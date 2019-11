Entrevista. Joseba Ariño: “Creo que en el cambio de jugadores con el Barakaldo el Amorebieta sale ganando”

Joseba Ariño Umarán, defensa central o lateral, nacido hace 27 años en Barakaldo es ya, tal y como adelantara este medio hace varios días, nuevo jugador de la SD Amorebieta. El acuerdo entre jugador y club se ha rubricado este lunes, una vez que el pasado jueves el jugador se desvinculara del Barakaldo, consumando así el que será fichaje del equipo que entrenará Josué Atela.

La trayectoria de Ariño ha discurrido fundamentalmente en el equipo de su localidad, el Barakaldo, aunque tuvo que ser la UD Logroñés el equipo que le daría la oportunidad de debutar en Segunda División B en la temporada 2009/10, en la que acabaría disputando 21 partidos como titular.De regreso a Lasesarre, donde ha jugado de forma consecutiva las últimas cuatro temporadas, hasta convertirse en uno de los capitanes del equipo, Ariño ha pasado por el amargo trago del descenso a Tercera del club fabril, su posterior retorno a la categoría de bronce, y el frustrado intento de acceder a los playoffs de ascenso en la temporada 2012/13, quizá la mejor de su carrera con 34 partidos de titular. Sin embargo la pérdida de protagonismo en la zaga gualdinegra este último año, y la llegada de un nuevo entrenador a Lasesarre han precipitado el adiós inesperado de uno de los jugadores más carismáticos de la plantilla.

PREGUNTA. Por fin se puede afirmar que es usted, a todos los efectos, nuevo jugador del Amorebieta. Parecía un fichaje cantado desde hace tiempo pero que se había demorado hasta hacerse oficial. ¿Nos puede resumir cómo se han desarrollado las operaciones?

RESPUESTA. La verdad es que no ha habido ningún problema para llegar al acuerdo entre el club y yo. Simplemente hubo que esperar a que regresara de Ibiza, donde estaba de vacaciones, y rescindir contrato con el Barakaldo como paso previo para que firmase en Urritxe. Pero, como te he dicho, todo estaba hablado y muy claro por ambas partes.

P. Sin saber si ha sido la única oferta que ha tenido, ¿por qué ha elegido Amorebieta?

R. Puedo decir que no ha sido la única oferta que he tenido, y que he recibido otras propuestas, tanto de clubes de la zona, como de fuera de Euskadi. Sin embargo el presidente del Amorebieta me convenció de su nuevo proyecto, que se refleja en el buen equipo que se está haciendo dentro de las modestas posibilidades que tiene este este club.

P. Aunque han llegado de forma escalonada a nadie se le escapa que con usted ya son cuatro los jugadores llegados desde Lasesarre. SI hubiera fichado también Zurimendi se habría buscado rápidamente la conexión. ¿Simple casualidad o hay algo más?

R. Puede decirse que casualidad, o simplemente que el presidente del Amorebieta ha visto la oportunidad de hacerse con jugadores interesantes, con calidad contrastada y experiencia en Segunda B, y la ha aprovechado. El Barakaldo no ha querido ejercer su opción sobre Orbegozo, Arriaga, Alberto y yo mismo, y el Amorebieta la ha aprovechado, a mi entender, con acierto.

P. En tal situación, ¿teme usted de que en dos meses se propague el rumor de que “el clan de Barakaldo” controla el vestuario de Urritxe?

R. Al contrario. El trasvase de jugadores entre los equipos de la zona es algo que ocurre todos los años. Los clubes y los jugadores ya están acostumbrados a manejarse en este círculo. Los equipos de aqu, de Vizcaya,í buscan un tipo de jugador con perfil muy similar, y por otra parte los jugadores ya nos conocemos, si no de otras etapas anteriores, de habernos enfrentado varias veces como rivales. Por eso no nos tienen ni a mí ni a mis compañeros que explicar cómo es el vestuario que nos encontraremos en Urritxe, y la integración seguro que será fácil y rápida.

P. Para más inri se da la circunstancia que también se ha producido el movimiento en sentido opuesto entre ambos clubes, de forma que Jon Larreategi e Íñigo Carro han desembarcado en Lasesarre reclamados por su antiguo entrenador en Amorebieta, Asier Intxaurraga. En esta especie de “intercambio de cromos” hay quien dice que sale ganando el Amorebieta, y no sólo por el número de jugadores implicados.

R. El fútbol y su mercado es un mundo donde se mueven muchos intereses. El Amore ya había fichado buenos jugadores a gusto del presi, como Barrón, Muniozguren, Moustapha...Si me pides que compare a los que se han marchado con lo que ha venido desde Barakaldo creo, en mi opinión, que el Amorebieta ha salido ganando con el cambio. A mi me parece que el Barakaldo ha dejado escapar jugadores que éramos referencia, muy válidos, y que podemos aportar grandes cosas ahora en Amorebieta.

