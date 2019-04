Alexis Sánchez, tres años agridulces

Alexis Sánchez deja el FC Barcelona después de tres temporadas llenas de altibajos. Como una montaña rusa, los tres últimos años del Barcelona han sido irregulares tanto a nivel futbolístico (general e individual) como extra deportivo - sobre todo los dos últimos años-, y al chileno el huracán azulgrana le ha pillado de pleno. Asimismo, cabe destacar que los 9 del Barça no es una posición que dure demasiado: Eto, Ibra, Bojan… entre otros, la sombra del mejor del mundo pesa demasiado.

De todas formas, el trabajo y el esfuerzo, así como sus regates y velocidad, que permiten desbordarse, hacer un centro al área o desmarcarse para recibir un balón al espacio y plantarse ante los tres palos, pero también su juego defensivo, han hecho que su paso en el Barcelona hayan dado sus frutos. Nos ha dejado goles que han abierto más de un partido, han sentenciado otros y también han salvado más de un contragolpe. El chileno llegaba a Can Barça el verano del 2011 dispuesto a demostrar sus cualidades. Sin embargo, ha tenido que ganárselo con cruces. Ahora decimos adiós a un gran futbolista que emprende otra etapa de su vida hacia la Premier League con el Arsenal. Esperemos no tener que decir que nos arrepentimos.

El jueves 21 de julio del 2011, después de muchos rumores y que varios medios internacionales aseguraran que Alexis Sánchez había fichado por el Barcelona, se confirmó el traspaso de Alexis por el conjunto azulgrana por más de 37 millones de euros durante cinco temporadas. Fue el primer fichaje del Barça para la temporada 2011-12 y el primer futbolista chileno en lucir la camiseta del club catalán. Alexis llegó con el aval de Pep Guardiola, técnico del Barcelona. Alexis eligió el dorsal número 9, como homenaje a su ídolo, el brasileño Ronaldo Nazario, que también jugó en de azulgrana.

El Niño Maravilla, el último año de la era Guardiola

Debutó oficialmente el 14 de agosto frente al Real Madrid por la Supercopa de España, donde asistió a Lionel Messi para que anotara el 2-1. Finalmente el partido terminó a 2-2. Aunque en el partido de vuelta no jugó por una lesión muscular, lograron ganarle al Real Madrid por 3-2 y obtuvo su primer título con el club. Una semana después ganó su segundo título oficial con el Barcelona, la Supercopa de Europa, luego de ganar por 2-0 al F. C. Porto en Mónaco. Alexis entro en el minuto sesenta y uno para sustituir a David Villa. En la liga debutó el 29 de agosto de 2011 en un partido contra el Villarreal C. F., donde además marcó uno de los cinco goles.

El 10 de septiembre de 2011, mientras el Barcelona jugaba un partido de la liga contra la Real Sociedad, tuvo que abandonar el césped tras recibir un golpe de un jugador contrario. Sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, que lo mantuvó casi dos meses fuera del césped. El 1 de noviembre del mismo año volvió a jugar tras ingresar en el minuto 73 en la victoria de su equipo por 4-0 ante el F. C. Viktoria Plzeň, de Champions League.

El 10 de diciembre de aquel año, el chileno jugó su segundo clásico español y marcó el primero de los tres goles del Barcelona ante el Real Madrid. Posteriormente, el 18 del mismo mes, Alexis obtuvo el segundo título internacional de su carrera al proclamarse campeón de la Copa Mundial de Clubes en Japón. El chileno jugó sólo un partido durante el torneo, en la goleada 4-0 frente al Al-Sadd SC de Qatar el 15 de diciembre del 2011 en las semifinales, donde entró al minuto 38 por el lesionado David Villa. De este mismo encuentro salió reemplazado al minuto 70 debido a molestias musculares.

Tras el Mundial de Clubes, Alexis marcó a clubes como el: Real Betis, el CA Osasuna (en Copa del Rey y en la Liga). Además, el 14 de febrero de 2012, anotó un doblete contra el Bayer 04 Leverkusen en la Champions League. Debido a esta racha, la prensa española lo bautizó de "Matador o "Tocopillator". El 10 de abril del mismo año, Alexis batió su mejor marca goleadora (doce goles con el Udinese en la temporada 2010-2011) tras marcar dos tantos ante el Getafe C. F. Su primera temporada como azulgrana se cerró con cuatro títulos, al proclamarse campeón de la Copa del Rey, venciendo la final por 0-3 al Athletic Club con Alexis en el once titular.

