Rumore, rumore

Ayer Osasuna presentaba a su flamante nuevo entrenador: Jan Urban. El acto estuvo rodeado del osasunismo y la positividad que desprendía el entusiasmado técnico polaco, y solo hubo un tema que borró la sonrisa de la cara del ex delantero: "Míster, ¿y la plantilla qué?". Sudores fríos. Urban, Zabaleta, el resto de miembros de la gestora y, sobre todo, los aficionados. “Me gustaría conseguir una plantilla competitiva y con potencial para pelear por los objetivos, pero, de momento, nadie sabe cómo va a quedar el equipo", lamentó Urban durante su presentación.

Una sanción de la LFP impide a Osasuna fichar por impagos

¿Y esto por qué? Pues por una sanción impuesta por la Liga de Fútbol Profesional que tiene maniatada a la secretaría técnica rojilla. Según la misma, Osasuna no podrá fichar jugadores ajenos al club durante el presente mercado debido a una deuda de dos millones contraída con otros clubes por operaciones anteriores. Hablamos, por ejemplo, de Real Madrid y Atlético de Madrid, a los que se le deben 500.000 y 600.000 euros, respectivamente, por los derechos de formación del internacional Juanfran Torres y del fichaje de Ibrahima Balde en 2011. Además de Sporting de Gijón (De las Cuevas), Alcorcón (Oriol Riera), Schalke 04 (Anthony Annan) y Universidad de Chile (Gato Silva).

“Si todos los futbolistas que acaban contrato se marchan, la junta tiene que vender jugadores para tapar agujeros financieros y, encima, no podemos fichar, la plantilla se quedaría muy justa", aseguró un preocupado Urban. Si bien confirmó la subida de varios jugadores del Promesas a la primera plantilla, avisó del error que sería "echar toda la responsabilidad a los jugadores del filial en una competición con 42 partidos".

Osasuna trabaja para poder levantar la sanción

Llegados a este punto, Javier Zabaleta, presidente de la junta gestora, agarró el micro para arrojar algo de luz al respecto. “Javier Tebas —presidente de la LFP— nos dijo en la reunión que mantuvimos en Pamplona que no íbamos a poder fichar, pero representantes de jugadores nos dicen otra cosa, aunque igual lo dicen velando por sus intereses. Veremos qué pasa, pero aún no podemos decir seguro ni una cosa ni otra”, indicó. La realidad es que, aunque desde la Liga aseguren que la sanción no se levantaría aun en el caso de solventar esa deuda de dos millones, Osasuna, encarnado en la figura del gerente Ángel Vizcay, se encuentra realizando gestiones para poder fichar antes de que acabe el plazo que marca el mercado de verano.

Los que terminaron su contrato

Se espera que Damià y Nino empiecen la pretemporada

No obstante, Zabaleta se muestra cauto sobre el asunto. Por el momento, la configuración de la primera plantilla se tendrá que basar en los jugadores con contrato, los futbolistas del Promesas y aquellos jugadores que terminaron su vinculación con el club el pasado 30 de junio y se encuentran sin equipo. Hablamos, especialmente, de los casos de Damià Abella, Nino y Eneko Satrústegui.

El polivalente lateral catalán demostró ser, no solo un valor seguro sobre el terreno de juego, sino uno de los jugadores más comprometidos con la camiseta rojilla durante la pasada temporada. De hecho, una cláusula en su contrato renovaba su vinculación con Osasuna por un año tras disputar un determinado numero de partidos durante el curso 2013/14. No obstante, diferencias entre su agente y la dirección del club —que decía que dicha cláusula quedaba anulada por el descenso de categoría— alejaron al jugador, de 32 años, de la disciplina rojilla. No obstante, las cosas han cambiado y todo apunta a que Damià será uno más de la plantilla cuando el próximo lunes Osasuna retome los entrenamientos.

Si nada cambia durante el fin de semana, el catalán, muy identificado con el club, seguirá la próxima temporada en el equipo con una ficha sensiblemente inferior a la que percibía el curso pasado. Mismo caso que el almeriense Nino que, según Navarrasport, "tiene una espina clavada por no haber podido ser en Osasuna el delantero goleador que fue en el resto de clubes a los que perteneció". El menudo delantero ha mostrado al club su predisposición a seguir vistiendo de rojo, para lo cual ha rebajado sus pretensiones y, actualmente, se encuentra en busca de un acuerdo económico que satisfaga a ambas partes.

Más difícil está, en cambio, el tema de Satrústegui. Las lesiones han privado de minutos al canterano que, cuando estuvo sano, no acabó de convencer a Mendilibar primero y Javi Gracia después. No obstante, en el club siempre han mostrado su confianza en el chaval y, nuevamente, apuestan por su continuidad. Sin embargo, el jugador rechazó la oferta inicial que le hizo la dirección técnica. Según la citada web, la intención de Satrústegui es continuar en el club de su tierra, pero no a cualquier precio, por lo que su representante habría lanzado una contraoferta.