"Intxaurraga me dejó claro que no contaba conmigo"

P. Los dos últimos años ha solido registrarse buen ambiente, pero lo cierto es que esta temporada el derbi vizcaíno con el Barakaldo promete una intensidad aún mayor.

R. Ya lo creo, será algo curioso ver tantos jugadores con la camiseta cambiada, y cómo se vive por ambas aficiones, aunque supongo que por parte del Barakaldo un poco más. Deportivamente es lógico que nos deseen lo peor, pero en el fondo creo que recordarán nuestro pasado reciente en el club y nos tratarán con respeto.

P. Insistiendo en su anterior equipo, la renovación de la plantilla del Barakaldo tras la llegada del nuevo entrenador ha motivado la salida de grandes referentes en el club, capitanes como lo eran usted o su compañero, aún sin destino, Eneko Rubio. ¿El comentado cambio en la rutina de los entrenamientos promovido por Intxaurraga es la única explicación a su salida del club?

R. La verdad es que no, y que hay muchas y diferentes causas en cada caso. Unas bajas pueden ser por cuestiones laborales que no han permitido compaginar el trabajo con los entrenamientos por la mañana; en otros casos han sido decisiones puramente técnicas. En mi caso concretamente Intxaurraga me dejó claro que no contaba conmigo para sus planes y me dio libertad para buscar equipo. En ese aspecto tengo que decir que el Barakaldo no puso dificultades a la hora de rescindir el año de contrato que aún me vinculaba al club.

P. Imaginamos que la lógica ilusión que despierta un nuevo destino se mezcla con su hambre de minutos tras la temporada pasada. Llamó la atención su salida del once de Zurimendi tras el primer tramo de campeonato; de formar un tándem casi inamovible con Mikel Méndez hace dos campañas, a caer relegado casi a cuarto central de la plantilla.

R. Ciertamente me he quedado con un mal sabor de boca en esta campaña, en la que he jugado la mitad que la pasada. Comencé la temporada con una rotura de bíceps, y tras debutar sufrí una fisura en el pulgar del pie que me dejó dos meses más fuera de combate. Luego, cuando retomé el ritmo de competición y cogí partidos, sufrí un esguince…En fin, además de la competencia con los nuevos compañeros como Odei, Neira o César, he tenido la mala suerte de juntar en un solo año las lesiones que no había tenido en mis cinco anteriores."

"He tenido en un solo año las lesiones que no había tenido en los cinco anteriores"

P. Ya que hablamos de parejas en el centro de la zaga, este año a priori le puede tocar con el veterano Aitor Blanco, que viene de hacer un gran año en Urritxe.

R. Pues sí. A Aitor ya le conocía de su etapa en el Mirandés, y en su primer año en Amorebieta ha demostrado que es un jugador muy potente en el juego aéreo, tanto a nivel defensivo como ofensivo, logrando este año muchos goles para su equipo. Creo que nos podemos complementar perfectamente, tal y como estuve comentado con el “presi”, que se ve que tiene muy bien planificado el diseño de la plantilla que quiere para este año.

P. En principio Sestao River, por ser el vigente campeón, y Barakaldo, porque así lo está reconociendo en su nuevo proyecto, parten con la vitola de aspirantes a pelear por las posiciones de arriba. ¿No le parece que con la plantilla que se está realizando los objetivos del Amorebieta deberían ser tan ambiciosos como los de sus vecinos?

R. En principio, simplemente por los presupuestos que manejan, no se pueden comparar los objetivos del Amorebieta con los del Barakaldo por ejemplo, que tiene que afrontar la temporada con la obligación de clasificarse para los playoffs. El Amorebieta en cambio viene de hacer una campaña más que aceptable, casi clasificado para la Copa del Rey, y aunque la permanencia sea el primer objetivo, la ambición de los jugadores que se quedan y los que estamos llegando nuevos seguro que no se detendrá ahí. Veremos cómo se va comportando el equipo, y de qué forma evoluciona durante la temporada.

P. Para terminar, y como se está convirtiendo en costumbre, sería interesante conocer su opinión sobre el futuro grupo en el que le gustaría que los equipos vascos compitieran la próxima temporada.

R. Personalmente no me disgustaría volver a competir con los equipos madrileños. Creo que deportivamente nos han venido bien a los vascos su forma de jugar, aunque es verdad que sería ideal poder completar con equipos más cercanos geográficamente, como Logroñés, Mirandés… ya que animaría a los aficionados a moverse con el equipo y crear más ambiente en los partidos. Una combinación así sería perfecta.