropezón, que al fin y al cabo siempre hace ilusión jugar en tu tierra.

P. Otro aspecto muy comentado por estos lares es la medida tomada por el Barakaldo, vecino y rival del Sestao, de fijar entrenamientos matutinos, con lo que ello supone de restrictivo para los jugadores que tienen compromisos laborales. En su caso concreto, ¿en qué ocupa su tiempo más allá del fútbol?

R. Yo soy profesor de Educación Física, y a la espera de la nueva convocatoria de oposiciones para magisterio estoy haciendo diferentes cursos, una actividad que puedo compaginar perfectamente con mi vida futbolística.

P. Para concluir la entrevista, ¿Cuáles son los objetivos a nivel individual y colectivo que se marca Ricky para esta temporada?

R. Pues a nivel colectivo, repetir lo conseguido por el equipo la temporada pasada, o intentar mejorarlo. Clasificarse para los playoffs ya es algo difícil, ya no te digo el ascenso, pero habrá que pelear por intentarlo. En el plano personal hacer un buen año, coger un sitio en el once, que me salgan bien las cosas en cada partido, y si puedo contribuir con mis goles, mejor.

(Foto de portada: Contrameta.com; Fotos de cuerpo de la entrevist: David Gómez; SDNoja; Canalbarakaldo; El Diario Montañés).