Más complicada está la continuidad de Lolo y Marc Bertrán

Otros nombres que la directiva podría tener en mente son los de Lolo y Marc Bertrán. Sobre el primero Zabaleta reconoció una oferta de renovación, pero la respuesta del jugador fue que prefería esperar. En cuanto al segundo hay, si cabe, menos posibilidades. El lateral de La Pobla de Segur todavía cuenta con un buen cartel en Primera y su llegada a coste cero le hacen un futbolista interesante para numerosos equipos. De momento, solo ha trascendido el interés del Almería, pero en Osasuna solo se pronunció al respecto Martín Monreal cuando todo el mundo daba por hecha su contratación como técnico de Osasuna.

Los que esperan su salida

Andrés, Arribas y Silva cerca de cerrar su salida

Y mientras unos podrían quedarse, otros solo esperan la orden para coger las maletas y salir de Pamplona. Son los casos de Andrés Fernández, Alejandro Arribas y el Gato Silva. La salida de todos ellos solo está a expensas de que llegue un club con una oferta que convenza a Osasuna en cantidad y forma de pago. Tras su gran Mundial, Silva es el que más posibilidades tiene de salir. El chileno acumula ofertas desde que el equipo rojillo confirmara su descenso y su representante, Luka Tudor, asegurara que el Gato no volvería a vestir la zamarra rojilla. Hannover 96 y Standard de Lieja son sus pretendientes más sonados e, incluso, la prensa de su país daba la semana pasada por hecha su contratación por el club de la Bundesliga, aunque de momento no hay nada oficial. Osasuna espera conseguir una cantidad cercana a su cláusula de rescisión: 4 millones de euros.

Otro que no escapa de los rumores del mercado es Andrés Fernández. El portero murciano conserva su caché a pesar del bajo rendimiento ofrecido durante la temporada 2013/14 y su última novia podría ser el Oporto de Julen Lopetegui. Según publica el diario deportivo As, el que fuera seleccionador sub-21 habría pedido a la directiva del equipo luso la contratación del cancerbero que, si bien tiene una cláusula de rescisión muy superior a la de Silva (nueve millones de euros), podría salir por menos de la mitad.

Además de Oporto, Getafe es otro de los destinos más sonados para Andrés. Tras la venta de Moyá al Atlético de Madrid, el equipo azulón podría tener al portero de Osasuna en su lista de preferencias, aunque si hay un rojillo que interese al conjunto que dirige Cosmin Contra ese es Alejandro Arribas. El central madrileño podría haber llegado ya a un acuerdo con el Geta, pero en los últimos días el Elche de Fran Escribá se habría unido a la puja por el jugador. Según asegura el diario Información, Osasuna le debe a Arribas 700.000 euros y el club ilicitano espera un caso similar al que se dio con Emiliano Armenteros: que el jugador perdone la deuda a cambio de la carta de libertad.

Los rumores peligrosos

La Real, a por Riesgo; el Córdoba, a por Cejudo

Pero si tanto la directiva como Urban tienen asumida la marcha de estos tres jugadores, hay otros cuatro nombres de la actual plantilla que preocupan más: Manu Onwu, Sisi, Asier Riesgo y Álvaro Cejudo. Especialmente los dos últimos. Tras la venta de Claudio Bravo al FC Barcelona, ha quedado un puesto bacante en la portería txuri-urdin y Asier Riesgo es el principal candidato a hacerse con el sitio. Jagoba Arrasate, la plantilla y Loren Juarros avalan su fichaje, Javi Gracia y Mendilibar han pasado buenos informes sobre él al club donostiarra y solo las críticas de parte de la afición hacen dudar al consejo realista. Sea como sea, Osasuna ya ha hablado con el jugador para asegurarle que bajo ningún concepto se marchará gratis. La imposibilidad de fichar del club navarro hacen que Riesgo sea considerado el portero titular del nuevo Osasuna 2014/15, con Ander Cantero de meta suplente.

El tema de Cejudo es más complicado. Su contrato incluía una cláusula similar a la de Damià —renovación automática en el caso de disputar 25 partidos, como así fue—, sin embargo, en este caso es el representante del jugador —su padre, Francisco Cejudo— el que dice que dicho apartado solo era aplicable de permanecer en Primera División. Málaga, Betis y Córdoba estarían interesados en hacerse con el jugador, siendo este último equipo la principal opción para el de Puente Genil. "Hay interés de varios equipos y el Córdoba es uno de ellos. El sitio cuenta y Álvaro es de Córdoba, por lo que ese elemento juega a favor", ha dicho su representante.

En cualquier caso, ninguno de los tres pretendientes tienen intención de negociar con Osasuna un traspaso por el jugador y su salida dependería de la obtención de la carta de libertad. "El tema es llegar a un acuerdo. Es algo complejo, pero la idea es hacerlo sin molestar a nadie. Queremos hacerlo con paciencia, tranquilidad, equilibrio y sentido común para intentar quedar bien. Hay muchos condicionantes mezclados de cuestiones económicas. Todo dependerá de que los astros se pongan de acuerdo. Hay que llevarlo con paciencia", ha declarado Francisco Cejudo. Lo que es seguro es que Osasuna cuenta con el jugador y, si no hay novedades, el próximo lunes deberá presentarse en Tajonar.

