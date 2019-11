José Vega: "El objetivo es conseguir la salvación pronto"

José Vega cumplirá su tercera campaña en las filas de la Unión Balompédica Conquense, donde ha sido parte importante de los logros del equipo blanquinegro. El ariete atiende en exclusiva a VAVEL.com días antes de comenzar la pretemporada. El jugador está mentalizado de la dificultad que entraña esta temporada en Segunda B. Sabe que no va a ser fácil pero está convencido que volverán a hacer una gran temporada.

Pregunta. Lo primero José, gracias por atender a VAVEL. Va a ser su tercera campaña en el equipo ¿Qué expectativas tiene de cara a esta nueva temporada?

Respuesta. Como siempre con mucha ilusión. Sabemos que la expectativa del equipo es intentar conseguir la permanencia lo antes posible, como este año, Y de ahí en adelante todo lo que venga será bienvenido.

P. Después del gran papel del equipo en el retorno a Segunda B, ¿espera poder repetir esa actuación o incluso superarla, o por el contrario lo ven muy difícil?

R. Creo que no hay nada imposible, sabemos cómo es el grupo y cómo son los equipos, tenemos la experiencia de un año y es verdad que a lo mejor no vienes con esa pequeña ilusión que tenías cuando era la primera temporada. Pero creo que hay que ser realistas y saber dónde estamos y pienso que podemos hacer una gran temporada si seguimos los mismos pasos que en anteriores temporadas.

P. A nivel personal usted ha tenido siempre un papel importante en los esquemas de Fabregat. ¿Ha sido clave su continuidad para renovar?

R. Ha sido uno de los factores principales, claro que sí. Tener la idea de un entrenador, tener su confianza es muy importante de cara a continuar en un equipo.

"Rangel sería un gran capitán"

P. ¿Qué ha sido lo que le ha llevado a tomar esta decisión?

R. La continuidad de Jordi como entrenador como he dicho, la continuidad de un bloque que pensaba que iba a ser mayor. Pero se quedan jugadores como Manolo, como Borja y bastantes compañeros y el bloque para mí es fundamental a la hora de seguir. Luego la ciudad a la que ya estoy adaptado, estoy a gusto, cerca de casa y esto te hace valorar más la situación y no tener que ir a otro equipo y adaptarte a otra ciudad, a otro equipo, a otro vestuario.

P. Por otra parte es un año de continuidad en el club, con jugadores clave como Borja Hernández, Iván González, Manolo, pero también año de renovación con las bajas de Alfonso que se retira, de Aridani, de Manzano. ¿Qué balance hace usted hasta el momento en el apartado de altas, bajas y renovaciones?

R. Siempre que se acaba una temporada hay cambios. Del bloque del ascenso casi no quedamos nadie y siempre que se acaba una temporada da mucha pena pero es ley del fútbol que se tenga que ir gente y venir otra nueva. No soy quien para juzgar, pero creo que cuantos más jugadores sigamos, es mejor.

P. ¿A qué compañero de los que no continúan va a echar más en falta?

R. Un poquito a todos. El tema de Cristian, Alfonso y Aridani, que son tres capitanes, tres jugadores veteranos y han sido un ejemplo, nos han ayudado mucho y han sido clave para el ascenso y para la pasada temporada y les voy a echar mucho de menos. Los veteranos son fundamentales y tener veteranos como ellos da gusto.

P. De los fichajes que se han realizado, ¿conoce a alguno? ¿Qué le parecen?

R. No conozco a ninguno la verdad. De enfrentarnos a Nico en mi primer año, que él estaba en el Puertollano, pero nada más.

P. Lo que está claro es que buena parte del éxito de este equipo reside en el buen ambiente que hay en el vestuario. Se puede cambiar el sistema, el once pero ¿eso es inamovible?

R. Para mí ha sido un factor clave a la hora de renovar y de estar a gusto en Cuenca. Y cuando estás así de bien y encima son amigos los compañeros y vas a muerte por ellos, pues pienso que tienes más de un punto ganado para hacer las cosas bien.

P. Con la retirada de Cristian Sánchez, ¿quién va a ser el nuevo capitán, el nuevo baluarte del equipo?

R. No lo sé, supongo que será alguno de los jugadores que llevamos desde el ascenso. Hay algunos que su continuidad está un poco en el aire, como es el caso de Rangel, pero creo que él sería un gran capitán, también Manolo y Borja Hernández.

P. Como hombre de ataque, ¿se ha marcado una cifra de goles para esta temporada?

R. No, nunca me marco una cifra. También es verdad que soy un jugador que mi posición natural es la media punta y aunque este año he tenido que hacer otras funciones el gol no me obsesiona mucho.

"Si marco diez goles regalo mi camiseta a un lector"

P. ¿Se atreve a hacer un reto con VAVEL.com? ¿Si supera una determinada cifra de goles le regalamos algo a algún lector de VAVEL?

R. Sí claro, si marco 10 goles regalo mi camiseta.

P. En estas tres temporadas le hemos podido ver jugando por banda, como segundo delantero, como referencia ofensiva, ¿en qué posición se encuentra usted más cómodo?

R. Como he dicho me considero mediapunta, es donde he jugado toda la vida. Un jugador entre líneas, por detrás de los delanteros dando ese último pase y pienso que soy más pasador que goleador. Es donde más a gusto me encuentro, está claro que sí el míster me pide que juegue en otra posición lo voy a hacer pero mi puesto es mediapunta.

P. En una palabra, ¿qué significan para José Vega?:

Cuenca: Ilusión.

Ilusión. La UB Conquense: un sentimiento.

un sentimiento. Jordi Fabregat: enfermo del fútbol.

enfermo del fútbol. Cristian Sánchez: ejemplo.

ejemplo.

P. ¿Si no fuera futbolista que habría sido?

R. Algo relacionado con el deporte. Preparador físico o maestro de educación física.

P. A la Fuensanta le falta:

R. Le falta luz como todos sabemos y le falta un pelín más de afición. Pienso que en una ciudad como Cuenca de 50.000 habitantes se podría conseguir un poco más de afición todos los domingos.

P. ¿Qué mensaje mandaría a la afición de cara a una nueva e ilusionante temporada?

R. Que sigan apoyando como hasta ahora, que estas dos temporadas han sido muy bonitas y ese enlace que hemos tenido de terminar los partidos importantes y unirnos, fotografiarnos, abrazarnos, ha sido muy bonito. Y animar mucho más a la gente a que suba a la Fuensanta e intente estar con el equipo.