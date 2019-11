Pacheco: "Llego a un sitio gigante, a un club muy grande"

Daniel Antonio Pacheco ya es nuevo jugador del Real Betis Balompié. El club ha optado por presentarlo hoy lunes tras la confirmación de su fichaje el pasado viernes. El hábil atacante malagueño produjo una ilusión y altas expectativas que han ido in crescendo entre la hinchada bética a lo largo de la confirmación de su traspaso. Pacheco ya demostró su habilidad con el balón en los pies la pasada campaña con el AD Alcorcón, equipo con el que anotó tres tantos y dejó muy buenas sensaciones, prueba de ello son las 'novias' que le han salido, como el RCD Espanyol, que se interesó por él, pero finalmente Pacheco se decantó por vestir la elástica verdiblanca la próxima campaña.

Pacheco se mostró muy feliz tras recalar en la entidad de la Palmera: "Estoy muy contento de estar aquí. Llego a un sitio gigante, a un Club muy grande. Tenemos que recuperar lo que se perdió el año pasado y lo tenemos que hacer desde el trabajo y la tranquilidad. Es un salto importante en mi carrera, un orgullo para mí venir aquí".

A pesar de las ofertas importantes, como la del RCD Espanyol, el Betis apostó fuerte por él desde el primer momento: "Estoy agradecido al Club. Alexis ha hecho un esfuerzo muy grande para que yo esté aquí. Ahora me toca a mí devolver esa confianza en el terreno de juego".

Pacheco se empapó de beticismo en el entrenamiento, con los 1.000 aficionados presentes en el primer entrenamiento: "Te das cuenta de lo que es este Club. Después de una temporada en la que se descendió y un año complicado, que el primer día de pretemporada y en verano, que haya tanta gente es maravilloso".

Llevará a la espalda el número 17, histórico en Heliópolis, que fue portado por jugadores como Joaquín Sánchez, muy querido por béticos: "Lo he elegido yo por tener un detalle con un amigo mío que se lo merece. Sé que es un número de peso aquí, pero lo importante es lo que pase en el verde".

El flamante delantero bético habló sobre la posibilidad de que Joaquín volviese al club de las trece barras: "No sé nada, pero si vuelve lo que él quiera, se le devuelve –risas-".

Cuestionado por el interés del RCD Espanyol y las ofertas que ha tenido encima de la mesa: "Durante el verano uno intenta desconectar pero es difícil. Después de varios años dando alguna vuelta que otra y sin encontrar la estabilidad que necesito, vengo aquí porque creo que la voy a encontrar. Ha sido el Club que más esfuerzo he puesto. He escuchado a otros clubes pero desde el primer día que Alexis entró se puso en contacto conmigo. No has dio fácil ni corto, pero estoy aquí, que es donde yo quiero".

El joven talentoso espera consolidarse vistiendo la elástica del Betis, tras un gran año con la AD Alcorcón: "En los últimos años, después de ese año bueno con la Selección Española y estar a gran nivel en el Liverpool, con la marcha de Rafa Benítez, que fue quien confió en mí, he estado dando alguna vuelta, que no siempre es bueno a una corta edad. Ahora me encuentro en un punto fuerte mentalmente. Quería que me valorase una entidad fuerte, con futuro y la proyección de volver a Primera División".