Sisi: "Veremos cómo se queda el club y qué solución acordamos entre ambos"

Otro que se está haciendo de rogar el Sisi. Tras confirmarse el descenso y comenzar el baile de rumores sobre los jugadores de la plantilla osasunista, Sisi salió ante la prensa para mostrar su compromiso con Osasuna. "Me siento en deuda con el club por estos dos años que me ha dado y en lo que yo no he podido dar nada. Haré lo que me digan o lo que puedan, iremos de la mano para bien o para mal", aseguró el jugador el pasado 22 de mayo. No obstante, las cosas parecen haber cambiado para Sisi, que podría tener ofertas de su ex equipo, el Valladolid y, al igual que Cejudo, del club de su ciudad: el recién ascendido a Segunda Albacete Balompié. “Osasuna está pasando por un momento muy delicado, sobre todo económico, veremos cómo se queda el club y qué solución acordamos entre ambos”, dijo el jugador la semana pasada cuando se le preguntó por su continuidad en el club rojillo en una entrevista en la revista Spanish Player GO.

Pero mientras los anteriores preocupan a la dirección rojilla, los rumores en torno a Manu Onwu más que incertidumbre despiertan sorpresa entre la secretaría técnica. Según publicaba el pasado lunes el Daily Mail, el Brighton, de la Championship, habría puesto sus ojos sobre el joven delantero tudelano. El rotativo inglés habla de una operación que podría cerrarse en torno a las 600.000 libras. Desde Osasuna aseguran desconocer por completo el interés por el jugador, que desde que debutara en 2011 ha jugado 22 partidos de Liga con la elástica rojilla consiguiendo tan solo un gol.

La ficha de De las Cuevas es inasumible, pero no tiene ofertas

Caso aparte es el de Miguel De las Cuevas. El alicantino llego a Osasuna procedente del Sporting con la vitola de mediapunta llegador. Sin embargo y, a pesar de que durante mucho tiempo se le consideró básico en el esquema tanto de Mendilibar como de Javi Gracia, su aportación al equipo se fue diluyendo a marchas forzadas. En temporada y media solo ha logrado un tanto y en ningún momento ha llegado a ser ese futbolista decisivo que prometía. Por si fuera poco, cuenta con una de las fichas más altas de la plantilla —aún con la rebaja del 25% que incluye su contrato tras el descenso a Segunda— y su salario es insostenible para el club. Por eso, el mediapunta está en el mercado, pero a diferencia del resto de jugadores, no ha trascendido el interés de ningún equipo por hacerse con sus servicios.

Plantilla y Cantera

De momento —y a la espera de las respuestas de los jugadores que han acabado contrato y se espera que sigan—, Osasuna cuenta con Riesgo y Cantero como porteros; Echaide —que vuelve tras su cesión al Hércules—, Flaño, Lotiés y Joan Oriol como defensas; Raoul Loé, Oier y Timor —que regresa tras una temporada en el Girona— de pivotes; Cejudo, Sisi y Roberto Torres en la media punta; y Koné —a la espera de confirmación oficial y presentación— y Manuel arriba.

Maikel Mesa será jugador del primer equipo por contrato

Unos jugadores a los que habría que añadir los que subirán del Promesas. De momento —y además de Cantero— solo hay un hombre que tiene asegurada su presencia como miembro de pleno derecho del primer equipo: el centrocampista Maikel Mesa. El jugador canario firmó el pasado mes de enero un nuevo contrato con Osasuna —ante el interés del filial de Las Palmas— por el cual seguiría en Pamplona las dos próximas temporadas con ficha entre los mayores.

El futbolista, natural de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), mostró su felicidad ante la nueva etapa profesional que comenzará a partir del lunes. "A pesar de todo lo que se lee, y de lo triste que está el panorama tras el descenso, en lo personal yo estoy contento porque voy a poder estar con el primer equipo", aseguró el jugador en una entrevista el pasado lunes para Diario de Noticias de Navarra. Maikel, como no, apostó por la gente de la cantera. "Aunque hayamos jugado en Tercera División esta última temporada, hemos demostrado que estamos capacitados para subir", e, incluso, se permitió la licencia de destacar a sus compañeros Unai García y José García. Junto a ellos, David García, Olavide, Kike Barja y el recién llegado Jesús Tamayo son los principales candidatos a completar la plantilla de Osasuna el próximo año.

En cualquier caso, son Jan Urban y Petar Vasiljevic —que ha renovado su contrato como secretario técnico hasta el próximo mes— quienes tienen la última palabra en cuanto a la configuración de la plantilla se refiere. Una tarea que preocupa, y mucho, al nuevo técnico de Osasuna, porque, de momento, la Liga no da tregua: el club rojillo no podrá fichar. Así que, como dice el propio Urban, tendremos que "esperar hasta que se acabe el plazo de fichajes para saber con qué vamos a contar para afrontar este año".