Las dudas y la Liga de los 100

En su segundo curso como futbolista del Barcelona, Alexis sumó la Liga a su palmarés. El 2 de octubre de 2012 marca su primer gol en la temporada, fue en la Liga de Campeones contra el Benfica en la victoria del Barça por 2 a 0. Después vino una sequía en toda la mitad de la temporada dónde algunos decían que tenía que dejar el club. En el comienzo de la segunda mitad de la temporada Alexis convierte su primer gol en liga contra el Getafe en la goleada 6 a 1. Se consagró campeón de la Liga BBVA con 100 puntos de la mano de Tito Vilanova. Su explosión, intensidad y oportunidad por golear hizo que en la segunda mitad de la temporada tuvo un muy bien rendimiento. Aunque tuvo un mal arranque y remonto su situación, empezó a sonar para otros clubes entre ellos Juventus, Inter de Milán, AS Monaco y Tottenham Hotspur. Después de tantos rumores, el FC Barcelona confirmó su continuidad en el club español.

A finales de mayo del 2013 estás eran las palabras de un Alexis autocrítico con su rendimiento irregular y seguro de quererse quedar en el Barcelona. “Estoy tranquilo por lo que he demostrado, pero soy consciente de que podría haber dado mucho más, porque es lo que se espera de mí”. Ese mismo día hacia retrospectiva de lo que había significado para él entrar en el Barcelona como futbolista: "He dejado de hacer cosas que hacía, pero he aprendido otras nuevas. He mejorado en el desmarque". "Mi característica principal es el uno contra uno. Tengo que concretar las jugadas pero lo difícil es conseguir oportunidades de gol y las he tenido", anotó el jugador sobre su bajada en el registro goleador.

Alexis acabó aquella temporada con un magro registro de 11 goles en 46, 8 de ellos en Liga, ayudándose con el repunte de la segunda mitad de temporada convirtiéndole al Getafe, Deportivo de La Coruña, doblete al Mallorca y en fechas consecutivas al Athletic Club, Real Betis y Atlético de Madrid, para finalizar marcando en el Derbi catalán al Espanyol, y ganando además la Liga BBVA 2012/13, su quinto título con el club.

Matricula para el segundo de la clase

A diferencia de la anterior campaña, la explosión de Alexis en la temporada 2013/2014 fue brutal, dándole el título del segundo mejor del equipo y el mejor socio para Leo Messi. Sin embargo, el Tocopillano cerraba la campaña sabiendo que podía ser transferido a cualquier club, pero no a cualquier precio. Las cifras del jugador no daban crédito al hecho, Alexis Sánchez terminó siendo clave en la actual campaña, más allá de la no obtención del título. En su mejor temporada de azulgrana, el delantero chileno disputó un total 34 partidos, siendo titular en 27 de ellos. Y si se contaba con su brillante actuación en el Mundial de Brasil con la Selección chilena, aún menos comprensible.

No fue nada fácil para el Niño Maravilla en su último año, ya que tuvo que ceder terreno a Neymar, Pedro y Tello. Sin embargo, terminó ganándose la confianza de Tata Martino con sus buenas actuaciones y goles. El artillero sumó un total de 19 goles en la Liga y dos en Copa del Rey, siendo el segundo goleador del equipo tras Lionel Messi con 41 tantos en todas las competiciones. Alexis superó a Neymar, el gran fichaje de la temporada del Barça.

El 5 de enero de este año, Alexis marcó su primer hat trick con la camiseta azulgrana en un partido ante el Elche. Además, acumuló 10 asistencias en la Liga. De los 15 encuentros en los que anotó, el chileno abrió el marcador en ocho ocasiones y de esos 15, siete partidos terminaron en triunfos del Barcelona. El ex jugador azulgrana también hizo goles importantes. Marcó goles en el clásico y en el derbi: el 2 a 0 frente a Real Madrid y el único tanto que les dio la victoria ante el Espanyol. Además, Alexis Sánchez celebró esa misma temporada sus 100 partidos con la camiseta azulgrana. El chileno anotaba en su partido número 100 un gol ante el Celta de Luis Enrique para celebrarlo, en un partido en que los de Tata Martino ganaron (0-3).

A modo de marca personal, esta fue la temporada en que Alexis Sánchez marcó más goles en toda su carrera, superando así la deuda con las redes que se le reclamó en temporadas anteriores. El futuro del delantero ya era incierto. Juventus, Liverpool o Arsenal de Inglaterra se ha habían fijado en sus números y buscarán llevárselo a sus equipos. Finalmente, los gunners habrían ganado la apuesta por unos 40 millones. Alexis dice adiós a tres años agridulces como jugador del Barcelona.

Las cifras de Alexis con la camiseta azulgrana